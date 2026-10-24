Γερμανία: Φωτιά στη «Φωλιά του Αετού» του Αδόλφου Χίτλερ – «Υπό κράτηση ύποπτος» (Video)

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Η γερμανική αστυνομία έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι έθεσε υπό κράτηση ύποπτο έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κατοικία Κέλσταϊνχαους του Αδόλφου Χίτλερ, γνωστή επίσης με την ονομασία «Φωλιά του Αετού», στις Άλπεις, στη Βαυαρία (νότια).

«Ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, έπειτα από προηγούμενο δελτίο Τύπου στο οποίο ανέφερε ότι πυροσβέστες που μετέβησαν επιτόπου βρήκαν «εντελώς στις φλόγες» το κτίριο όπου διεξάγονταν διάφορες εκδηλώσεις αξιωματούχων του ναζιστικού καθεστώτος στις βαυαρικές Άλπεις.

🚨Update: Hitler’s Eagle’s Nest mansion has been burned to the ground! Arsonist arrested and is in custody! One fire that I approve of…. pic.twitter.com/h1f7G0K43Y — US Homeland Security News (@defense_civil25) October 24, 2026

Το Κέλσταϊνχαους κατασκευάστηκε το 1938, σε μια εντυπωσιακή τοποθεσία των Άλπεων, για να χρησιμοποιείται ως ξενώνας για αξιωματούχους του ναζιστικού καθεστώτος και τους προσκεκλημένους τους.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η «Φωλιά του Αετού» χαρακτηρίστηκε ιστορικό μνημείο που συνδέεται με τη ναζιστική περίοδο.

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