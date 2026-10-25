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25.10.2026 11:53

Σία Κοσιώνη: «Κύριος με Κ κεφαλαίο ο Νίκος Χατζηνικολάου – Η συνεργασία μας μας είναι άψογη» (Video)

25.10.2026 11:53
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Η Σία Κοσιώνη παραχώρησε δηλώσεις στο «For You» και στη Νάσια Μανένετη, με αφορμή τη συμμετοχή της στη θεατρική παράσταση «Τα καμώματα».

«Δεν θα υποδύομαι τον εαυτό μου όπως πέρυσι. Φέτος θα αναλάβω κανονικό ρόλο. Θα υποδύομαι μία πάμπλουτη ψωνάρα, που θέλω να αγοράσω τους πάντες και τα πάντα και κάπως με τσαμπουκά. Πέρα από την αποστήθιση, είναι δύσκολο και το πώς παίζεις. Θα ζητήσω για άλλη μία χρονιά επιείκια από το κοινό, το κάνουμε για καλό σκοπό. Ο γιος μου κρατάει το σενάριο και το λέω εγώ», δήλωσε η Σία Κοσιώνη.

Για το νέο επαγγελματικό βήμα στον ΑΝΤ1 ως σχολιάστρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων είπε: «Ο Νίκος Χατζηνικολάου είναι κύριος με Κ κεφαλαίο. Είναι άψογη η συνεργασία μας και φαίνεται. Όσο περνάει ο καιρός, θα αποδίδει ακόμα περισσότερο. Είμαι σε ένα καινούργιο ρόλο, που έχει διαφορετική γοητεία και αντιμετωπίζω με σεβασμό αυτή την προσπάθεια. Μπορώ να πω πολύ ελεύθερα σε σχέση με με μία ancorwoman. Ο γιος μου ποτέ δεν με έβλεπε στην τηλεόραση».

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