Τραγωδία σε κοιμητήριο: 48χρονος έπεσε μέσα στον τάφο του πατέρα του και πέθανε – Είχε πάει σε κηδεία φίλου του

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Ο 48χρονος Αντίλσον Μαρσάρο έχασε τη ζωή του σε δημοτικό κοιμητήριο στη Βραζιλία, όταν υποχώρησε η τσιμεντένια ταφόπλακα του πατέρα του πάνω στην οποία κάθισε, ενώ παρευρισκόταν στην κηδεία ενός φίλου του. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον άνδρα νεκρό, ενώ ο δήμος της περιοχής απηύθυνε έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στους επισκέπτες ενόψει της επερχόμενης Ημέρας των Νεκρών.

Μια αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε στη Βραζιλία, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του με τον πιο απροσδόκητο τρόπο, την ώρα που συνόδευε έναν φίλο του στην «τελευταία του κατοικία».

Το τραγικό περιστατικό, που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, συνέβη σε κοιμητήριο της χώρας.

Έπεσε στον τάφο του πατέρα του και πέθανε

Ο 48χρονος Αντίλσον Μαρσάρο έχασε τη ζωή του την Τετάρτη σε ένα σπάνιο δυστύχημα, ενώ παρευρισκόταν στην κηδεία ενός γνωστού του, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Σάο Ζοζέ στην πόλη Λινιάρες, όπως μεταδίδει το βραζιλιανό μέσο O Globo.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του SUR, ο Μαρσάρο απομακρύνθηκε για λίγο από την τελετή και πήγε να καθίσει πάνω στην τσιμεντένια ταφόπλακα του πατέρα του.

Ξαφνικά, η κατασκευή υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο 48χρονος να πέσει στο εσωτερικό του τάφου.

Η πτώση προκάλεσε έναν δυνατό θόρυβο που αναστάτωσε τους παρευρισκόμενους στην κηδεία, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, ο Μαρσάρο ήταν ήδη νεκρός.

Όπως δήλωσε στο O Globo ο νεκροθάφτης Ναζαρέ Μπραβίν, ο άτυχος άνδρας είχε χαιρετήσει τον κόσμο στην κηδεία του φίλου του, είχε αφήσει τη μοτοσικλέτα και το κράνος του δίπλα στον τάφο του δικού του ανθρώπου και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το μνήμα του πατέρα του.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο 48χρονος κηδεύτηκε την επόμενη ημέρα στο ίδιο ακριβώς κοιμητήριο όπου σημειώθηκε το μοιραίο δυστύχημα.

Συστάσεις για την Ημέρα των Νεκρών

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος του Λινιάρες εξέφρασε τη θλίψη του και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν «ιδιαίτερη προσοχή» όταν επισκέπτονται το κοιμητήριο Σάο Ζοζέ, όπου βρίσκονται θαμμένοι σχεδόν 18.000 άνθρωποι, καθώς πλησιάζει η εορτή της Ημέρας των Νεκρών.

«Καθώς πλησιάζουμε στην Ημέρα των Νεκρών, αναμένεται αύξηση της προσέλευσης στα κοιμητήρια της πόλης. Ως εκ τούτου, η δημοτική αρχή ενισχύει τη σημασία της λήψης πρόσθετων προφυλάξεων κατά τις επισκέψεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η συντήρηση των τάφων αποτελεί ευθύνη των οικογενειών.

Παράλληλα, η Πολιτική Αστυνομία δήλωσε στο Midiamax ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του Μαρσάρο.

Στη Βραζιλία, η «Ημέρα των Νεκρών» (Dia de Finados, ή αλλιώς Dia dos Fiéis Defuntos) γιορτάζεται στις 2 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για εθνική αργία, αλλά γενικά αποτελεί μια καθολική ημέρα προσευχής και μνήμης, σε αντίθεση με το πολύχρωμο, εορταστικό πνεύμα που συνδέεται με την «Día de los Muertos» του Μεξικού.

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