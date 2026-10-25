ΟΦΗ-ΠΑΟΚ 2-1: Τον «βύθισε» στην 5η θέση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για τρίτη φορά μέσα σε έξι μήνες, ο ΟΦΗ καταφέρνει να μην ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ. Για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, η ομάδα του Χρήστου Κόντη επικράτησε με 2-1 στο Παγκρήτιο κι ενώ είχε προηγηθεί η κατάκτηση του περυσινού Κυπέλλου αλλά και η «λευκή» ισοπαλία στη φετινή διοργάνωση.

Ένα μοιρασμένο παιχνίδι, κρίθηκε από τα λάθη των παικτών του Αλέσιο Λίσι. Αρχικά εκείνο του Αντώνη Τσιφτσή έδωσε τη δυνατότητα στον Ταξιάρχη Φούντα (38’) να ανοίξει το σκορ. Κι εν συνεχεία, εκείνο του Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα έδωσε την ευκαιρία στον Θανάση Ανδρούτσο (84’) να κάνει το 2-0 από το σημείο του πέναλτι. Οι Θεσσαλονικείς απλά μείωσαν στο 89’ με τον Σιμόν Μπάνζα.

Ο ΟΦΗ ανέβηκε στους 13 βαθμούς και την έκτη θέση, ακριβώς πίσω από τον ΠΑΟΚ που έχει δυο περισσότερους. Η ομάδα του Κόντη μεσοβδόμαδα πηγαίνει στο AEL FC Arena (28/10, 19:30) για να παίξει με την ΑΕΛ για το Κύπελλο ενώ την ίδια ημέρα και για την ίδια διοργάνωση εκείνη του Λίσι φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα (20:30).



Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Ανδρούτσος, Αθανασίου, Χατζηγιοβάνης – Γιάκιτς, Κόστα.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Πούγγουρας, Ντίκμαν (72’ Γκονζάλες), Μπουχαλάκης (72’ Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Αϊτόρ (72’ Χατζηγιοβάνης), Φούντας (90’ Αποστολάκης), Νους (79’ Κόντρο).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Κόστα (68’ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης (53’ Χατζηδιάκος), Μπάμπα, Γιάκιτς (68’ Τέιλορ), Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς (68’ Μπάνζα), Ζίβκοβιτς, Τάισον (87’ Σορετίρε), Εντιαγέ.

Διαβάστε επίσης:

Άρης-Ατρόμητος 3-1: Το «τελείωσαν» από το πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι



Βόλος-Παναθηναϊκός 0-1: «Καθάρισε» ο Ντέσερς για τους «πράσινους»

Ολυμπιακός – Καλαμάτα 5-0: Έβδομη νίκη σερί με σόου από Ζότα Σίλβα