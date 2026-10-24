«Μας ενημέρωσαν από ΑΑΔΕ ότι θα κάνουν έλεγχο από Σεπτέμβριο – Αυτοί έχουν υπερκοριούς»: Η αποκαλυπτική συνομιλία για colpο grosso της Pizza Fan και τα ερωτήματα

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Ερωτήματα για τους …γνωστούς του στην ΑΑΔΕ, που φέρονται να τον ενημέρωσαν σχετικά με τις καταγγελίες σε βάρος της Pizza Fan, φέρονται να έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές για το colpο grosso της Pizza Fan.

Στον επίμαχο διάλογο, ο Κωνσταντίνος Ανταράς ενημέρωνει τον τεχνικό διαχειριστή της εταιρείας πως γνωστοί του στην ΑΑΔΕ τον ενημέρωσαν πως προγραμματίζονταν έλεγχοι από την Εφορία στα καταστήματα της αλυσίδας, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στο take away.

Μάλιστα, ο Ανταράς χαρακτηρίζει «μ@@@@@» το άτομο που έκανε τις καταγγελίες.

Ο διάλογος:

Ιδιοκτήτης Pizza Fan: Έκανε δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και μας ενημερώσανε, όχι με την έννοια του, έχου…, έχουμε ανθρώπους που είναι καλή η σχέση μας, πολύ καλή και μας ενημερώσανε ότι έτσι και έτσι, λέει κοιτάξτε να πάμε να κάνουμε λέει λίγο τέικ, να δούμε το τέικ σας γιατί τα νούμερα σας δεν συνάδουνε ότι κλέβετε κιόλας, δηλαδή το έλεγε, δε δε το είπανε οι άνθρωποι με την έννοια είμαστε οι γνωστοί και θέλουμε να σας προστατέψουμε, όχι, με την έννοια ότι μαλ…ας είναι, δηλαδή με αυτά τα νούμερα που έχετε κλέβετε κιόλας, είστε τόσο μάγκες ρε παιδιά, ξέρεις, κατάλαβες;

Τεχνικός διαχειριστής: Ε ναι, ναι, ναι.

Ιδιοκτήτης Pizza Fan: Θα κάνουμε λέει, να ξέρετε λέει από τον Σεπτέμβρη, τώρα δεν προλαβαίνουμε με τα νησιά, θα κάνουμε κάποιους ελέγχους στο τέικ θα έρθουμε να κάνουμε κάποιο πέρασμα, μας το ‘παν έτσι καθαρά, έτσι από Σεπτέμβρη θα κάνουμε κάποιο πέρασμα λέει να, να τσεκάρουμε λίγο τα μαγαζιά σας στο τέικ ας πούμε, ε εντάξει ένα, ένα έλεγχο ανά μαγαζί, ένα έλεγχο σε δέκα μαγαζιά θα κάνουνε μιας και έχει έρθει στο πρωτόκολλο αυτή η καταγγελία αλλά και ξέρανε και ποιος είναι και παρόλο που κρύφτηκε από πίσω, έβαλε κάποιον άλλον.

Τεχνικός διαχειριστής: Α δεν πήγε ο ίδιος προσωπικά να πει να φανεί ότι είναι από αυτόν.

Ιδιοκτήτης Pizza Fan: Όχι ρε τρελός είσαι.

Τεχνικός διαχειριστής: Είναι πολύ μαλ…ς, σόρι.

Ιδιοκτήτης Pizza Fan: Κατάλαβες, αυτοί όμως έχουνε, ανοίγουν υπερκοριούς και παίζουνε, γιατί είδες σου λέει δε θα με παίζεις εμένα μαλ…α βάζεις ολόκληρο κράτος να κυνηγάει κάποιον για να κάνεις εσύ τα παιχνίδια σου

Τεχνικός διαχειριστής: Ναι, ναι, ναι, ναι.

Οι δεσμίδες χρημάτων στα… σακουλάκια Pizza Fan

Την ίδια ώρα το φως της δημοσιότητας είδε φωτογραφία από όσα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέσα από το σπίτι του επιχειρησιακού διευθυντή του κυκλώματος.

Αναλυτικά, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν:

Τέσσερα ημερολόγια με σημειώσεις για τα έτη 2023, 2024, 2025, 2026

Δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές μάρκας Lenovo χρώματος γκρι με τους φορτιστές τους

Χρηματικό ποσό 1.300 ευρώ (8 χαρτονομίσματα των 100, 2 των 200, 5 των 20)

Χρηματικό ποσό των 13.012,60 σε 11 σακουλάκια με την ένδειξη Pizza Fan

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