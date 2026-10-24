search
ΣΑΒΒΑΤΟ 24.10.2026 09:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.10.2026 07:27

Νησιά Βανουάτου: Προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τις σεισμικές δονήσεις των 6,9 και 6,3 Ρίχτερ

24.10.2026 07:27
seismos-1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 6,9 και 6,3 βαθμών σημειώθηκαν σήμερα ανοικτά του μικρού αρχιπελάγους των Βανουάτου, πυροδοτώντας προειδοποίηση για τσουνάμι από αμερικανικό κέντρο.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) έκανε λόγο αρχικά για σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών προτού ανακοινώσει τελικά ότι σημειώθηκαν δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 6,9 και 6,3 βαθμών σε μικρό εστιακό βάθος στα νερά που περιβάλλουν το αρχιπέλαγος του Ειρηνικού ωκεανού.

Με βάση «τις προκαταρκτικές παραμέτρους του σεισμού (…) επικίνδυνα κύματα τσουνάμι είναι πιθανά σε ακτές που βρίσκονται σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης», ανέφερε το εξειδικευμένο κέντρο παρακολούθησης PTWC με έδρα τη Χαβάη.

Οι σεισμοί είναι συχνοί στα νησιά Βανουάτου, ένα αρχιπέλαγος περίπου 320.000 κατοίκων κοντά στο επίπεδο της θάλασσας που βρίσκεται στη «ζώνη του Ατλαντικού», μια περιοχή έντονης τεκτονικής δραστηριότητας.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2024, ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 βαθμών συγκλόνισε τα Βανουάτου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι και να καταστραφούν δρόμοι και κτίρια στο Πορτ-Βίλα, την πρωτεύουσα.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ – Ιράν: Σενάρια νέων μαζικών βομβαρδισμών μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου – Τι σχεδιάζει ο Τραμπ

Κένυα: Και δεύτερος ασθενής με Έμπολα πέθανε στο Ναϊρόμπι

Τρία τάνκερ με ρωσικό ντίζελ κατευθύνονται στη Βόρεια Αμερική

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alexandris_stimenoi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλεξανδρής για Λιόλιο: Δεν ήξερα να κλάψω ή να γελάσω με όσα είπε ο δικηγόρος του – Βλέπω ότι δικαιώθηκα

BODIROGA vucic
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Ο Μποντίρογκα απέναντι στον Βούτσιτς – Ο θρύλος του μπάσκετ υποψήφιος με τους φοιτητές 

skertsos_vroutsis_opadiki-via_0207_3
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βρούτσης για Basketgate: Δεν μπορώ να επιβάλω, αλλά να υποδείξω – Θα τοποθετηθώ από Τρίτη (Video)

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο του Δημοσίου οι «ορφανές» κληρονομιές – Πώς θα εντοπίζονται ακίνητα και κληρονόμοι

rubio 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρούμπιο σε Κουβανούς: Συνεργαστείτε «διακριτικά» με τη CIA για να φέρετε την αλλαγή που επιθυμείτε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kavalieratos-8324
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος ο Σπύρος Καβαλιεράτος από το SPORT24 εν μέσω των εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ

metritis_deddie_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Τέλος τα αναλογικά ρολόγια στα σπίτια - Τι φέρνουν οι 2 εκατ. «έξυπνοι» μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ

xorostasio-34
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το Χοροστάσιο βάζει «λουκέτο» μετά από 31 χρόνια και μαζί του ολοκληρώνεται ένα κεφάλαιο της αθηναϊκής νύχτας

tsapas-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στημένοι αγώνες: Ο Βαγγέλης Τσάπας αποκαλύπτει γιατί έγινε προστατευόμενος μάρτυρας - Οι καταγγελίες που προκαλούν τριγμούς στο ελληνικό μπάσκετ

papapetrou-127312
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στημένα στο μπάσκετ: Προφυλακίστηκε ο Πέτρος Παπαπέτρου - Πώς δικαιολόγησε τα 820.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.10.2026 09:09
alexandris_stimenoi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλεξανδρής για Λιόλιο: Δεν ήξερα να κλάψω ή να γελάσω με όσα είπε ο δικηγόρος του – Βλέπω ότι δικαιώθηκα

BODIROGA vucic
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Ο Μποντίρογκα απέναντι στον Βούτσιτς – Ο θρύλος του μπάσκετ υποψήφιος με τους φοιτητές 

skertsos_vroutsis_opadiki-via_0207_3
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βρούτσης για Basketgate: Δεν μπορώ να επιβάλω, αλλά να υποδείξω – Θα τοποθετηθώ από Τρίτη (Video)

1 / 3