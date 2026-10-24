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24.10.2026 08:33

Μήνυμα Ρούμπιο σε Κουβανούς: Συνεργαστείτε «διακριτικά» με τη CIA για να φέρετε την αλλαγή που επιθυμείτε

24.10.2026 08:33
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Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε χθες Παρασκευή «αυτούς που επιθυμούν θετική αλλαγή στην Κούβα» να στραφούν στη CIA, με φόντο τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της πίεσης της Ουάσιγκτον στη γειτονική νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

«Αδράξτε την ευκαιρία να φέρετε την αλλαγή που ποθείτε μέσω διακριτικής συνεργασίας με τη CIA», προέτρεψε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες, ή να δώσει διευκρινίσεις.

Η παρότρυνση ηχεί φάλτσα, από πολλές απόψεις -τόσο διότι, πρώτ’ απ’ όλα, ο υπουργός μοιάζει να αναγνωρίζει ότι η CIA, με πολύ αμφιλεγόμενο παρελθόν σε ό,τι αφορά την Κούβα, δρα στη νήσο, όσο και διότι ουσιαστικά καλεί σε αλλαγή καθεστώτος.

«Σε όσους επιδιώκουν να φέρουν θετική αλλαγή στην Κούβα: η ώρα είναι τώρα ή ποτέ», έγραψε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Μπροστά στην απογοήτευση των αθετημένων υποσχέσεων, της διαφθοράς και του προνομιακού τρόπου ζωής των ολίγων, αδράξτε την ευκαιρία να δημιουργήσετε την αλλαγή που ποθείτε μέσω διακριτικής συνεργασίας με τη CIA», πρόσθεσε.

Η Κούβα, υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχή αύξηση της πίεσης από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ έκαναν σκληρότερες τις κυρώσεις τους από τον Ιανουάριο, επιβάλλοντας de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στη νήσο των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων, προκαλώντας επανειλημμένες γενικές διακοπές της ηλεκτροδότησης και βυθίζοντας τη σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση.

Ακόμη, η Ουάσιγκτον ανακοινώνει τακτικά και κατά κύματα κυρώσεις σε βάρος κρατικών επιχειρήσεων και ηγετών της Κούβας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 95χρονου πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο.

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