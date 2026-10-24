Γερμανία: Φωτιά στη «Φωλιά του Αετού» του Αδόλφου Χίτλερ – «Υπό κράτηση ύποπτος» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Η γερμανική αστυνομία έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι έθεσε υπό κράτηση ύποπτο έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κατοικία Κέλσταϊνχαους του Αδόλφου Χίτλερ, γνωστή επίσης με την ονομασία «Φωλιά του Αετού», στις Άλπεις, στη Βαυαρία (νότια).
«Ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, έπειτα από προηγούμενο δελτίο Τύπου στο οποίο ανέφερε ότι πυροσβέστες που μετέβησαν επιτόπου βρήκαν «εντελώς στις φλόγες» το κτίριο όπου διεξάγονταν διάφορες εκδηλώσεις αξιωματούχων του ναζιστικού καθεστώτος στις βαυαρικές Άλπεις.
Το Κέλσταϊνχαους κατασκευάστηκε το 1938, σε μια εντυπωσιακή τοποθεσία των Άλπεων, για να χρησιμοποιείται ως ξενώνας για αξιωματούχους του ναζιστικού καθεστώτος και τους προσκεκλημένους τους.
Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η «Φωλιά του Αετού» χαρακτηρίστηκε ιστορικό μνημείο που συνδέεται με τη ναζιστική περίοδο.
Διαβάστε επίσης:
Ο «Τσάμπι» σαρώνει την Ασία: Ένας νεκρός και 500 τραυματίες στην Ταϊβάν – Συναγερμός σε Κίνα και Ιαπωνία
Νησιά Βανουάτου: Προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τις σεισμικές δονήσεις των 6,9 και 6,3 Ρίχτερ
ΗΠΑ – Ιράν: Σενάρια νέων μαζικών βομβαρδισμών μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου – Τι σχεδιάζει ο Τραμπ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.