ΗΠΑ – Ιράν: Σενάρια νέων μαζικών βομβαρδισμών μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου – Τι σχεδιάζει ο Τραμπ

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Το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, συγκεντρώνει ολοένα μεγαλύτερη προσοχή στην Ουάσιγκτον. Η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή, η αυξημένη ετοιμότητα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και οι νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ εντείνουν τις ανησυχίες για έναν νέο γύρο επιθέσεων. Ωστόσο, Αμερικανοί αναλυτές προειδοποιούν ότι ακόμη και μια εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση δύσκολα θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχει περιοριστεί το τελευταίο διάστημα κυρίως στη θάλασσα, με τις δύο πλευρές να επιχειρούν να επιβάλουν τον έλεγχό τους σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και εμπορικές δραστηριότητες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο, ενώ το Ιράν επιδιώκει να ελέγξει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Παρά τη συνεχιζόμενη ένταση, από τις αρχές Σεπτεμβρίου δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές επιθέσεις των δύο πλευρών εναντίον χερσαίων στόχων. Η σχετική αυτή αποκλιμάκωση, ωστόσο, δεν θεωρείται δεδομένο ότι θα διατηρηθεί.

Γιατί οι αναλυτές βλέπουν νέα πλήγματα μετά τις αμερικανικές εκλογές

Η Σούζαν Μαλόνι, διευθύντρια του προγράμματος εξωτερικής πολιτικής του αμερικανικού ινστιτούτου Brookings, εκτιμά ότι η πιθανότητα νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων αυξάνεται σημαντικά μετά την εκλογική αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου.

«Υπολογίζω πλέον ότι υπάρχει πιθανότητα πληγμάτων λίγο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές», αναφέρει, συνδέοντας την εκτίμησή της με μια σειρά στρατιωτικών και πολιτικών ενδείξεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεταφορά πρόσθετων αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, οι προειδοποιήσεις που έχουν απευθυνθεί σε Αμερικανούς πολίτες στην περιοχή, αλλά και η κατάσταση αυξημένης επιφυλακής στην οποία έχουν τεθεί οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει και στη δημόσια τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να διατάξει νέα πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές για το Κογκρέσο.

Σύμφωνα με την αναλύτρια, μια τέτοια στρατιωτική κίνηση πριν από τις κάλπες δεν θα εξυπηρετούσε τα εκλογικά συμφέροντα του Αμερικανού προέδρου.

Ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια σε σημαντικό τμήμα της αμερικανικής κοινής γνώμης, κυρίως εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των τιμών της ενέργειας.

Η οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών αποτελεί σημαντικό πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς, ενόψει μιας εκλογικής αναμέτρησης που θα καθορίσει τους συσχετισμούς στο Κογκρέσο.

Ο αποκλεισμός του Ιράν και το αδιέξοδο της Ουάσιγκτον

Παρά την αποφυγή νέων εκτεταμένων βομβαρδισμών, η Σούζαν Μαλόνι θεωρεί ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον.

Από τη μία πλευρά, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός προκαλεί ολοένα μεγαλύτερη οικονομική πίεση στην Τεχεράνη. Από την άλλη, η διατήρησή του απαιτεί τη συνεχή απασχόληση σημαντικών αμερικανικών ναυτικών και στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Η Ουάσιγκτον καλείται, επομένως, να διατηρεί δεσμευμένα στρατηγικής σημασίας μέσα, χωρίς να έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής μια οριστική διευθέτηση της σύγκρουσης.

Κατά την αναλύτρια, η αντιπαράθεση θα πρέπει τελικά να οδηγηθεί σε κάποιας μορφής λύση, είτε μέσα από διπλωματικές διαπραγματεύσεις είτε μέσω νέας στρατιωτικής δράσης.

Στο ίδιο κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσων εξελίξεων, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «μπορεί να τελειώσουν πολύ γρήγορα» με το ζήτημα του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του, προειδοποίησε επίσης ότι, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη, θα μπορούσε να υπάρξει «μια μικρή Επική Οργή».

Πρόκειται για αναφορά στην επιχείρηση «Epic Fury», την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου, σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Αεροπλανοφόρο και πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή

Τις εκτιμήσεις περί προετοιμασίας νέων επιθέσεων ενισχύει και ο Τζέισον Κάμπελ, ερευνητής του Middle East Institute στην Ουάσιγκτον.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι έχουν καταγραφεί πρόσφατες ενδείξεις που παραπέμπουν σε πιθανή επανέναρξη των βομβαρδισμών, αν και οι στρατιωτικές κινήσεις θα μπορούσαν επίσης να συνδέονται με την προετοιμασία των ΗΠΑ για ενδεχόμενα ιρανικά αντίποινα.

Κομβικό στοιχείο αποτελεί η προγραμματισμένη ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου USS Theodore Roosevelt στη Μέση Ανατολή, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει προσωρινά σε τρεις τις αμερικανικές ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων στην περιοχή.

