Μέση Ανατολή: Ο Νετανιάχου, ενόψει εκλογών που τις χάνει, ετοίμαζε μεγάλο χτύπημα στο Ιράν – Του έβαλε «φρένο» ο Τραμπ

Takeaways by to pontiki AI Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο Ντόναλντ Τραμπ απέτρεψε την πρόθεση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να εξαπολύσει ευρεία στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν το Σαββατοκύριακο της 10ης Οκτωβρίου.

Το ισραηλινό σχέδιο προέβλεπε πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενεργειακούς σταθμούς και κρίσιμες υποδομές, εν μέσω των εκλογικών διαδικασιών που διεξάγονται τόσο στο Ισραήλ όσο και στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιτάχθηκε στην κλιμάκωση των εχθροπραξιών φοβούμενος τις επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης πιθανής ανόδου των τιμών ενέργειας και εμπλοκής αμερικανικών στρατευμάτων.

Παρά την ακύρωση της μεγάλης κλίμακας αεροπορικής επιδρομής, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού και έχουν αναστείλει τις άδειες του στρατιωτικού προσωπικού ενόψει των εκλογών.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενήργησε πυροσβεστικά στην πρόθεση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσει μια πολυήμερη εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν για το Σαββατοκύριακο της 10ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμά των Financial Times.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η επιχείρηση αναμενόταν να είναι σφοδρότερη από την κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση που είχε εξαπολυθεί τον Φεβρουάριο. Στους στόχους περιλαμβάνονταν πυρηνικές εγκαταστάσεις, σταθμοί παραγωγής ενέργειας και άλλες υποδομές πολιτικής σημασίας, καθώς και τοποθεσίες που συνδέονται με το καθεστώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε κατά της αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις 3 Νοεμβρίου.



Μία από τις πηγές της εφημερίδας δήλωσε ότι η κατάσταση θα οδηγήσει «είτε σε συμφωνία είτε σε επίθεση», προσθέτοντας ότι το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων τις επόμενες εβδομάδες παραμένει ένα «ρεαλιστικό σενάριο» – στο οποίο ενδέχεται να εμπλακούν και οι δύο χώρες. Προηγουμένως, το αμερικανικό διαδικτυακό μέσο Axios ανέφερε επίσης ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο πρόεδρος Τραμπ συζήτησαν την εκ νέου έγκριση μιας μεγάλης κλίμακας επιχείρησης κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές.



Το πρόσφατο σχέδιο αεροπορικής επιδρομής του Ισραήλ και η αμερικανική αντιπολίτευση καθορίζονται ουσιαστικά από κρίσιμα πολιτικά χρονοδιαγράμματα που αντιμετωπίζουν και τα δύο έθνη. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει γενικές εκλογές στις 27 Οκτωβρίου, ενώ στις ΗΠΑ διεξάγονται ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου.

Χάνει και… χάνεται ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δίνει μια σκληρή μάχη σε αυτές τις εκλογές, τις πρώτες που διεξάγονται από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023 και δύο πολέμους με το Ιράν πέρυσι και φέτος. Με πρόσφατες μεγάλες δημοσκοπήσεις να τον δείχνουν να υστερεί της αντιπολίτευσης με μικρή διαφορά, οι αναλύσεις υποδηλώνουν ότι επιχείρησε να χρησιμοποιήσει τις εντάσεις με το Ιράν ως χαρτί για να συσπειρώσει τη βάση του ενόψει των εκλογών.



Νυν και πρώην Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι η έναρξη ενός πολέμου τόσο κοντά σε εκλογές θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά τις δημοκρατικές διαδικασίες. Από την άλλη πλευρά, από την οπτική γωνία του προέδρου Τραμπ, μια κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό μειονέκτημα στις αμερικανικές εκλογές.



Το χτύπημα στο Ιράν θα μπορούσε να εμπλέξει τα αμερικανικά στρατεύματα και τα γειτονικά αραβικά έθνη σε έναν πόλεμο και, πάνω απ’ όλα, θα μπορούσε να προκαλέσει μια αύξηση των τιμών της ενέργειας που θα αποτελούσε πολιτικό βάρος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Παρόλο που η μεγάλης κλίμακας αεροπορική επιδρομή έχει προς το παρόν ακυρωθεί, η κατάσταση στο Ιράν παραμένει ασταθής.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έχουν αναστείλει τις άδειες για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, ενόψει των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός έχει ακυρώσει τις άδειες για όλους τους στρατιώτες κατά την προεκλογική περίοδο και διατηρείται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού. Επιπλέον, τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Τραμπ έχουν κλιμακώσει τις απειλές κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι «η δουλειά πρέπει να ολοκληρωθεί».

Διαβάστε επίσης

Γαλλία: Συντριβή μαχητικού Mirage 2000D κοντά στην πόλη Νανσί – Νεκρός ο ένας πιλότος

ΗΠΑ: Εκτελέστηκε 77χρονος στη Φλόριντα

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι Αμερικανοί τη φοβούνται περισσότερο και από… τις τρομοκρατικές επιθέσεις