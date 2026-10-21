Φιντάν «παγώνει» την Αθήνα για το καλώδιο: Δεν προβάλλουμε αντιρρήσεις, ζητάμε γραπτή και όχι προφορική ενημέρωση για τις έρευνες

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Γραπτή ενημέρωση για τις θαλάσσιες έρευνες και τις συντεταγμένες τους, που αφορούν στο περίφημο καλώδιο ης ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου ζητάει η Άγκυρα. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν ξεκαθαρίζει ακόμα μία φορά τη θέση της γειτονικής χώρας, διαμηνύοντας στην Αθήνα κάτι που η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να ακούσει, έστω κι αν διαβεβαιώνει πως η Άγκυρα δεν αντιτίθεται στο έργο.

«Για το καλώδιο δεν προβάλλουμε αντιρρήσεις, ζητάμε όμως, όταν ένα πλοίο διεξάγει έρευνες στη θάλασσα να μας αποστέλλει γραπτή ειδοποίηση, όχι απλώς προφορική, για τις έρευνες και τις συντεταγμένες, ώστε να μη διαταραχθεί με λανθασμένο τρόπο το status quo», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας στην εφημερίδα «Τα Νέα», στο πλαίσιο χθεσινής του ομιλίας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής (EPC).

Το θέμα όμως είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα, ούτε καν ενημέρωσης, πόσο μάλλον εμπόδισης των ερευνών και των εργασιών σε επόμενο στάδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, της Τουρκίας και γι’ αυτό άλλωστε όταν ξεκίνησε η διαδικασία πριν τρία χρόνια δεν έγινε κάτι ανάλογο . Με αποτέλεσμα τότε να εμφανιστούν μετά την Κάσο τουρκικά πολεμικά και να επιβάλλουν ουσιαστικά το πάγωμα των ερευνών και την αναζήτηση νέας φόρμουλας από πλευράς Αθήνας για τη συνέχιση του έργου σε συνεργασία με γαλλική εταιρεία.

Μάλιστα ο Φιντάν εισάγει και μία άλλη… λογική, που την εμφανίζει ως εναλλακτική λύση του καλωδίου, καθώς προτείνει αντί να μεταφέρεται ενέργεια από την Ελλάδα στην Κύπρο (με ένα πανάκριβο καλώδιο, όπως λέει), να την πουλά η Τουρκία στο νησί, αφού η απόσταση είναι… μικρότερη! Η συγκεκριμένη πρόταση είναι προφανώς μία αδέξια και προκλητική προσπάθεια αναγνώρισης του ψευδοκράτους.

«Συζητήσαμε γι’ αυτό (το καλώδιο) με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και τον πρόεδρο κ. Μακρόν. Ο πρόεδρος μου έθεσε το θέμα στη Νέα Υόρκη, κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη. Χαρακτήρισε το έργο αξιόλογο, λέγοντας ότι θα προτιμούσα να αγοράζετε ηλεκτρική ενέργεια από εμάς αντί να τη μεταφέρετε από απόσταση 2.000 χιλιομέτρων, δαπανώντας πάνω από 2 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια, μπορώ να παρέχω από απόσταση μόλις 70 μιλίων από την ηπειρωτική Τουρκία νερό, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, από τα οποία θα μπορούν να επωφεληθούν όλοι: Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι και ολόκληρος ο πληθυσμός», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν είπε για το GSI.

«Δεν έχουμε ακόμη θίξει το ζήτημα των αμφισβητούμενων υδάτων στο Αιγαίο. Αυτό που ζητάμε είναι, όταν ένα πλοίο διεξάγει έρευνες στη θάλασσα, να μας αποστέλλει μια γραπτή ειδοποίηση, όχι απλώς προφορική, στην οποία να αναφέρει: “Πρόκειται να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες στη συγκεκριμένη περιοχή, ορίστε οι συντεταγμένες”. Αυτό είναι το μόνο που ζητάμε. Τίποτα περισσότερο. Δεν θέλουμε να διαταραχθεί το status quo, ούτε να δημιουργηθεί ένα προηγούμενο με εντελώς λανθασμένο τρόπο, το οποίο θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και για τις δύο πλευρές. Ας μην επιχειρούμε να διαμορφώσουμε ένα νέο status quo. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, δεν προβάλλουμε αντιρρήσεις. Είμαστε θετικοί», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρθηκε στο casus belli και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Όσον αφορά το “casus belli”, πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για απειλή πολέμου. Είναι η ελληνική εκδοχή. Εμείς, ωστόσο, δεν το έχουμε χαρακτηρίσει ως “casus belli”. Πρόκειται για μια δήλωση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης το 1995, δεν πρόκειται για νόμο, η οποία επισημαίνει ότι εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια χωρίς προηγούμενη επίλυση του ζητήματος με την Τουρκία, τότε η τουρκική κυβέρνηση οφείλει να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να αποτρέψει. Η δήλωση εκδόθηκε όταν η Ελλάδα αποδέχθηκε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), υποδηλώνοντας ότι, βάσει της εν λόγω διεθνούς σύμβασης, ενδέχεται να έχει αυτό το δικαίωμα. Αυτή η προληπτική δήλωση συνέβαλε στη διατήρηση της ειρήνης μέχρι σήμερα. Δεν συνιστά απειλή πολέμου. Μάλιστα, η Ελλάδα δεν έχει δηλώσει ποτέ ρητά ότι δεν προτίθεται να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια (12 μίλια) πριν επιλυθεί το ζήτημα με την Τουρκία. Μέχρι τώρα διατηρούμε το status quo, αναμένοντας να επιλύσουμε τα προβλήματα μας πολιτισμένα. Το ζήτημα είναι επιλύσιμο. Μόνο ο πρόεδρος Ερντογάν διαθέτει την απαιτούμενη πολιτική νομιμοποίηση ώστε να επιστρατεύσει την πολιτική βούληση που χρειάζεται για την επίλυση του προβλήματος. Συμβουλεύω τους Έλληνες φίλους μου: όσο εκείνος βρίσκεται ακόμα εκεί, εκμεταλλευτείτε τη στιγμή και συνεργαστείτε μαζί του», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν.

Τέλος, αναφορικά με το εάν θα προχωρήσει το νομοσχέδιο περί Γαλάζιας Πατρίδας, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε: «Δεν υπάρχει νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Το ζήτημα του θαλασσίου πάρκου δεν έχει τεθεί ακόμη προς συζήτηση».

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