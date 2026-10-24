Αλεξανδρής για Λιόλιο: Δεν ήξερα να κλάψω ή να γελάσω με όσα είπε ο δικηγόρος του – Βλέπω ότι δικαιώθηκα

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Μύδρους κατά των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες μπάσκετ εξαπέλυσε ο Βαγγέλης Αλεξανδρής.

«Δεν έπεσα από τα σύννεφα μ’ αυτό. Επειδή είμαι ενεργός στα social media κι έχω πολλούς ακολούθους και τα λέω για τις διαιτησίες εδώ και ενάμιση χρόνο, βλέπω ότι δικαιώθηκα. Αλλά το ζητούμενο είναι να δοθεί λύση σε όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί και μας έχει εκθέσει πανευρωπαϊκά», τόνισε, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου, στο ERTnews.

Σχολιάζοντας τα λεγόμενα του δικηγόρου του προέδρου της ΕΟΚ, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, που είχε μιλήσει νωρίτερα στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», ο κ. Αλεξανδρής είπε: «Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλω τα γέλια ή να κλάψω. Σχεδόν τον αγιοποίησε…».

«Είμαι 60 χρόνια στα γήπεδα κι έχω ζήσει όλες τις διοικήσεις της ΕΟΚ μέχρι σήμερα. Δεν θα το έλεγα σάπιο το σύστημα, αλλά κατευθυνόμενο. Βλέπουμε παιχνίδια που διαιτητές αδικούν κατάφορα κάποιες ομάδες και την επόμενη εβδομάδα είναι πάλι ενεργοί. Δεν υπάρχει έλεγχος, καμία είδους τιμωρία και συγκεκριμένες ομάδες ευνοούνται σε κάθε παιχνίδι. Έχω τοποθετηθεί κι έχω γράψει για τις διαιτησίες της Τσαρούχα και των εμπλεκομένων διαιτητών. Είμαι παθών αυτών των διαιτησιών κι όποιον προπονητή και να ρωτήσεις θα έχει να σου πει τι έχει αντιμετωπίσει από κακές διαιτησίες», είπε για το σύστημα του Βαγγέλη Λιόλιου.

»Γνωρίζουμε πώς συμπεριφέρεται σε υφισταμένους του, πώς έχει μετατρέψει την ΕΟΚ σε κλειστό κλαμπ, ακόμα και για συνεργασίες που έχει κάνει όπως για παράδειγμα με ταξιδιωτικά γραφεία, είναι πάρα πολλά», συνέχισε ο προπονητής.

Για τη σφαγή του Αμαρουσίου, ο κ. Αλεξανδρής τόνισε: «Όταν όμως είδα τις δηλώσεις του κ. Γιαννακόπουλου, όταν είδα τις δηλώσεις του δικού του προπονητή που είχε συνεργαστεί του κ. Παπαθεοδώρου, που όταν είδα τις δηλώσεις μετά από μία πραγματική σφαγή του Αμαρουσίου λέγοντας ότι “δεν σε φοβάμαι” κατά πρόσωπο στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, εκεί πίστευα ότι ήθελε να τελειώσει την καριέρα του στο μπάσκετ».

«Μ’ αυτά που έλεγε απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μπάσκετ, θεωρούσα ότι το λιγότερο που θα μπορούσε να τιμωρηθεί ήταν να φάει 2-3 χρόνια, αλλά δεν κινήθηκε καμία διαδικασία».

«Δεν έγιναν τυχαία οι συλλήψεις, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν τα χρήματα. Οι συγκεκριμένοι διαιτητές ήταν στο στόχαστρο πολλά χρόνια», επισήμανε.

«Έχω αδικηθεί από τον Παπαπέτρου όταν αλλοίωσε το αποτέλεσμα όταν ήμουν προπονητής στη Λάρισα μέσα στην Καβάλα κι από την κυρία Τσαρούχα σε ένα ματς στην Πάτρα όταν ήμουν προπονητής στον Ηρακλή», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Για το «καμπανάκι» που χτύπησε στους επενδυτές ΠΑΟΚ και του Άρη, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής τόνισε: «Είπα να προσέξουν συγκεκριμένους αυτοί που επενδύουν στο μπάσκετ του Άρη και του ΠΑΟΚ, για να είναι προετοιμασμένοι για όσα θα αντιμετωπίσουν. Να είναι υποψιασμένοι από συγκεκριμένα πρόσωπα, για τα οποία τα έχω γράψει εδώ και καιρό».

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