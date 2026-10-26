ΣΚΑΪ: Έντονα… καιρικά φαινόμενα στον σταθμό – Η θύελλα «πεθερά» πλήττει το «Τότε και Τώρα» (26/10)

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Καλύτερο timining μάλλον δεν θα μπορούσε να υπάρξει για το σημερινό (22:30, ΣΚΑΪ) επεισόδιο της κωμικής σειράς «Τότε και Τώρα». Η μητέρα της Σούλας / Βαλέριας επισκέπτεται το σπίτι των παιδιών και έρχεται… η καταστροφή – φυσική και μη.
Η Μαίρη Σταυρακέλλη υποδύεται την πεθερά και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με την Έλενα Χαραλαμπούδη περνούν μια μέρα με καταιγίδες… μέσα και έξω από το σπίτι.
Οι συνθήκες ίδιες. Βαρομετρικό χαμηλό. Ο προσανατολισμός διαφορετικός. Η καταιγίδα και τα φαινόμενα της ίδια.
Στο «Τότε», ο Τάκης και η Σούλα εγκλωβίζονται στο σπίτι μαζί με τη μητέρα της Σούλας, η οποία δεν σταματά να τον υποτιμά, αναγκάζοντας τη Σούλα να πάρει το μέρος του.
Στο «Τώρα», ο Σπύρος και η Βαλέρια βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, μόνο που η μητέρα της Βαλέριας επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη: αντί να υπερασπίζεται την κόρη της, προσπαθεί να πείσει τον γαμπρό της να τη χωρίσει, γιατί του αξίζει κάτι καλύτερο.
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