Euroleague: Ήττα στο φινάλε για τον Ολυμπιακό με μοιραίο τον Βεζένκοβ, 61-64 από τη Φενέρμπαχτσε στη Sunel Arena

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Την ήττα με 61-64 από τη Φενέρμπαχτσε γνώρισε ο Ολυμπιακός στη Sunel Arena, για την 7η αγωνιστική της Euroleague, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές. Παρά τις σημαντικές απουσίες στην περιφέρεια και την αποτελεσματική αμυντική του λειτουργία, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το τελευταίο σουτ για την ισοφάριση.
Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν για μεγάλο διάστημα τον έλεγχο του αγώνα, στηριζόμενοι κυρίως στην άμυνά τους, ωστόσο η τουρκική ομάδα κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να πάρει ένα σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα.
Με την ήττα αυτή, το ρεκόρ του Ολυμπιακού υποχώρησε στο 5-2, ενώ η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βελτίωσε το δικό της σε 6-1, φτάνοντας τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αγωνίστηκε με σοβαρές ελλείψεις στην περιφερειακή γραμμή, καθώς οι Γιαν Μοντέρο και Εβάν Φουρνιέ απουσίαζαν λόγω τραυματισμών, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν τιμωρημένος.
Παρά τα προβλήματα, ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 20-8 στο πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας ως βασικό όπλο την αμυντική του προσήλωση. Στο ημίχρονο διατηρούσε προβάδισμα δέκα πόντων (34-24), όμως η Φενέρμπαχτσε σταδιακά μείωσε τη διαφορά, πλησιάζοντας στους τέσσερις πόντους στο τέλος της τρίτης περιόδου (49-45).
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή και απέκτησαν προβάδισμα τριών πόντων. Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, όταν ο Σάσα Βεζένκοβ βρέθηκε ελεύθερος πίσω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων.
Ωστόσο, το τρίποντο του φόργουορντ των Πειραιωτών δεν βρήκε ούτε στεφάνη, με τη Φενέρμπαχτσε να διατηρεί το 61-64 και να πανηγυρίζει τη νίκη.
Κορυφαίος για τη νικήτρια αναδείχθηκε ο Σαβόν Σιλντς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα, υποπίπτοντας σε μόλις ένα λάθος στα 28 λεπτά που αγωνίστηκε.
Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Σέιν Λάρκιν, που σε 22 λεπτά συμμετοχής κατέγραψε 13 πόντους, 5 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.
Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Σάσα Βεζένκοβ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση, παρά το άστοχο σουτ στην τελευταία επίθεση. Σε 34 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 17 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ, έχοντας παράλληλα μόλις ένα λάθος.
Τα δεκάλεπτα: 20-8, 34-24, 49-45, 61-64.
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