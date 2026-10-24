Θόρυβος εξάτμισης: Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο; – Δες το σωστό τρόπο μέτρησης

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Η ηχορύπανση από οχήματα είναι μια από τις παραβάσεις που πολλοί οδηγοί υποτιμούν, όμως ο νέος ΚΟΚ (Ν. 5209/2025) την αντιμετωπίζει πλέον ως σοβαρή παράβαση με πρόστιμο 350 € και αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 30 ημέρες. Οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί, ενώ η Τροχαία μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί πιστοποιημένα ηχόμετρα για να μετρά επί τόπου τη στάθμη θορύβου, με βάση τα ίδια πρότυπα που εφαρμόζουν και οι κατασκευαστές κατά την έγκριση τύπου.
Οι τιμές στάθμης θορύβου (σε dB A) που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας δεν είναι αποτέλεσμα μέτρησης του συγκεκριμένου οχήματος, αλλά προέρχονται από τον κατασκευαστή και την επίσημη ευρωπαϊκή έγκριση τύπου.
Κατά τη διαδικασία έγκρισης, το όχημα υποβάλλεται σε δοκιμές σύμφωνα με τα πρότυπα UNECE R51 (για επιβατικά) ή UNECE R41 (για μοτοσυκλέτες).
Οι τιμές που προκύπτουν καταγράφονται στην άδεια, ώστε κάθε όχημα να έχει γνωστό και πιστοποιημένο όριο θορύβου, το οποίο πρέπει να τηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Σε κάθε άδεια υπάρχουν τα πεδία U1, U2 και U3 που αντιστοιχούν στα στοιχεία για την μέτρηση θορύβου.
To U1 αφορά τα dB όταν το όχημα είναι σταματημένο και σε συγκεκριμένο αριθμό στροφών,που αναγράφονται στο πεδίο U2, ενώ το U3 είναι τα dB που καταγράφονται σε διέλευση.
Κατά τη διάρκεια έγκρισης τύπου η μεθοδολογία για την μέτρηση του εκπεμπόμενου θόρυβου από την εξάτμηση είναι η εξής:
Κάθε όχημα εκρίνεται με δύο διαφορετικές διαδικασίες:
Είναι η μέτρηση που δείχνει το «μέγιστο εργοστασιακό» επίπεδο θορύβου της εξάτμισης και γίνεται ως εξής:
Αυτή η τιμή είναι πάντα υψηλότερη από τη μέτρηση «σε διέλευση» γιατί γίνεται σχεδόν δίπλα στην εξάτμιση.
Η δεύτερη μέτρηση γίνεται υπό ρεαλιστικές συνθήκες κίνησης:
Είναι απόλυτα φυσιολογικό η τιμή «εν στάσει» να είναι σημαντικά υψηλότερη από την «σε διέλευση». Η πρώτη δείχνει τη μέγιστη ηχητική ισχύ της εξάτμισης σε προκαθοριμσένα όρια περιστροφής του κινητήρα, ενώ η δεύτερη αποτυπώνει τον πραγματικό θόρυβο που φτάνει στο περιβάλλον όταν κινείται το όχημα. Και οι δύο είναι νόμιμες τιμές που δηλώνονται από τον κατασκευαστή και καλύπτονται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Σε ειδικές επιχειρήσεις ηχορύπανσης (κυρίως σε πόλεις και βραδινές ώρες), η Τροχαία χρησιμοποιεί πιστοποιημένα ηχόμετρα βαθμονομημένα σύμφωνα με ISO 5130.
Η μέτρηση γίνεται με τη διαδικασία του προτύπου:
Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 5209/2025, η υπέρβαση θορύβου ή οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη τροποποίηση που την προκαλεί επισύρει:
Αν υπάρξει υποτροπή, η ποινή μπορεί να αυξηθεί ή να επιβληθεί παραπομπή για ακύρωση άδειας. Σημειώνουμε ότι προφανώς η τροχαία δεν διενεργεί μετρήσεις σε διέλευση γαιτί δεν είναι δυνατό να αναπαραχθούν οι συνθήκες που απαιτούνται για αυτό. Η γωνία των 45° αφορά τον τύπο του ντεσιμπελόμετρου
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