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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

26.10.2026 10:00

Ενεργειακός «πνιγμός» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στοχευμένες επιδοτήσεις και «καμπάνες» για τις ρευματοκλοπές

26.10.2026 10:00
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Ένα νέο πλαίσιο ενισχύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) βρίσκεται προ των πυλών, την ίδια ώρα που ενεργοποιούνται αυστηρότερες χρεώσεις και εξοντωτικά πρόστιμα για τις ρευματοκλοπές.

Σε ένα διαρκές περιβάλλον ενεργειακής αβεβαιότητας και αυξημένου λειτουργικού κόστους, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) καλείται να δώσει ανάσα στην αγορά, ενώ η ΡΑΑΕΥ σφίγγει τον κλοιό γύρω από τις παρανομίες.

Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο πρόγραμμα επιδοτήσεων έδειξε ότι το μοντέλο της οριζόντιας ενίσχυσης δεν λειτούργησε αποτελεσματικά. Πολλές επιχειρήσεις έλαβαν μηδαμινά ποσά, ενώ σημαντικά κονδύλια παρέμειναν αδιάθετα.
Για το λόγο αυτό, στο νέο σχήμα το ΥΠΕΝ αλλάζει «στρατηγική».

Ειδικότερα:

  • Στόχευση στους πραγματικά ευάλωτους κλάδους: Η περίμετρος των δικαιούχων στενεύει, ώστε η οικονομική ενίσχυση να κατευθυνθεί σε επιχειρήσεις με υψηλή ενεργειακή ένταση (όπως αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, καθαριστήρια) και σε εκείνες που αποδεδειγμένα επιβαρύνονται δυσανάλογα.
  • Προσαρμογή στα δημοσιονομικά όρια: Όπως καθιστά σαφές η κυβέρνηση, δεν υπάρχουν περιθώρια για αλόγιστες δαπάνες, δεδομένων των πιέσεων στις αγορές ομολόγων και του περιορισμένου δημοσιονομικού χώρου.
  • Μάθημα από το 2025: Σε αντίθεση με το προηγούμενο σχήμα (που κάλυπτε πάνω από 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ), η νέα παρέμβαση θα θέσει αυστηρότερα κριτήρια τζίρου και κατανάλωσης ώστε τα ποσά που καταλογίζονται να έχουν ουσιαστικό αποτύπωμα στον μηνιαίο λογαριασμό.

Αυστηρότερες χρεώσεις για τις ρευματοκλοπές

Παράλληλα με το σχήμα επιδοτήσεων, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα απόφαση της ΡΑΑΕΥ, η οποία επιβάλλει σημαντικές αυξήσεις στις χρεώσεις για την εκτιμώμενη κλεμμένη ενέργεια.

Το μέτρο αποσκοπεί στον περιορισμό του φαινομένου, καθώς το κόστος των ρευματοκλοπών επιβάρυνε μέχρι σήμερα οριζόντια όλους τους συνεπείς καταναλωτές (μέσω των απωλειών δικτύου).

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι χρεώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

  • Μη Οικιακοί Καταναλωτές (Επιχειρήσεις): Η τιμή αυξάνεται στα 671 €/MWh (από 598 €/MWh), με προσαύξηση-πρόστιμο 100%.
  • Οικιακοί Καταναλωτές: Η τιμή ανέρχεται στα 652 €/MWh (από 566 €/MWh), επίσης με προσαύξηση 100%.
  • Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ): Οι χρεώσεις διαμορφώνονται στα 310 €/MWh για το ΚΟΤ Α’, στα 377 €/MWh για το ΚΟΤ Β’ και στα 272 €/MWh για το ΚΟΤ Γ’, με προσαύξηση 50%.

Αναδρομικοί έλεγχοι έως 5 έτη

Το πιο επικίνδυνο σημείο για όσους εντοπίζονται να παρανομούν είναι ότι ο καταλογισμός της οφειλής μπορεί να γίνει αναδρομικά έως και 5 χρόνια πίσω.

Αυτό σημαίνει ότι για μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση, ο εντοπισμός ρευματοκλοπής συνεπάγεται εξοντωτικά ποσά (που μαζί με τα διοικητικά έξοδα και τις προσαυξήσεις 100% μπορούν να φτάσουν πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ), οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια σε οριστικό λουκέτο.

Η οπτική των επιχειρήσεων: Δικαιοσύνη αλλά και ουσιαστική ελάφρυνση

Οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επισημαίνουν ότι:

  1. Η προστασία των συνεπών είναι απαραίτητη: Η αυστηροποίηση των ποινών για τις ρευματοκλοπές είναι θετική μόνο εφόσον τα χρήματα που εισπράττονται κατευθύνονται στη μείωση των επιβαρύνσεων που πληρώνουν οι συνεπείς επαγγελματίες.
  2. Οι επιδοτήσεις δεν πρέπει να είναι «σταγόνα στον ωκεανό»: Η επιλογή των κλάδων πρέπει να γίνει με διαφάνεια. Επιχειρήσεις όπως τα αρτοποιεία ή τα ψυγεία τροφίμων δεν μπορούν να επιβιώσουν με συμβολικές επιδοτήσεις των 1-2 λεπτών/kWh όταν η χονδρική τιμή παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις.
  3. Απαιτείται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός: Οι προσωρινές επιδοτήσεις προσφέρουν πρόσκαιρη ανακούφιση. Αυτό που πραγματικά χρειάζεται η αγορά είναι η διευκόλυνση των ΜμΕ να ενταχθούν σε προγράμματα ενεργειακής αυτονομίας (net-metering, μπαταρίες, φωτοβολταϊκά στη στέγη) ώστε να απεξαρτηθούν από τις διακυμάνσεις του ρεύματος.
    Η αγορά ενέργειας βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο. Από τη μία πλευρά, το κράτος επιχειρεί να βάλει τάξη στο τοπίο καταστέλλοντας τις παρανομίες με βαριές καμπάνες. Από την άλλη, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες περιμένουν να δουν στην πράξη μια ουσιαστική, στοχευμένη και δίκαιη «ομπρέλα προστασίας» που θα κρατήσει τη μικρή επιχειρηματικότητα ζωντανή.

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