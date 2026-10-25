Φιάσκο στις εκλογές στη Βραζιλία: Έδωσαν 2ωρη παράταση στις κάλπες ενώ είχε ήδη αρχίσει η καταμέτρηση

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Δίωρη παράταση στην ψηφοφορία αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας, την ώρα που είχε ήδη ξεκινήσει η καταμέτρηση των ψήφων, έπειτα από καταγγελίες για σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση των πολιτών προς τα εκλογικά τμήματα.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτημάτων και των δύο υποψηφίων στις προεδρικές εκλογές, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ψηφοφόροι που αντιμετώπισαν δυσκολίες στην προσέλευσή τους στις κάλπες. Ενώ η ψηφοφορία επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 17:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας), το δικαστήριο αποφάσισε την παράτασή της έως τις 19:00 (μεσάνυχτα στην Ελλάδα).

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε εν μέσω καταγγελιών για εμπόδια στην πρόσβαση των πολιτών στα εκλογικά τμήματα, με τις δύο πλευρές να επικαλούνται διαφορετικά περιστατικά που, όπως υποστήριξαν, καθιστούσαν αναγκαία την παράταση.

Ο συντηρητικός υποψήφιος Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του καταδικασμένου πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ζήτησε να παραμείνουν ανοιχτές οι κάλπες για επιπλέον χρόνο σε τρεις Πολιτείες, επικαλούμενος προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία. Από την πλευρά του, ο απερχόμενος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ζήτησε παράταση σε εννέα Πολιτείες, μετά τις καταγγελίες του εκλογικού του επιτελείου για περιορισμό των δρομολογίων των δημόσιων συγκοινωνιών.

Καταγγελίες για περικοπές στα δρομολόγια των λεωφορείων

Το ζήτημα των μετακινήσεων βρέθηκε στο επίκεντρο της εκλογικής διαδικασίας, καθώς πολλοί πολίτες στη Βραζιλία εξαρτώνται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να φτάσουν στις πόλεις όπου είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Στην Πολιτεία Μπαΐα, στη βορειοανατολική Βραζιλία, η οποία θεωρείται παραδοσιακό προπύργιο του Λούλα, δικαστήριο διέταξε τη σύλληψη υψηλόβαθμου στελέχους της υπηρεσίας μεταφορών στο Σαλβαδόρ. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το συγκεκριμένο στέλεχος φέρεται να έδωσε εντολή για τη μείωση των δρομολογίων των λεωφορείων, περιορίζοντας τις δυνατότητες μετακίνησης των ψηφοφόρων.

Η υπόθεση πυροδότησε αντιδράσεις και έθεσε ερωτήματα για το κατά πόσο διασφαλίστηκε η ισότιμη και απρόσκοπτη συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία.

Λούλα: «Κανείς δεν πρέπει να στερείται το δικαίωμα ψήφου»

Από την πλευρά του, ο Λούλα προχώρησε σε αιχμηρές δηλώσεις, καταγγέλλοντας ενδεχόμενες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να εμποδίσουν πολίτες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

«Κανείς δεν θα έπρεπε να εγκαταλείπει το δικαίωμά του στην ψήφο επειδή κάποιος αδίστακτος επιχειρηματίας ή κάποιος διεφθαρμένος, ανέντιμος δήμαρχος προσπαθεί να τον εμποδίσει να ψηφίσει», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η δίωρη παράταση ανέδειξε τις δυσκολίες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ενώ οι καταγγελίες για τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων έφεραν στο προσκήνιο ζητήματα σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

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