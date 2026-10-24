Νησιά Βανουάτου: Προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τις σεισμικές δονήσεις των 6,9 και 6,3 Ρίχτερ

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Δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 6,9 και 6,3 βαθμών σημειώθηκαν σήμερα ανοικτά του μικρού αρχιπελάγους των Βανουάτου, πυροδοτώντας προειδοποίηση για τσουνάμι από αμερικανικό κέντρο.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) έκανε λόγο αρχικά για σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών προτού ανακοινώσει τελικά ότι σημειώθηκαν δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 6,9 και 6,3 βαθμών σε μικρό εστιακό βάθος στα νερά που περιβάλλουν το αρχιπέλαγος του Ειρηνικού ωκεανού.

🌊 M7.2 earthquake 200 km west of Sola, Vanuatu.



At just 10 km deep, this shallow quake was likely felt across a wide area and may produce strong shaking near the source. Tsunami risk is possible, follow official advisories and local authorities.



This is the largest of 68… pic.twitter.com/VvcFSEnxNY — GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) October 24, 2026

Με βάση «τις προκαταρκτικές παραμέτρους του σεισμού (…) επικίνδυνα κύματα τσουνάμι είναι πιθανά σε ακτές που βρίσκονται σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης», ανέφερε το εξειδικευμένο κέντρο παρακολούθησης PTWC με έδρα τη Χαβάη.

Οι σεισμοί είναι συχνοί στα νησιά Βανουάτου, ένα αρχιπέλαγος περίπου 320.000 κατοίκων κοντά στο επίπεδο της θάλασσας που βρίσκεται στη «ζώνη του Ατλαντικού», μια περιοχή έντονης τεκτονικής δραστηριότητας.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2024, ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 βαθμών συγκλόνισε τα Βανουάτου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι και να καταστραφούν δρόμοι και κτίρια στο Πορτ-Βίλα, την πρωτεύουσα.

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