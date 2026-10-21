Πούτιν σε Γουίτκοφ: Πρόθυμη η Ρωσία για οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ – Επί τάπητος ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία

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Την πρόθεση της Ρωσίας να αποκαταστήσει τις οικονομικές σχέσεις της με τις ΗΠΑ εξέφρασε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε ο πόλεμος στην Ουκρανία, με την αμερικανική πλευρά να επιδιώκει την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και την επίτευξη εκεχειρίας.

Σύμφωνα με τον Guardian, που επικαλείται το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, ο Πούτιν φέρεται να εξέφρασε ενδιαφέρον για την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων και της οικονομικής συνεργασίας με την Ουάσινγκτον, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ για το ντίζελ.

Πούτιν: Ο Τραμπ θέλει να σταματήσουν οι ανθρώπινες απώλειες στην Ουκρανία

Κατά την αρχική συνομιλία του με τον Γουίτκοφ, ο Ρώσος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει σχετικά με τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε, στην πιο πρόσφατη επικοινωνία τους, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επισημάνει την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος, ώστε να σταματήσουν οι ανθρώπινες απώλειες.

Ο Πούτιν ζήτησε επίσης από τον Αμερικανό απεσταλμένο να μεταφέρει τις ευχαριστίες του τόσο στον Τραμπ όσο και στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών ζητημάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Guardian, ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε να ενημερωθεί για τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Όσλο.

Γουίτκοφ: «Υπάρχει βάση για να προχωρήσουμε προς μια εκεχειρία»

Από την πλευρά του, ο Στιβ Γουίτκοφ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα εξετάσει την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία, σε επίπεδο «τεχνικών συζητήσεων».

Ο Αμερικανός απεσταλμένος χαρακτήρισε παραγωγική τη συνάντηση στο Όσλο, εκτιμώντας ότι «έχουν τεθεί οι βάσεις για να προχωρήσουμε προς μια εκεχειρία».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι μετέφερε έγγραφα στα οποία περιγράφονται «προσεγγίσεις για την επίλυση της κατάστασης στην Ουκρανία».

Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν τις θέσεις που παρουσίασαν οι δύο πλευρές κατά την αρχική ανταλλαγή απόψεων, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συμφωνία για την επίτευξη εκεχειρίας.

Οικονομική συνεργασία Ρωσίας – ΗΠΑ: Η συμφωνία για το ντίζελ και η πρόταση για λιπάσματα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πούτιν στην προοπτική επαναπροσέγγισης Μόσχας και Ουάσινγκτον στον οικονομικό τομέα, προτείνοντας στον Γουίτκοφ να συζητηθεί η αποκατάσταση των διμερών σχέσεων και της οικονομικής συνεργασίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη συμφωνία για το ντίζελ με την αμερικανική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι, μετά τη σχετική απόφαση, οι τιμές στις παγκόσμιες αγορές υποχώρησαν κατά 5% έως 6%.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα των ρωσικών εξαγωγών λιπασμάτων προς την αμερικανική αγορά.

«Θα μπορούσαμε να προμηθεύσουμε τις ΗΠΑ με μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.

Η συμφωνία Τραμπ–Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έχει μεταδώσει ο Guardian, στελέχη τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικανών έχουν επικρίνει την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να χαλαρώσει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, εκφράζοντας αντιρρήσεις για τις συνέπειες της πολιτικής αυτής στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πούτιν: Έτοιμη η Ρωσία να συμβάλει στην επίλυση της σύγκρουσης γύρω από το Ιράν

Στη διάρκεια της συνάντησης τέθηκε και το ζήτημα του Ιράν.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε ενδιαφέρον να ενημερωθεί για τις αμερικανικές εκτιμήσεις σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή, δηλώνοντας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνδράμει στις προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης.

Η τοποθέτηση αυτή έγινε στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις, πέρα από το βασικό αντικείμενο της συνάντησης, που ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η Ρωσία απελευθέρωσε Αμερικανό που είχε φυλακιστεί για συμμετοχή στον πόλεμο

Την ίδια ημέρα έγινε γνωστή και η απελευθέρωση Αμερικανού πολίτη που κρατούνταν στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές Αρχές απελευθέρωσαν τον Στίβεν Χάμπαρντ, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2024 και είχε φυλακιστεί με την κατηγορία ότι συμμετείχε ως μισθοφόρος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

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