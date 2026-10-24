Γερμανού για Μακάριο Λαζαρίδη: «Δεν ήταν απλώς μια κουβέντα παραπάνω αυτή που είπατε – Ήταν ντροπιαστικό»

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Όσα εκτυλίχθηκαν στον αέρα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», κατά τη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσης του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, με τη Νάντια Γιαννακοπούλου, σχολίασε το μεσημέρι του Σαββάτου η Ναταλία Γερμανού.

Η παρουσιάστρια του ALPHA στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικοί επιλέγουν να υπερασπιστούν τις θέσεις τους στις τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις, τονίζοντας πως υπάρχουν όρια που δεν θα πρέπει να ξεπερνιούνται.

«Υπάρχει τρόπος και τρόπος να υπερασπιστείς και την κυβέρνησή σου και το έργο της κτλ. Και σίγουρα μέσα στην προσπάθεια αυτή νομίζω δε συμπεριλαμβάνεται μια τέτοια επίθεση. Και δε θα σταθώ στο φύλο -το φ με ύψιλον- επειδή η Νάντια είναι γυναίκα. Ό,τι και να ήταν απέναντί του, δεν χρησιμοποιείς τέτοια μέσα», επισήμανε η Ναταλία Γερμανού.

Σχολίασε μάλιστα και τη συγγνώμη που ζήτησε ο Μακάριος Λαζαρίδης, όταν παραδέχτηκε ότι στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο μπορεί να ειπώθηκε μια κουβέντα παραπάνω.

«Και αν μου επιτρέπετε, αυτή δεν ήταν μια κουβέντα παραπάνω. Ήταν μια κουβέντα παρακάτω, πιο κάτω και πιο κάτω και πιο κάτω… Προς τα κάτω πήγατε. Αν μου επιτρέπετε, με κάθε σεβασμό, δε σας γνωρίζω, αλλά ήταν προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω», πρόσθεσε η παρουσιάστρια του ALPHA.

«Ο κόσμος ακόμα περισσότερη αποστροφή αισθάνεται, όταν βλέπει τέτοια σκηνικά στην τηλεόραση. Ήταν ντροπιαστικό αυτό. Είναι άνθρωποι που ζητούν την ψήφο μας και πρέπει να μάθουν την βασική έννοια του σεβασμού πάνω απ’ όλα για να ζητούν την ψήφο μας αύριο μεθαύριο», κατέληξε η Ναταλία Γερμανού

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