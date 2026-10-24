«Αστακός» η Γαλλία με 70.000 αστυνομικούς: Θρίλερ με τη διαδρομή της διαδήλωσης την τελευταία στιγμή – Κλειστά μουσεία και σφραγισμένα τα καταστήματα (Photos/Video)

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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής είναι σήμερα, Σάββατο (24/10) η Γαλλία, ενόψει των πανεθνικών διαδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

Μια εβδομάδα μετά τα βίαια επεισόδια που στιγμάτισαν τις διαδηλώσεις στο Παρίσι, η γαλλική κυβέρνηση και οι καταστηματάρχες λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των περιουσιών τους.

Την Παρασκευή (23/10) ο υπουργός εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, ανακοίνωσε ότι συνολικά 70.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας θα βρίσκονται στους δρόμους.

«Έχουμε εντοπίσει πολυάριθμες εκκλήσεις από κινήματα της άκρας Αριστεράς και της ριζοσπαστικής άκρας Αριστεράς», ανέφερε ο Νουνιέζ σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν επίλεκτες αστυνομικές μονάδες, «περίπου 20» τεθωρακισμένα οχήματα και 15 οχήματα εκτόξευσης νερού.

Απαγόρευσες και περιορισμοί συγκεντρώσεων

Ο Μακρόν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ανακοίνωσε ότι το Σάββατο θα επιτραπούν μόνοι οι διαδηλώσεις που διοργανώνονται από συνδικάτα, ενώ σε περιοχές όπως η Λυών, η Νίκαια και το Μονπελιέ ισχύει απαγόρευση συγκεντρώσεων.

Τα μεγάλα μουσεία της γαλλικής πρωτεύουσας παραμένουν κλειστά, οι καταστηματάρχες θωρακίζουν τις βιτρίνες τους με ξύλινες πλάκες και οι αστυνομικές δυνάμεις προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο νέων συγκρούσεων, μία εβδομάδα μετά τις εκτεταμένες λεηλασίες και καταστροφές που συγκλόνισαν τη χώρα.

Σύμφωνα με την ανταπόκριση από το Παρίσι, η ανησυχία εντάθηκε μετά τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη διαδρομή της προγραμματισμένης πορείας.

Όπως αποκάλυψε η γαλλική εφημερίδα Le Parisien, η αστυνομική νομαρχία του Παρισιού ανακάλεσε την έγκριση που είχε δώσει αρχικά για τη διαδρομή από την πλατεία της Βαστίλης προς την πλατεία Νασιόν, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των συνδικάτων και των φοιτητικών οργανώσεων.

Οι αρχές πρότειναν ως εναλλακτική μια πορεία από την Πορτ ντ’ Ιταλί έως την Πορτ ντε Βενσέν, μέσω των περιφερειακών λεωφόρων.

Οι οργανώσεις που συμμετέχουν στην κινητοποίηση απέρριψαν την αλλαγή, υποστηρίζοντας ότι η νέα διαδρομή είναι δύσκολο να διασφαλιστεί, δεν εξυπηρετεί τον συμβολισμό και τους στόχους της κινητοποίησης και επιμένουν ότι θα συγκεντρωθούν στη Βαστίλη, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Αυτήν την ώρα τα συνδικάτα και τα Κίτρινα Γιλέκα στη Γαλλία βρίσκονται σε αναμονή της απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου για τη διαδρομή και την ώρα διεξαγωγής της μεγάλης διαδήλωσης όπως μεταφέρει η ανταποκρίτρια του ΕΡΤnews από το Παρίσι, Θωμαϊς Παπαϊωάννου.

Την ίδια ώρα, το κέντρο του Παρισιού βρίσκεται υπό αυστηρούς περιορισμούς, με αποκλεισμούς σε σημεία γύρω από την Εθνοσυνέλευση, το προεδρικό μέγαρο και τα Ηλύσια Πεδία.

Το επιχειρησιακό σχέδιο των γαλλικών αρχών είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο. Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ανακοίνωσε ότι έως και 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη τη Γαλλία, με την υποστήριξη ελικοπτέρων, τεθωρακισμένων οχημάτων και εκτοξευτήρων νερού.

Σύμφωνα με την ανταπόκριση από το Παρίσι, στο σχέδιο ασφαλείας προβλέπεται επίσης η συμμετοχή ειδικών μονάδων, δυνάμεων της δικαστικής αστυνομίας και μονάδων αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, ενώ αναμένεται να χρησιμοποιηθούν και drones.

