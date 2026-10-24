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24.10.2026 15:27

Τίρανα: Με φωτιές «απαντούν» στις… καρέκλες του Ράμα οι φοιτητές – Πετροπόλεμος με την αστυνομία

24.10.2026 15:27
Rama

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Διαδηλωτές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δημοκρατικού Κόμματος του Σαλί Μπερίσα καίνε τα καθίσματα διαλόγου που τοποθέτησε σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα έξω από το γραφείο του στα Τίρανα, ως απάντηση στην πρόσκληση που τους απηύθυνε.

Νωρίτερα είχαν προσυγκέντρωση έξω από τα γραφεία του αντιπολιτευόμενου κόμματος.

Ο Μπερίσα απηύθυνε έκκληση για συμμετοχή στην κινητοποίηση προς όσους αισθάνονται ότι με αυτή την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία εγγύηση για μια φυσιολογική ζωή.

Ο ίδιος δεν ακολούθησε τους διαδηλωτές, ωστόσο στην κεφαλή της πορείας βρέθηκαν βουλευτές του κόμματος του.

Την ίδια ώρα, ο Αλβανός πρωθυπουργός δήλωνε πως «η ειρηνική διαμαρτυρία είναι μια δημοκρατική αξία και μια πολιτική πρόκληση που μεγιστοποιείται με τον διάλογο και τον προβληματισμό”, ενώ διαμήνυε για μια ακόμη φορά ότι η βία κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας αποτελεί εγκληματική πρόκληση κατά του Κράτους, του Νόμου και της Δημόσιας Ασφάλειας, η οποία ούτε είναι ανεκτή ούτε δικαιολογημένη.

Η αστυνομική παρουσία είναι έντονη στην αλβανική πρωτεύουσα, ωστόσο μπλόκα έχουν στηθεί και στην εθνική οδό που συνδέει τα Τίρανα με τον βορρά και τη συνοριακή διάβαση προς τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι θα μετακινηθούν προς τα Τιρανα πολλοί Αλβανοί όπου ζουν εκεί για να υποστηρίξουν τις διαμαρτυρίες των φοιτητών.

Οι έλεγχοι σε όλα τα αυτοκίνητα που κινούνται είναι εκτεταμένοι, το ίδιο όμως συμβαίνει και σε άλλες εθνικές οδούς της Αλβανίας καθώς πολίτες από την περιοχή της Αυλώνας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα Μπερίσα, κατευθύνονται προς την πρωτεύουσα.

Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η μεγάλη συγκέντρωση των φοιτητών έξω από το υπουργείο Παιδείας.

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