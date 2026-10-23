Στημένα στο μπάσκετ: Διαβιβαστικό-φωτιά με καταγγελίες για χρηματισμούς διαιτητών, «στημένους» αγώνες και απειλές

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Σοβαρές καταγγελίες για το παρασκήνιο του ελληνικού μπάσκετ περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της δικογραφίας που αφορά την υπόθεση, με το αποδεικτικό υλικό της έρευνας του αθλητικού εισαγγελέα Απόστολου Γραμμένου να περιγράφει όσα φέρονται να συνέβαιναν γύρω από τη διαιτησία, τις διοικητικές ισορροπίες και κρίσιμες αναμετρήσεις.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Ευάγγελος Λιόλιος, ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, φέρεται να ασκούσε ουσιαστικό έλεγχο στη λειτουργία της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών. Στην υπόθεση αναφέρονται επίσης ο συνεργάτης του, Γεώργιος Μαυραγάνης, καθώς και πρόσωπα που συνδέονται με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ), μεταξύ των οποίων ο Ηλίας Κορομηλάς.

Οι καταγγελίες αφορούν, μεταξύ άλλων, πιέσεις προς διαιτητές, υποσχέσεις επαγγελματικής ανέλιξης, φερόμενους χρηματισμούς και παρεμβάσεις με στόχο την ευνοϊκή αντιμετώπιση συγκεκριμένων ομάδων.

Οι δύο μάρτυρες και οι καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις καταθέσεις δύο μαρτύρων, οι οποίοι, εντάχθηκαν σε καθεστώς ποινικής ασυλίας, προκειμένου να συνεισφέρουν στοιχεία στην έρευνα.

Οι καταγγελίες για προσέγγιση διαιτητών και φακέλους με χρήματα

Ο διαιτητής Καλογερόπουλος περιγράφει, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, τον τρόπο με τον οποίο ο Γεώργιος Μαυραγάνης φέρεται να τον προσέγγισε, συνδέοντας την επαγγελματική του εξέλιξη με την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αιτημάτων.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, του είχαν υποσχεθεί προαγωγή στην Α1 κατηγορία, ενώ παράλληλα δεχόταν προτροπές να επηρεάζει την έκβαση αγώνων. Στις αναφορές του περιλαμβάνονται περιστατικά που σχετίζονται με σχολικούς τελικούς στην Κύπρο, καθώς και αναμετρήσεις στην Κέρκυρα, τη Χαλκίδα και άλλες περιοχές.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι αναφορές σε παραδόσεις φακέλων με μετρητά, ύψους έως 5.000 ευρώ, οι οποίες, σύμφωνα με την κατάθεσή του, φέρονται να πραγματοποιούνταν σε χώρους όπως καφετέριες, ξενοδοχεία, ακόμη και τουαλέτες.

Τι φέρεται να κατέθεσε ο Ευάγγελος Τσάπας

Σημαντικά στοιχεία για το παρασκήνιο του μπάσκετ φέρεται να εισφέρει και ο δεύτερος μάρτυρας, Ευάγγελος Τσάπας, παράγοντας του χώρου.

Η κατάθεσή του, όπως περιγράφεται στο υλικό της υπόθεσης, αφορά τόσο τις διεργασίες γύρω από τις εκλογές της ΕΟΚ το 2020 όσο και καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων. Μεταξύ των αναμετρήσεων που φέρεται να αναφέρει είναι το παιχνίδι Φάρος Λάρισας – Άρης το 2018.

Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται αναφορά σε φερόμενες πληρωμές διαιτητών, με τα ονόματα των Πηλοΐδη και Τσαρούχα να περιλαμβάνονται στις σχετικές καταγγελίες. Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στον μάρτυρα, τα ποσά φέρονται να έφταναν τις 5.000 ευρώ, με σκοπό την ευνοϊκή διαιτητική αντιμετώπιση συγκεκριμένων ομάδων.

Η καταγγελία του Ουκρανού διαιτητή για τον τελικό του EuroCup

Στο διαβιβαστικό περιλαμβάνεται, επίσης, η καταγγελία του Ουκρανού διαιτητή Mykola Ambrosov, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι το 2021, πριν από τον τελικό του EuroCup, δέχθηκε πρόταση χρηματισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσω του Ηλία Κορομηλά φέρεται να του προσφέρθηκε το ποσό των 10.000 ευρώ, προκειμένου να ευνοήσει την Ούνικς Καζάν στην αναμέτρηση. Η συγκεκριμένη αναφορά προσθέτει μια ακόμη σοβαρή διάσταση στην υπόθεση, καθώς αφορά αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης και καταγγελλόμενη απόπειρα επηρεασμού της διαιτησίας.

Οι καταγγελίες της Τσακιράκη για απειλές και πιέσεις

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η αναφορά της διαιτητή Τσακιράκη, η οποία φέρεται να κατήγγειλε ότι δέχθηκε πιέσεις και απειλές από τον Ηλία Κορομηλά, προκειμένου να αποσύρει μήνυση που είχε υποβάλει για υπόθεση παραποιημένης και προσβλητικής φωτογραφίας της στο διαδίκτυο.

Κατά την καταγγελία της, οι πιέσεις φέρονται να συνδέονταν με την επαγγελματική της παρουσία στη διαιτησία. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, της μεταφέρθηκε η απειλή ότι, εάν δεν συμμορφωνόταν, «θα εξαφανιστεί» από τον χώρο της διαιτησίας.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία προσθέτει στο περιεχόμενο της δικογραφίας καταγγελίες όχι μόνο για πιθανές παρεμβάσεις σε αγώνες, αλλά και για πιέσεις σε βάρος προσώπων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διαιτησίας.

Το υλικό που περιγράφεται στο διαβιβαστικό, που αποκάλυψε το ieidiseis.gr, σκιαγραφεί μια υπόθεση με πολλαπλές πτυχές: από τις καταγγελίες για χρηματισμούς και χειραγώγηση αγώνων μέχρι τις αναφορές για απειλές, επαγγελματικές πιέσεις και παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες.

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