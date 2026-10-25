Γιάννης Πρετεντέρης: Παντρεύεται η κόρη του Άννα – Ιόλη

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Τα σκαλιά της εκκλησίας ετοιμάζεται να ανέβει η κόρη του Γιάννη Πρετεντέρη, Άννα – Ιόλη.

Η κόρη του δημοσιογράφου θα παντρευτεί σύντομα τον αγαπημένο της, Βασίλη Τριαντόπουλο, στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, σύμφωνα με την αναγγελία του γάμου τους στην εφημερίδα «Τα Νέα».

Το ζευγάρι ζει και εργάζεται στο Παρίσι, αλλά τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην Ελλάδα για το ευτυχές γεγονός.

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