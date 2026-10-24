search
ΣΑΒΒΑΤΟ 24.10.2026 09:27
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.10.2026 08:42

Βρούτσης για Basketgate: Δεν μπορώ να επιβάλω, αλλά να υποδείξω – Θα τοποθετηθώ από Τρίτη (Video)

24.10.2026 08:42
skertsos_vroutsis_opadiki-via_0207_3

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Να κλείσουμε τις πληγές και να εξυγιάνουμε το χώρο» είναι το μήνυμα που έστειλε ο Γιάννης Βρούτσης για την επόμενη μέρα της αποκάλυψης του σκανδάλου με τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, το πρωί του Σαββάτου, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού επισήμανε θα τοποθετηθεί αφού ολοκληρωθούν οι απολογίες των κατηγορουμένων στην πολύκροτη υπόθεση.

«Επειδή όλο αυτό έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη στον χώρο του αθλητισμού, από την Τρίτη και μετά θα τοποθετηθώ… δεν μπορώ να επιβάλω, μπορώ να υποδείξω», επισήμανε και τόνισε πως η πρώτη καταγγελία ήρθε το 2026 από την ΚΑΕ Μαρούσι.

Διαβάστε επίσης:

Euroleague: Ήττα στο φινάλε για τον Ολυμπιακό με μοιραίο τον Βεζένκοβ, 61-64 από τη Φενέρμπαχτσε στη Sunel Arena

Τέλος ο Σπύρος Καβαλιεράτος από το SPORT24 εν μέσω των εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ

Στημένα στο μπάσκετ: Απολογήθηκε ο Παπαπέτρου, λέει ότι ήταν νόμιμες οι 820.000 ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
liolios-stimena-82349
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Basketgate: H προφυλάκιση Παπαπέτρου, τα 820.000 ευρώ, οι προστατευόμενοι μάρτυρες και η αντίδραση του Παναγιώτη Γιαννάκη

alexandris_stimenoi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλεξανδρής για Λιόλιο: Δεν ήξερα να κλάψω ή να γελάσω με όσα είπε ο δικηγόρος του – Βλέπω ότι δικαιώθηκα

BODIROGA vucic
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Ο Μποντίρογκα απέναντι στον Βούτσιτς – Ο θρύλος του μπάσκετ υποψήφιος με τους φοιτητές 

skertsos_vroutsis_opadiki-via_0207_3
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βρούτσης για Basketgate: Δεν μπορώ να επιβάλω, αλλά να υποδείξω – Θα τοποθετηθώ από Τρίτη (Video)

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο του Δημοσίου οι «ορφανές» κληρονομιές – Πώς θα εντοπίζονται ακίνητα και κληρονόμοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kavalieratos-8324
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος ο Σπύρος Καβαλιεράτος από το SPORT24 εν μέσω των εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ

metritis_deddie_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Τέλος τα αναλογικά ρολόγια στα σπίτια - Τι φέρνουν οι 2 εκατ. «έξυπνοι» μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ

xorostasio-34
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το Χοροστάσιο βάζει «λουκέτο» μετά από 31 χρόνια και μαζί του ολοκληρώνεται ένα κεφάλαιο της αθηναϊκής νύχτας

papapetrou-127312
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στημένα στο μπάσκετ: Προφυλακίστηκε ο Πέτρος Παπαπέτρου - Πώς δικαιολόγησε τα 820.000 ευρώ

tsapas-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στημένοι αγώνες: Ο Βαγγέλης Τσάπας αποκαλύπτει γιατί έγινε προστατευόμενος μάρτυρας - Οι καταγγελίες που προκαλούν τριγμούς στο ελληνικό μπάσκετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.10.2026 09:27
liolios-stimena-82349
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Basketgate: H προφυλάκιση Παπαπέτρου, τα 820.000 ευρώ, οι προστατευόμενοι μάρτυρες και η αντίδραση του Παναγιώτη Γιαννάκη

alexandris_stimenoi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλεξανδρής για Λιόλιο: Δεν ήξερα να κλάψω ή να γελάσω με όσα είπε ο δικηγόρος του – Βλέπω ότι δικαιώθηκα

BODIROGA vucic
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Ο Μποντίρογκα απέναντι στον Βούτσιτς – Ο θρύλος του μπάσκετ υποψήφιος με τους φοιτητές 

1 / 3