ΗΠΑ: Εκτελέστηκε 77χρονος στη Φλόριντα 

Takeaways by to pontiki AI Η πολιτεία της Φλόριντα εκτέλεσε...

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Στην 18η εκτέλεση θανατοποινίτη από την αρχή του 2026 προχώρησε η αμερικανική πολιτεία της Φλόριντα, θανατώνοντας με ενέσιμες ουσίες έναν 77χρονο άνδρα που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία αστυνομικού πριν από 40 χρόνια.

Ο Γουίλιαμ Ριβς (William Reaves) εκτελέστηκε το απόγευμα της Τρίτης (20/10), στις κρατικές φυλακές κοντά στην πόλη Σταρκ. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:12 τοπική ώρα, έπειτα από τη χορήγηση τριών διαφορετικών ουσιών.

Ο Ριβς είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του αστυνομικού Ρίτσαρντ Ρατσκόσκι, τον Σεπτέμβριο του 1986, στην κομητεία Ίντιαν Ρίβερ της Φλόριντα.

Σύμφωνα με το Associated Press, όταν άνοιξε η κουρτίνα του θαλάμου εκτελέσεων, ακριβώς στις 18:00, ο 77χρονος βρισκόταν ήδη δεμένος σε φορείο, με τοποθετημένη ενδοφλέβια γραμμή στο χέρι του.Όταν ρωτήθηκε αν επιθυμούσε να πει κάτι τελευταίο, απάντησε: «Όχι, δεν έχω».

Η χορήγηση των ουσιών άρχισε αμέσως μετά. Περίπου 30 δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ριβς πήρε μερικές βαθιές αναπνοές και στη συνέχεια παρέμεινε ακίνητος.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο υπεύθυνος της εκτέλεσης τον κούνησε από τους ώμους και φώναξε το όνομά του, χωρίς να υπάρξει αντίδραση. Ακολούθησε ιατρικός έλεγχος, που επιβεβαίωσε τον θάνατό του.

«Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη»

Την εκτέλεση παρακολούθησε ο Μαρκ Ρατσκόσκι, αδελφός του αστυνομικού που είχε δολοφονηθεί το 1986.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, δήλωσε ότι ο αδελφός του επιτέλους δικαιώθηκε.

Διαφορετική ήταν, ωστόσο, η τοποθέτηση του σερίφη της κομητείας Ίντιαν Ρίβερ, Έρικ Φλάουερς, ο οποίος παρακολούθησε επίσης τη διαδικασία.

Ο σερίφης υποστήριξε ότι η εκτέλεση μπορεί να σηματοδοτεί το τέλος μιας πολύχρονης υπόθεσης, αλλά δεν συνιστά, κατά την άποψή του, πραγματική δικαιοσύνη.

«Μακάρι όλοι μας να είχαμε την τύχη να φτάσουμε τα 77 χρόνια και να πεθάνουμε τόσο ειρηνικά», δήλωσε.

«Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι σε καμία περίπτωση δικαιοσύνη», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο πέθανε ο Ριβς σε σύγκριση με τη δολοφονία του αστυνομικού.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος ολοκληρώνει τη δεύτερη και τελευταία θητεία του τον ερχόμενο Ιανουάριο, έχει υποστηρίξει ότι επιδιώκει την απονομή δικαιοσύνης στις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες συχνά περιμένουν δεκαετίες μέχρι την εκτέλεση των καταδικασμένων δραστών.

Η δολοφονία του αστυνομικού το 1986

Η υπόθεση είχε αρχίσει στις 23 Σεπτεμβρίου 1986, όταν ο αστυνομικός Ρίτσαρντ Ρατσκόσκι ανταποκρίθηκε σε τηλεφώνημα προς την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, έξω από ένα κατάστημα στην περιοχή Βέρο Μπιτς της Φλόριντα.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο ίδιος ο Ριβς παραδέχθηκε αργότερα ότι είχε πραγματοποιήσει την κλήση από δημόσιο τηλέφωνο έξω από το κατάστημα.

Καθώς οι δύο άνδρες συνομιλούσαν, ένα πιστόλι έπεσε από το παντελόνι του Ριβς. Ακολούθησε συμπλοκή για τον έλεγχο του όπλου, το οποίο τελικά ανέκτησε ο Ριβς.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο αστυνομικός προσπαθούσε να απομακρυνθεί όταν ο Ριβς τον πυροβόλησε τέσσερις φορές.

Ο Ρατσκόσκι υπέκυψε στα τραύματά του αργότερα την ίδια ημέρα.

