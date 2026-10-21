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21.10.2026 14:22

Αλβανία: Νέες κινητοποιήσεις στα Τίρανα – Οι φοιτητές είπαν ξανά «όχι» στις «καρέκλες διαλόγου» του Ράμα (photos/video)

21.10.2026 14:22
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credit: AP

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Νέες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σήμερα στα Τίρανα της Αλβανίας, με τη συμμετοχή φοιτητών, μαθητών και άλλων διαδηλωτών, οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το πρωθυπουργικό μέγαρο.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από σημείο που βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από το Πολυτεχνείο των Τιράνων, με την κινητοποίηση να συνεχίζεται, ενώ ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, επιχείρησε εκ νέου να απευθύνει πρόσκληση για διάλογο.

Νωρίτερα, ο Ράμα άπλωσε χέρι διαλόγου προς τους διαδηλωτές, τοποθετώντας και πάλι καρέκλες έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο με την επιγραφή-πρόσκληση «διάλογος». Ωστόσο, οι φοιτητές απέρριψαν και σήμερα την πρόσκλησή του, απομακρύνοντας τις καρέκλες και επαναλαμβάνοντας την άρνησή τους να συζητήσουν μαζί του.

Παράλληλα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του επανέλαβε την πρόσκληση διαλόγου και κάλεσε τους πολίτες να αποστασιοποιηθούν από τη βία, προειδοποιώντας τους πως θα λογοδοτήσουν νομικά και οικονομικά για την βία. Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η βία είναι αξιόποινη πράξη. Χθες ο διάλογος έλαβε την απάντηση της βίας. Σήμερα ο διάλογος είναι ξανά εδώ (…) Όποιος καταστρέφει δημόσια περιουσία θα πληρώσει, όποιος καταστρέφει την περιουσία κάποιου άλλου θα πληρώσει . Η Αλβανία ανήκει σε όλους».

credit: AP

Οι κόκκινες καρέκλες, που είχε βγάλει χθες, Τρίτη, ο πρωθυπουργός από το κυβερνητικό κτίριο ως ένδειξη διαλόγου και οι διαδηλωτές κατέστρεψαν, χρονολογούνται, σύμφωνα με τον ιστορικό Μαρενγκλέν Κάσμι, από τη δεκαετία του 1930 και είχαν επιβιώσει από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη ναζιστική κατοχή και τον κομμουνισμό.

Μετά τα χθεσινά βίαια επεισόδια στην καρδιά των Τιράνων, η αστυνομική παρουσία είναι έντονη στην αλβανική πρωτεύουσα.

Ωστόσο, όσο απρόβλεπτη είναι κατάσταση στα Τίρανα, το ίδιο απρόσμενη είναι και η αντίδραση ορισμένων ομάδων διαδηλωτών, όταν έρχονται αντιμέτωποι με την αστυνομία. Με συμβολικές κινήσεις, αγκαλιασμένοι, φοιτητές και φοιτήτριες γίνονται μία γροθιά μπροστά στα κανόνια ρίψης νερού που τους στοχεύουν, ενώ κάποιοι άλλοι πιάνονται σε κύκλο και χορεύουν, όταν τους πλησιάζουν οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Πρόκειται για εικόνες από την κεντρική πλατεία Σκεντέρμπεη των Τιράνων χθες το βράδυ, την ώρα που η αστυνομία έδινε μάχη με τους διαδηλωτές, οι οποίοι εκτόξευαν αδιάκοπα πυροτεχνήματα και μολότοφ απαντώντας στα δακρυγόνα και τις αύρες. Έγιναν μάχες με τους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν σε συλλήψεις.

Χθες πραγματοποιήθηκαν 35 προσαγωγές, ενώ 41 άτομα οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη για αδικήματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με φθορές στους δρόμους των Τιράνων.

Ο Έντι Ράμα έχει ανακοινώσει αυξήσεις και μπόνους για τους αστυνομικούς, ενώ έχει δώσει συγχαρητήρια στις αστυνομικές αρχές για τη δράση τους. Παράλληλα, έχει αναφέρει ότι εξετάζει αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε οι παραβάτες κάτω των 18 ετών να αντιμετωπίζονται ως ενήλικες.

Καθημερινά τουλάχιστον 10 από τα άτομα που οδηγούνται στις αστυνομικές αρχές είναι ανήλικοι μαθητές, με την τελική διαχείριση των υποθέσεών τους να επαφίεται στη Δικαιοσύνη.

Την ίδια στιγμή, τα πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά, με τους καθηγητές να βρίσκονται στις θέσεις τους, αλλά τα αμφιθέατρα να είναι άδεια λόγω της αποχής των φοιτητών. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα περισσότερα δημόσια σχολεία των Τιράνων.

Παρά τη βροχή, το συγκεντρωμένο πλήθος παραμένει έξω από το πρωθυπουργικό μέγαρο, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις για ακόμη μία ημέρα.

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