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24.10.2026 14:49

Γαλλία: «Λάδι» στη φωτιά …ρίχνει η απαγόρευση της αστυνομίας για συγκέντρωση στη Βαστίλη – Δακρυγόνα στη Λυών, ένταση στην Ορλεάνη (Live video)

24.10.2026 14:49
gallia

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Λάδι στη φωτιά που …σιγοκαίει ρίχνει η απόφαση της αστυνομίας του Παρισιού να τροποποιήσει το επιτρεπόμενο δρομολόγιο της πορείας.

Η Γαλλία μοιάζει με καζάνι που βράζει, ενώ ήδη έχουν πέσει τα πρώτα δακρυγόνα και οι πρώτες χειροβομβίδες κρότου λάμψης στη Λυών.

Αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν συγκέντρωση περίπου 150 ατόμων σε περιοχή όπου απαγορεύονται οι διαδηλώσεις.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων που βρισκόταν στο σημείο, οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν όταν οι διαδηλωτές επιχείρησαν να αποκλείσουν τον δρόμο κοντά σε πανεπιστημιακή σχολή και αστυνομικό τμήμα.

Διαδήλωση κατά της ακροδεξιάς στην Ορλεάνη

Την ίδια ώρα, στην Ορλεάνη, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδήλωση κατά της ακροδεξιάς, με αφορμή το συνέδριο του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν, που πραγματοποιείται στην πόλη το Σαββατοκύριακο.

«Μακρόν, παραιτήσου. Λεπέν, στη φυλακή», ήταν ένα από τα συνθήματα που ακούστηκαν στην πορεία.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη πολιτική συγκυρία, καθώς το κόμμα της Λεπέν επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία του ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών, ενώ η αντιπολίτευση καταγγέλλει την άνοδο της ακροδεξιάς.

Στην Ορλεάνη έχει αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη, με περίπου 3.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες να έχουν κινητοποιηθεί για την ασφάλεια της πόλης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και των παράλληλων κινητοποιήσεων.

«Αστακός» η Γαλλία

Μια εβδομάδα μετά τα σοβαρά επεισόδια σε διάφορες γαλλικές πόλεις, η χώρα μοιάζει με… αστακό. Τεθωρακισμένα οχήματα της χωροφυλακής και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε κομβικά σημεία της πρωτεύουσας.

Γύρω από το προεδρικό μέγαρο έχουν αναπτυχθεί τεθωρακισμένα οχήματα της χωροφυλακής, γνωστά ως «Κένταυρος», ενώ στρατιωτικές δυνάμεις περιπολούν στα Ηλύσια Πεδία και αστυνομικά οχήματα κινούνται γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Εσωτερικών, έχουν κινητοποιηθεί 70.000 αστυνομικοί σε ολόκληρη τη Γαλλία, 10.000 περισσότεροι από όσους είχαν αναπτυχθεί στις κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου.

Στόχος των Αρχών να αποτρέψουν την επανάληψη των εικόνων χάους της προηγούμενης εβδομάδας, προστατεύοντας εμπορικά καταστήματα, δημόσια κτίρια και εμβληματικά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Οι οδηγίες του Νουνιές στις δυνάμεις ασφαλείας

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, κάλεσε τις δυνάμεις ασφαλείας να αντιδρούν «υπερβολικά γρήγορα» σε κάθε απόπειρα πρόκλησης επεισοδίων, προειδοποιώντας για κινδύνους επιθέσεων σε καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες και αστυνομικούς.

Στο Παρίσι, η πρόσβαση και οι συγκεντρώσεις σε τμήματα του κέντρου υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς, ενώ αρκετοί σταθμοί του μετρό έχουν κλείσει. Το Λούβρο, το Μουσείο Ορσέ και η Όπερα του Παρισιού δεν θα λειτουργήσουν για το κοινό, καθώς οι αρχές και οι πολιτιστικοί φορείς επιχειρούν να περιορίσουν τον κίνδυνο ζημιών.

Πολλοί καταστηματάρχες έχουν καλύψει τις βιτρίνες τους, ενώ επιχειρήσεις πολυτελών ειδών έχουν ενισχύσει τα μέτρα προστασίας, υπό τον φόβο νέων λεηλασιών.

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