Περίπου έναν χρόνο μετά τη δολοφονία, ο Ριβς κρίθηκε ένοχος για φόνο πρώτου βαθμού και καταδικάστηκε σε θάνατο.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα ακύρωσε την πρώτη καταδίκη εξαιτίας σύγκρουσης συμφερόντων που αφορούσε τον εισαγγελέα και διέταξε τη διεξαγωγή νέας δίκης.

Το 1992 καταδικάστηκε εκ νέου σε θάνατο, ενώ οι μεταγενέστερες προσπάθειες ανατροπής της απόφασης δεν απέδωσαν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την τελευταία προσφυγή του το απόγευμα της Τρίτης, χωρίς να σχολιάσει την απόφασή του.

Οι αντιρρήσεις της υπεράσπισης και η έκκληση βετεράνων

Οι δικηγόροι του Ριβς είχαν αμφισβητήσει το πρωτόκολλο εκτέλεσης που εφαρμόζει η Φλόριντα. Η συγκεκριμένη μέθοδος περιλαμβάνει τη διαδοχική χορήγηση τριών ουσιών: ενός κατασταλτικού, ενός παραλυτικού παράγοντα και μιας ουσίας που προκαλεί καρδιακή ανακοπή.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας είχε απορρίψει ανάλογες προσφυγές και στο παρελθόν, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα απέρριψε και τις τελευταίες αιτήσεις του Ριβς για αναστολή της εκτέλεσής του.Η μέθοδος της Φλόριντα διαφέρει από εκείνη που εφαρμόζουν άλλες πολιτείες, όπως το Τενεσί, όπου χρησιμοποιείται μία μόνο ουσία.

Στο Τενεσί, μάλιστα, η πρόσφατη αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ προκάλεσε νέα συζήτηση για τις μεθόδους εφαρμογής της θανατικής ποινής, καθώς η κρατούμενη επέζησε από τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στην περίπτωση του Ριβς, η υπεράσπιση είχε επικαλεστεί και το στρατιωτικό του παρελθόν. Ο 77χρονος ήταν βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ και, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, αντιμετώπιζε διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD), η οποία συνδεόταν με τη στρατιωτική του υπηρεσία.

Οι συνήγοροί του υποστήριξαν ότι οι ένορκοι που είχαν εισηγηθεί τη θανατική ποινή δεν είχαν ενημερωθεί πως το αμερικανικό υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων είχε αναγνωρίσει στον Ριβς ποσοστό αναπηρίας 100% λόγω της συγκεκριμένης διαταραχής.

Τη Δευτέρα, περισσότεροι από 100 βετεράνοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων απηύθυναν επιστολή στον ΝτεΣάντις, ζητώντας να σταματήσει η εκτέλεση και επικαλούμενοι το ιστορικό του καταδικασμένου.

Η παρέμβασή τους δεν άλλαξε την απόφαση των αρχών.

Η Φλόριντα πλησιάζει το ρεκόρ εκτελέσεων

Η εκτέλεση του Γουίλιαμ Ριβς είναι η 18η που πραγματοποιείται στη Φλόριντα από την αρχή του 2026 και η όγδοη φέτος με καταδικασμένο ηλικίας άνω των 70 ετών.Η πολιτεία εξακολουθεί να καταγράφει μακράν τις περισσότερες εκτελέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Death Penalty Information Center, έως τις 20 Οκτωβρίου είχαν πραγματοποιηθεί 32 εκτελέσεις συνολικά στις ΗΠΑ, από τις οποίες οι 18 στη Φλόριντα.Το 2025 είχαν εκτελεστεί συνολικά 47 άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Φλόριντα να καταγράφει 19 εκτελέσεις, αριθμό-ρεκόρ για την πολιτεία σε ένα έτος.

Τον Ιούλιο του 2026, μάλιστα, η Φλόριντα προχώρησε στην εκτέλεση δύο κρατουμένων μέσα στην ίδια ημέρα, κάτι που είχε να συμβεί σε οποιαδήποτε αμερικανική πολιτεία σχεδόν μία δεκαετία.Το φετινό ρεκόρ ενδέχεται να ισοφαριστεί σύντομα, καθώς για τις 5 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η εκτέλεση του 64χρονου Τζέσι Γκουαρδάδο.

Ο Γκουαρδάδο έχει καταδικαστεί για τη ληστεία και τη δολοφονία μιας 75χρονης γυναίκας το 2004, κατά τη διάρκεια επεισοδίου χρήσης κρακ.Εφόσον πραγματοποιηθεί η εκτέλεσή του, η Φλόριντα θα φτάσει τις 19 εκτελέσεις μέσα στο 2026, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς.

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