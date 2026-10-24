«Οι δειλοί τα κατέστρεψαν όλα…»: Σφοδρή επίθεση Πεζεσκιάν στις ΗΠΑ για το ναυάγιο της συμφωνίας

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Ο ιρανός πρόεδρος , Μασούντ Πεζεσκιάν, σε δηλώσεις που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση σήμερα, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για την αποτυχία επίτευξης μιας ενδιάμεσης συμφωνίας με το Ιράν, όμως τόνισε πως θα έπρεπε να υπάρξει μια νέα απόπειρα σύναψης.
«Βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις, οι δειλοί (Αμερικανοί) τα κατέστρεψαν όλα… Εξακολουθώ να πιστεύω πως θα πρέπει να προχωρήσουμε και να το ολοκληρώσουμε», σημείωσε ο Πεζεσκιάν.
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