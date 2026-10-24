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LIFESTYLE

24.10.2026 15:28

Θρήνος για τον Δημήτρη Πιατά: Πέθανε η σύζυγός του, Λέλα

24.10.2026 15:28
piatas

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Δύσκολες ώρες βιώνει ο ηθοποιός Δημήτρης Πιατάς, μετά τον θάνατο της συζύγου του Λέλας.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Γιάννης Βούρος, συμπρωταγωνιστής του Δημήτρη Πιατά στη θεατρική παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας», ενημερώνοντας για την απώλεια τους θεατές κατά τη διάρκεια της παράστασης.

«Νομίζετε ότι οι ηθοποιοί είναι μόνο λάμψη, εξώφυλλα και χλιδή, αλλά αυτό δεν ισχύει. Οι ηθοποιοί δίνουν την ψυχή τους πάνω στη σκηνή και πολλές φορές παραμερίζουν τα πάντα γι’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βούρος.

»Θέλω να σας πω κάτι που συνέβη και μας συγκλόνισε όλους σήμερα. Πέθανε η αγαπημένη γυναίκα του Δημήτρη Πιατά. Όλοι του είπαμε ότι πρέπει να αναβάλει την παράσταση, αλλά εκείνος ήθελε να ανέβει στη σκηνή, σεβόμενος όλους τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχουν λόγια», πρόσθεσε.

Η συγκινητική στιγμή πάνω στη σκηνή

Μετά την ανακοίνωση της τραγικής είδησης, οι ηθοποιοί που βρίσκονταν στη σκηνή πλησίασαν τον Δημήτρη Πιατά και τον αγκάλιασαν, εκφράζοντάς του τη συμπαράστασή τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η απώλεια της Λέλας Πιατά σηματοδοτεί το τέλος μιας κοινής πορείας που διήρκεσε περισσότερο από 50 χρόνια.

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