Οι αρχές επιχειρούν να αποτρέψουν την επανάληψη των εικόνων της προηγούμενης εβδομάδας, όταν ομάδες κουκουλοφόρων λεηλάτησαν καταστήματα, έκαψαν αυτοκίνητα και επιτέθηκαν σε δημόσια κτίρια, προκαλώντας έντονη κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Περίπου 3.000 καταστήματα σε ολόκληρη τη Γαλλία υπέστησαν ζημιές ή λεηλατήθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το Associated Press.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να είναι και πάλι μαζικές, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο.

Κλειστά το Λούβρο και μεγάλα μουσεία

Τα μέτρα ασφαλείας επηρεάζουν άμεσα και την πολιτιστική ζωή του Παρισιού. Το Μουσείο του Λούβρου, το Μουσείο Ορσέ, το Μουσείο Πικάσο και το Γκραν Παλαί παραμένουν κλειστά το Σάββατο, ενώ η διεθνής έκθεση σύγχρονης τέχνης Art Basel Paris ακύρωσε το πρόγραμμά της για το Σαββατοκύριακο, παρά το γεγονός ότι άνοιξε για το κοινό την Παρασκευή.

Η απεσταλμένη του ΕΡΤnews Έλλη Κασόλη περιέγραψε αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο δίκτυο του μετρό, με κλειστούς σταθμούς και περιορισμούς στην κυκλοφορία σε πλατείες της πρωτεύουσας, καθώς οι αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τους κινδύνους στις περιοχές όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν διαδηλωτές.

Τα συνδικάτα αντιδρούν στις απαγορεύσεις, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζουν την ελευθερία της έκφρασης, η οποία κατοχυρώνεται από το γαλλικό Σύνταγμα.

Ξύλινα πάνελ και ιδιωτικοί φύλακες

Την ίδια ώρα, οι καταστηματάρχες προσπαθούν να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους από ενδεχόμενες νέες επιθέσεις. Γύρω από την πλατεία της Βαστίλης και κατά μήκος των πιθανών διαδρομών των διαδηλωτών, εργαζόμενοι τοποθετούσαν μέχρι αργά το βράδυ ξύλινες πλάκες μπροστά από τις βιτρίνες.

Η ανησυχία είναι έντονη, καθώς οι επιχειρηματίες φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να καλύψουν το κόστος μιας νέας σειράς ζημιών και εργασιών αποκατάστασης. Σύμφωνα με την ανταπόκριση, ορισμένοι έχουν προμηθευτεί μέσα αυτοπροστασίας, όπως σπρέι πιπεριού, ενώ άλλοι έχουν προσλάβει ιδιωτικούς φύλακες και συνοδούς με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένες αισθάνονται οι επιχειρήσεις πολυτελείας, οι οποίες είχαν ήδη λάβει πρόσθετα μέτρα μετά τις λεηλασίες της προηγούμενης εβδομάδας. Καταστήματα των οίκων Louis Vuitton, Dior και Bulgari ενίσχυσαν τη φύλαξή τους, ενώ ορισμένες επιχειρήσεις αποφάσισαν να παραμείνουν κλειστές κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Πίεση στον τουρισμό και στα είδη πολυτελείας

Οι εικόνες από τις θωρακισμένες βιτρίνες αποτελούν πλήγμα για τη Γαλλία, η οποία προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες και αποτελεί σημαντικό προορισμό για αγορές ειδών πολυτελείας.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου ανησυχούν όχι μόνο για τις άμεσες υλικές ζημιές, αλλά και για το ενδεχόμενο να αποθαρρυνθούν οι ξένοι επισκέπτες από μελλοντικά ταξίδια στη χώρα. Οι ανησυχίες αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει υποτονική και ο τουρισμός δέχεται πιέσεις εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Οι όμιλοι LVMH, Hermès και Kering έχουν ήδη ανακοινώσει απογοητευτικά τριμηνιαία αποτελέσματα μέσα στον μήνα, ενώ η νέα αναταραχή δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τις προοπτικές των πωλήσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η δυνατότητα των γαλλικών αρχών να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των διαδηλώσεων, χωρίς νέες λεηλασίες και καταστροφές. Το αποτέλεσμα της ημέρας αναμένεται να επηρεάσει τόσο το κλίμα ασφάλειας στους δρόμους όσο και την εικόνα της Γαλλίας ως τουριστικού και εμπορικού προορισμού.

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