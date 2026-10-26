Ενεργειακός «πνιγμός» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στοχευμένες επιδοτήσεις και «καμπάνες» για τις ρευματοκλοπές

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Ένα νέο πλαίσιο ενισχύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) βρίσκεται προ των πυλών, την ίδια ώρα που ενεργοποιούνται αυστηρότερες χρεώσεις και εξοντωτικά πρόστιμα για τις ρευματοκλοπές.
Σε ένα διαρκές περιβάλλον ενεργειακής αβεβαιότητας και αυξημένου λειτουργικού κόστους, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) καλείται να δώσει ανάσα στην αγορά, ενώ η ΡΑΑΕΥ σφίγγει τον κλοιό γύρω από τις παρανομίες.
Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο πρόγραμμα επιδοτήσεων έδειξε ότι το μοντέλο της οριζόντιας ενίσχυσης δεν λειτούργησε αποτελεσματικά. Πολλές επιχειρήσεις έλαβαν μηδαμινά ποσά, ενώ σημαντικά κονδύλια παρέμειναν αδιάθετα.
Για το λόγο αυτό, στο νέο σχήμα το ΥΠΕΝ αλλάζει «στρατηγική».
Ειδικότερα:
Παράλληλα με το σχήμα επιδοτήσεων, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα απόφαση της ΡΑΑΕΥ, η οποία επιβάλλει σημαντικές αυξήσεις στις χρεώσεις για την εκτιμώμενη κλεμμένη ενέργεια.
Το μέτρο αποσκοπεί στον περιορισμό του φαινομένου, καθώς το κόστος των ρευματοκλοπών επιβάρυνε μέχρι σήμερα οριζόντια όλους τους συνεπείς καταναλωτές (μέσω των απωλειών δικτύου).
Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι χρεώσεις διαμορφώνονται ως εξής:
Το πιο επικίνδυνο σημείο για όσους εντοπίζονται να παρανομούν είναι ότι ο καταλογισμός της οφειλής μπορεί να γίνει αναδρομικά έως και 5 χρόνια πίσω.
Αυτό σημαίνει ότι για μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση, ο εντοπισμός ρευματοκλοπής συνεπάγεται εξοντωτικά ποσά (που μαζί με τα διοικητικά έξοδα και τις προσαυξήσεις 100% μπορούν να φτάσουν πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ), οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια σε οριστικό λουκέτο.
Οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επισημαίνουν ότι:
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