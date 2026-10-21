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21.10.2026 10:57

Γαλλία: Συντριβή μαχητικού Mirage 2000D κοντά στην πόλη Νανσί – Νεκρός ο ένας πιλότος

21.10.2026 10:57
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Mαχητικό αεροσκάφος Mirage 2000D συνετρίβη στη βορειοανατολική Γαλλία κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματoς, ανακοίνωσε η πολεμική αεροπορία της χώρας.

«Φαίνεται ότι τουλάχιστον ένα από τα μέλη του πληρώματος δεν μπόρεσε να εκτιναχθεί», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό franceinfo εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας.

Ένα από τα μέλη του πληρώματος ήταν ένας νεαρός εκπαιδευόμενος πιλότος και το άλλο ήταν ένας πολύ έμπειρος αξιωματικός, είπε.

Το αεροπλάνο συνετρίβη στις 21:00 GMT την Τρίτη κοντά στην αεροπορική βάση στα περίχωρα της Νανσί και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου μέλους του πληρώματος.

Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι drone εντόπισε τα συντρίμμια και προσωπικό έκτακτης ανάγκης βρίσκεται στο σημείο.

Το διθέσιο μαχητικό αεροσκάφος Mirage 2000D τέθηκε σε υπηρεσία το 1993. Η Γαλλία το έχει χρησιμοποιήσει σε συγκρούσεις στο Κοσσυφοπέδιο το 1999, στη Λιβύη το 2011, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία και στην περιοχή Σαχέλ της Αφρικής.

Τον Ιανουάριο του 2019, έχει καταγραφεί συντριβή Μιράζ με δύο νεκρούς στην ανατολική Γαλλία.

Τον Ιούλιο του 2021, το πλήρωμα ενός άλλου αεροσκάφους κατάφερε να εκτιναχθεί όταν το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο Νανσί.

Τα αίτια της συντριβής του Mirage 2000D διερευνώνται.

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