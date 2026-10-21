NYT: Γιατί ο Ζελένσκι αποφάσισε να «σηκώσει το γάντι» στον Τραμπ – Η στροφή προς τη Ρωσία και ο φόβος της συνθηκολόγησης

Takeaways by to pontiki AI Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εγκαταλείπει τη διπλωματική αυτοσυγκράτηση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, θεωρώντας πλέον ότι η σιωπή απέναντι στις αμερικανικές αποφάσεις ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους New York Times.

Η ουκρανική ηγεσία αντιδρά έντονα στην αγορά ρωσικού πετρελαίου από τις ΗΠΑ, την άρση κυρώσεων κατά της Μόσχας και τις πιέσεις για παύση των πληγμάτων σε ρωσικά διυλιστήρια.

Παρά την κλιμακούμενη δημόσια αντιπαράθεση, το Κίεβο διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση, επιδιώκοντας τη συνέχιση της κρίσιμης στρατιωτικής βοήθειας και υποστήριξης.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας βρίσκεται σε δύσκολη θέση καθώς αντιμετωπίζει ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, εξάντληση των αποθεμάτων αντιαεροπορικής άμυνας και την απειλή ενός δύσκολου χειμώνα.

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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εγκαταλείπει τη διπλωματική αυτοσυγκράτηση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι κινήσεις των ΗΠΑ υπέρ της Ρωσίας, οι περιορισμοί στην αμερικανική βοήθεια και η επιδείνωση του πολέμου στην Ουκρανία προκαλούν έντονη ανησυχία στο Κίεβο, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times.

Η ουκρανική ηγεσία εγκαταλείπει τη διπλωματική αυτοσυγκράτηση, θεωρώντας πλέον ότι η σιωπή απέναντι στον Τραμπ είναι πιο επικίνδυνη από τη σύγκρουση. Ανώτερος αξιωματούχος παρομοίασε την κατάσταση με την τελευταία ευκαιρία προειδοποίησης πριν από ένα τσουνάμι.

Η αλλαγή στάσης έρχεται ενώ τα καθημερινά ρωσικά πλήγματα καταστρέφουν ενεργειακές υποδομές, η οικονομία δοκιμάζεται, τα αποθέματα αντιαεροπορικής άμυνας εξαντλούνται και πλησιάζει ένας δύσκολος χειμώνας.

Οι αποφάσεις Τραμπ που εξόργισαν το Κίεβο

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο Αμερικανός πρόεδρος:

Προχώρησε σε αγορά ρωσικού πετρελαίου κίνησης.

Ήρε κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Πίεσε την Ουκρανία να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια.

Παράλληλα, το Κίεβο κατήγγειλε περιορισμούς σε δορυφορικό διαδίκτυο που χρηματοδοτεί το Πεντάγωνο, προβλήματα στην ανταλλαγή στρατιωτικών πληροφοριών και καθυστερήσεις στην παράδοση αμερικανικών πυραύλων αναχαίτισης. Η Ουάσινγκτον αρνείται ότι υπήρξαν διακοπές στην υποστήριξη.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία «δεν έχει κάνει πολλά» στην Ουκρανία, παρά τα στοιχεία του ΟΗΕ που δείχνουν αύξηση 85% στις απώλειες αμάχων από ρωσικές επιθέσεις τον περασμένο μήνα, σε ετήσια βάση.

Ζελένσκι: Ο Τραμπ βρίσκεται στη λάθος πλευρά της Ιστορίας

Σε συνέντευξή του στο ABC News, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον Τραμπ ότι συμπαθεί τους δικτάτορες και ότι, στηρίζοντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν, παρατείνει τον πόλεμο.

«Οι άνθρωποι πρέπει να ακούσουν την πραγματικότητα», τόνισε.

Ο Ουκρανός στρατιωτικός αναλυτής Μιχάιλο Σάμους ήταν ακόμη πιο κατηγορηματικός: «Ο Τραμπ μας ωθεί ανοιχτά σε συνθηκολόγηση».

Πρόκειται για σαφή αλλαγή τακτικής. Μετά την επεισοδιακή συνάντηση στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο του 2025, το Κίεβο είχε επιλέξει συμφιλιωτικούς τόνους, προτείνοντας ακόμη και άμεση, άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, την οποία απέρριψε η Μόσχα.

Επαφές με Ρούμπιο και Γουίτκοφ για να αποφευχθεί η ρήξη

Παρά τη σύγκρουση, οι δύο πλευρές διατηρούν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

Ο Ζελένσκι συνομίλησε τη Δευτέρα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και την Τρίτη συναντήθηκε στο Όσλο με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Στη συνέχεια απέφυγε την ευθεία κριτική προς τις ΗΠΑ, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη λειτουργία της έγκαιρης προειδοποίησης απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους, κρίσιμης σημασίας για την προστασία των αμάχων.

Παράλληλα, παρουσίασε τα προβλήματα της Ουκρανίας σε Αμερικανούς βουλευτές και από τα δύο κόμματα, επιδιώκοντας πολιτική πίεση προς τον Λευκό Οίκο.

Ο ρόλος των αμερικανικών εκλογών

Ο πολιτικός σχολιαστής Βιτάλι Πορτνίκοφ εκτιμά ότι η επικοινωνία Ζελένσκι – Ρούμπιο δείχνει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν επιθυμεί οριστική ρήξη με το Κίεβο.

Άλλωστε, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αλλάξει επανειλημμένα στάση απέναντι στην Ουκρανία, ενώ οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ ενδέχεται να επηρεάσουν εκ νέου τις αποφάσεις του.

Το Κίεβο καλείται πλέον να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημόσια αντιπαράθεση με τον Τραμπ και την ανάγκη διατήρησης της αμερικανικής βοήθειας, καθώς η θέση του στον πόλεμο επιδεινώνεται, παρότι οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να συγκρατούν τους Ρώσους στο μέτωπο.

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