Στις ενδείξεις προστίθεται η αποστολή πρόσθετων δυνάμεων πεζοναυτών, καθώς και η πρόσφατη επίδειξη στρατιωτικής ισχύος από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, με κινήσεις που παραπέμπουν σε προηγούμενες επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Σημαντική θεωρείται και η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ στο Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ωστόσο, ο Κάμπελ αποφεύγει να προσδιορίσει πότε θα μπορούσε να εκδηλωθεί μια νέα επίθεση, τονίζοντας ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει «αδύνατο να προβλεφθεί».

Γιατί μια χερσαία επιχείρηση θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη

Παρά τη συγκέντρωση πρόσθετων στρατιωτικών μέσων, οι δυνατότητες του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζονται σήμερα περισσότερο περιορισμένες σε σύγκριση με την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με τον Τζέισον Κάμπελ, οι ζημιές που έχουν υποστεί αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή καθιστούν ιδιαίτερα περίπλοκη την προετοιμασία οποιασδήποτε χερσαίας επιχείρησης μεγάλης κλίμακας.

Μια τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε την ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτών, ενδεχομένως ακόμη και δεκάδων χιλιάδων, χωρίς να υπάρχουν σήμερα επαρκώς ασφαλείς εγκαταστάσεις για τη συγκέντρωση και την υποστήριξή τους.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμιά ασφαλής τοποθεσία για να αναπτυχθούν οι χιλιάδες στρατιώτες –δεκάδες χιλιάδες, κατά ορισμένα σενάρια– που θα απαιτούνταν για τέτοια επιχείρηση», εξηγεί ο Αμερικανός αναλυτής.

Η διαπίστωση αυτή περιορίζει σημαντικά τις στρατιωτικές επιλογές της Ουάσιγκτον και ενισχύει το ενδεχόμενο νέων αεροπορικών επιθέσεων αντί μιας εκτεταμένης χερσαίας επέμβασης.

Φόβοι για πλήγματα σε πολιτικές υποδομές του Ιράν

Ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα αφορά τους στόχους που θα μπορούσαν να επιλεγούν σε περίπτωση νέας αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας.

Η Σούζαν Μαλόνι επισημαίνει ότι οι περισσότερες συμβατικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές από τις προηγούμενες επιθέσεις.

Κατά συνέπεια, μια νέα εκστρατεία βομβαρδισμών ενδέχεται να στραφεί σε μεγαλύτερο βαθμό εναντίον πολιτικών υποδομών και εγκαταστάσεων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα του ιρανικού πληθυσμού.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να επιδεινώσει τις ανθρωπιστικές συνέπειες της σύγκρουσης, χωρίς να εξασφαλίζει ότι η ιρανική ηγεσία θα μεταβάλει τη στάση της.

Γιατί οι νέοι βομβαρδισμοί δύσκολα θα τερματίσουν τον πόλεμο

Παρά τις ενδείξεις επικείμενης στρατιωτικής κλιμάκωσης, οι δύο Αμερικανοί αναλυτές συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η επανάληψη εκτεταμένων επιθέσεων δεν αποτελεί εγγύηση για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η Σούζαν Μαλόνι θεωρεί ότι η στρατιωτική κλιμάκωση, ανεξάρτητα από την πλευρά που θα την επιλέξει, δεν μπορεί από μόνη της να οδηγήσει σε οριστική διευθέτηση.

«Πρόκειται για έναν πόλεμο που δεν μπορεί να τερματιστεί με νέα κλιμάκωση από τη μια ή από την άλλη πλευρά», υπογραμμίζει.

Ανάλογη είναι και η εκτίμηση του Τζέισον Κάμπελ, ο οποίος αμφισβητεί ότι μια νέα σειρά βομβαρδισμών, αντίστοιχης έντασης με εκείνη των πρώτων 50 ημερών του πολέμου, θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά τους στρατηγικούς υπολογισμούς της Τεχεράνης.

Όπως εξηγεί, το ιρανικό καθεστώς έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να αντέχει σημαντικές καταστροφές χωρίς να εγκαταλείπει τις βασικές του επιδιώξεις.

Ακόμη και αν οι επιθέσεις επεκταθούν σε κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων με πολιτική χρήση, ο ίδιος δεν θεωρεί πιθανό να προκύψει ουσιαστική μεταβολή στην ιρανική στρατηγική.

Έτσι, ενώ οι ενδείξεις για έναν νέο γύρο αμερικανικών επιθέσεων πληθαίνουν, το βασικό πρόβλημα παραμένει άλυτο: η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη εξακολουθούν να διαθέτουν μέσα για να παρατείνουν ή να κλιμακώσουν τη σύγκρουση, χωρίς να διαφαίνεται μια στρατιωτική επιλογή που θα μπορούσε να οδηγήσει με βεβαιότητα στον τερματισμό της.

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