«Ήθελα να εκδικηθώ» για τους βανδαλισμούς της 17ης Οκτωβρίου, δήλωσε ο νεοναζί δράστης της ρατσιστικής επίθεσης στη Γαλλία

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Παρατείνεται η κράτηση του 39χρονου, που συνελήφθη για την ένοπλη επίθεση που άφησε ένα νεκρό και πέντε τραυματίες, έξω από το Παρίσι, σύμφωνα με τη γαλλική αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

«Ο Κεβίν Τ. ανέφερε στους αστυνομικούς ότι στόχευσε εσκεμμένα μαύρους και Άραβες με κίνητρο να πάρει εκδίκηση για τους καταστηματάρχες οι οποίοι έπεσαν θύματα λεηλασιών κατά τις ταραχές της 17ης Οκτωβρίου», αποκαλύπτει η εφημερίδα Le Monde.

🚨🇫🇷 FLASH | L’auteur de l’attaque terroriste de Trappes aurait expliqué aux policiers avoir voulu VENGER les commerçants victimes des pillages du 17 octobre, en ciblant délibérément des personnes « noires » et « arabes ». pic.twitter.com/F8Tj9D2TSU — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) October 24, 2026

Ο 39χρονος συνελήφθη την Παρασκευή έχοντας στην κατοχή του ένα υποπολυβόλο και χειροβομβίδες δακρυγόνου στο αυτοκίνητό του. Ο δράστης άνοιξε πυρ σε διαφορετικά σημεία στην Τραπ και τη Λα Βεριέρ, σκοτώνοντας έναν 26χρονο άνδρα, ερασιτέχνη αθλητή πολεμικής τέχνης και τραυματίζοντας πέντε ακόμη άτομα, ανάμεσά τους 12χρονο παιδί.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του 39χρονου, οι αρχές εντόπισαν, μεταξύ άλλων, ένα αντίτυπο του ναζιστικού μανιφέστου «O Αγών μου», ενισχύοντας τις υποψίες για ιδεολογικό εξτρεμιστικό υπόβαθρο.

Ξένης καταγωγής τα περισσότερα θυματα

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την επίθεση «ρατσιστική τρομοκρατική επίθεση», καθώς τα περισσότερα θύματα ήταν ξένης καταγωγής.

Η Εθνική Εισαγγελία Αντιτρομοκρατίας της Γαλλίας (PNAT), η οποία χειρίζεται την υπόθεση, δήλωσε ότι ο χρόνος κράτησης του υπόπτου παρατάθηκε μετά τις αρχικές ανακρίσεις. Τρία μέλη της οικογένειας και του κύκλου φίλων του υπόπτου συνελήφθησαν επίσης.

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