Βρούτσης για Basketgate: Δεν μπορώ να επιβάλω, αλλά να υποδείξω – Θα τοποθετηθώ από Τρίτη (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Να κλείσουμε τις πληγές και να εξυγιάνουμε το χώρο» είναι το μήνυμα που έστειλε ο Γιάννης Βρούτσης για την επόμενη μέρα της αποκάλυψης του σκανδάλου με τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, το πρωί του Σαββάτου, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού επισήμανε θα τοποθετηθεί αφού ολοκληρωθούν οι απολογίες των κατηγορουμένων στην πολύκροτη υπόθεση.

«Επειδή όλο αυτό έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη στον χώρο του αθλητισμού, από την Τρίτη και μετά θα τοποθετηθώ… δεν μπορώ να επιβάλω, μπορώ να υποδείξω», επισήμανε και τόνισε πως η πρώτη καταγγελία ήρθε το 2026 από την ΚΑΕ Μαρούσι.

Διαβάστε επίσης:

Euroleague: Ήττα στο φινάλε για τον Ολυμπιακό με μοιραίο τον Βεζένκοβ, 61-64 από τη Φενέρμπαχτσε στη Sunel Arena

Τέλος ο Σπύρος Καβαλιεράτος από το SPORT24 εν μέσω των εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ

Στημένα στο μπάσκετ: Απολογήθηκε ο Παπαπέτρου, λέει ότι ήταν νόμιμες οι 820.000 ευρώ