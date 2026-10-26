Alpha: Κάνει τα κουμάντα του για να έχει «Άρωμα» – Σειρά με σκληρά κοινωνικό θέμα και Μουμούρη – Παπανικολάου σε πρώτους ρόλους

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Σχέδια μεσομακροπρόθεσμα καταστρώνονται στον Alpha καθώς από του χρόνου το τηλεοπτικό τοπίο δεν θα είναι όπως το έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα.

Οι δυνατότητες πολλαπλασιάζονται και το παραγόμενο περιεχόμενο είναι πλέον προσβάσιμο από κάθε είδους κανάλια επικοινωνίας· παραδοσιακά και ψηφιακά.

Ο Alpha διακρίνοντας τα σημάδια στον τηλεοπτικό ορίζοντα και με δεδομένο ότι η κλασική τηλεόραση εξακολουθεί να έχει κεντρική θέση στο οπτικοακουστικό κάδρο ετοιμάζει ένα – ακόμα – νέο σχέδιο μυθοπλασίας.

«Άρωμα» τιτλοφορείται η νέα- μελλοντική- παραγωγή του, πολλών επεισοδίων (ίσως και με δυνατότητα επιλογής σχηματισμού κύκλων επεισοδίων) που μπορεί να έχει χαρακτηριστικά σαπουνόπερας καθώς «πατάει» σε πετυχημένη σειρά του τηλεοπτικού δικτύου Globo, όμως εξέχουσα θέση στην πλοκή της, μαζί με έρωτες και σχέσεις, έχει μια παγκόσμιας εμβέλειας μάστιγα, αυτό της εμπορίας οργάνων.

Κεντρική φιγούρα της πλοκής μια γυναίκα που αγωνίζεται να μεγαλώσει τα δύο κορίτσια της.

Η «μεγάλη εικόνα» είναι ένας κόσμος που ζει και δρα πίσω από ένα εντυπωσιακό πολυκατάστημα- βιτρίνα εμπορίας ανθρώπων και οργάνων.

Το σενάριο στο «Άρωμα» κάνει ο Άγγελος Χασάπογλου («Άγιος έρωτας», «Οι Πανθέοι», «Τρία μίλια», οι πιο πρόσφατες δουλειές του) και τη σκηνοθεσία θα κάνει ο κινηματογραφιστής Νικόλας Δημητρόπουλος («Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος» και «Καλάβρυτα 1943» οι πιο πρόσφατες ταινίες του).

Τον πρώτο ρόλο στη σειρά έχει η Ευαγγελία Μουμούρη και επίσης κομβικής σημασίας χαρακτήρα θα υποδυθεί ο Δημήτρης Παπανικολάου. Το υπόλοιπο καστ της σειράς σε παραγωγή PrimaVisione είναι υπο διαμόρφωση.

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