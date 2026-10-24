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24.10.2026 12:10

Αλβανία: Νέο κάλεσμα Ράμα σε διάλογο πριν τα τρία νέα συλλαλητήρια στα Τίρανα

24.10.2026 12:10
albania diadiloseis

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Λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν τρεις παράλληλες πορείες διαμαρτυρίας στα Τίρανα, ο αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα επιμένει και καλεί και πάλι σε διάλογο τους πολίτες.

Για ακόμη μια ημέρα, μπροστά από το πρωθυπουργικό γραφείο προχώρησε σε νέα επικοινωνιακή κίνηση. Σήμερα τοποθέτησε ένα εξάγωνο πέτρινο τραπέζι με καλέσματα για διάλογο και γύρω του, πάνω στο πλακόστρωτο, κόκκινα και πράσινα μαξιλάρια-καθίσματα.

Οι διαμαρτυρίες οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στα Τίρανα αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές ώρες, ενώ μετά τα βίαια επεισόδια των περασμένων ημερών το ενδιαφέρον στρέφεται στην εξέλιξη και τη δυναμική των συλλαλητηρίων.

Οι πανεπιστημιακοί και οι εκπαιδευτικοί θα συγκεντρωθούν έξω από το Πολυτεχνείο στις 10:00 τοπική ώρα και στη συνέχεια αναμένεται να ξεκινήσουν την πορεία προς το Γραφείο του Πρωθυπουργού.

Στις 12:00, το Δημοκρατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης του Σαλί Μπερίσα ανακοίνωσε επίσης εθνική διαμαρτυρία για την υποστήριξη των φοιτητών. Μάλιστα, όπως δηλώνουν στελέχη του κόμματος, ένας ακόμη στόχος είναι η προστασία της νεολαίας από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, αναμένεται η συγκέντρωση φοιτητών και μαθητών στο υπουργείο Παιδείας, από όπου θα ξεκινήσει πορεία διαμαρτυρίας προς τη λεωφόρο «Μαρτύρων του Έθνους».

Όπως έχει ανακοινωθεί, τα συλλαλητήρια θα έχουν χαρακτήρα ειρηνικών διαμαρτυριών.

Ωστόσο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή σε όλη την αλβανική πρωτεύουσα, ειδικά κοντά σε δημόσια κτίρια.

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