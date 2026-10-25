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25.10.2026 22:59

Εκλογές στη Σερβία: Ανακοίνωσε την ήττα του ο Βούτσιτς

25.10.2026 22:59
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Ιστορική ανατροπή στη Σερβία, καθώς ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς φαίνεται να χάνει τις εκλογές, εξέλιξη που βάζει τέλος σε μια μακρά περίοδο πολιτικής κυριαρχίας με τον ίδιο να παραδέχεται την ήττα του.

Η τελική κατανομή των εδρών δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως, ωστόσο εφόσον ο ίδιος παραδέχθηκε το αρνητικό για αυτόν αποτέλεσμα, δείχνοντας πως καθαρή εικόνα από την εσωτερική πληροφόρηση.

Το αποτέλεσμα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη χώρα, με την αντιπολίτευση και το φοιτητικό κίνημα να έχουν παίξει ουσαστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις και ένα εκλογικό αποτέλεσμα ευθέως εξαρτημένη από την κοινωνική δυσαρέσκεια, τις καταγγελίες για διαφθορά και τις μαζικές κινητοποιήσεις.

Η ήττα του Βούτσιτς ενδέχεται να επηρεάσει συνολικά τις ισορροπίες στα Βαλκάνια, τις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στάση του Βελιγραδίου απέναντι στη Μόσχα.

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