Ιορδανία: Πυροβολούσαν αδιακρίτως επί πέντε λεπτά – Βίντεο με σκηνές τρόμου και πανικού, τουλάχιστον 7 οι νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες (Σκληρές εικόνες)

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Σκηνές πανικού στην εκκλησία στην περιφέρεια του Καράκ της Ιορδανίας καταγράφει το βίντεο από το εσωτερικό την ώρα της ένοπλης επίθεσης που άφησε επτά νεκρούς και τουλάχιστον 34 τραυματίες, ορισμένους σοβαρά.

Στο οπτικό υλικό που ήλθε στη δημοσιότητα, φαίνεται το πλήθος των πιστών να φεύγει έντρομο και να αναζητά καταφύγιο, μόλις ακούγονται οι πρώτοι πυροβολισμοί.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος φαίνεται να πέφτει νεκρός από τα πυρά των ενόπλων, που εισβάλλουν στον χώρο με όπλα στα χέρια.

Δύο ένοπλοι (μαζί τους ήταν και ένα τρίτο άτομο) βγήκαν από ένα όχημα και άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια κηδείας στο χωριό Χαμούντ της Περιφέρειας Καράκ, ανέφεραν οι Αρχές της Ιορδανίας.

«Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στο χωριό Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mamlaka ότι οι ένοπλοι πυροβολούσαν για πέντε λεπτά πριν τραπούν σε φυγή. Σύμφωνα με τον ίδιο, 150 έως 200 άτομα ήταν παρόντα τη στιγμή των πυροβολισμών, μέσα και έξω από την εκκλησία.

Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν μεταξύ 50 και 70 ετών.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Το Κυβερνείο Καράκ, με πληθυσμό περίπου 375.000, φιλοξενεί μια μεγάλη χριστιανική κοινότητα. Οι βίαιες επιθέσεις αυτού του τύπου δεν είναι συχνές στην Ιορδανία, έχουν όμως καταγραφεί κάποιες αιματηρές.

Οι δράστες πυροβολούσαν αδιακρίτως επί πέντε λεπτά

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mamlaka, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές. Όπως είπε, οι ένοπλοι πυροβολούσαν αδιακρίτως επί πέντε λεπτά πριν εγκαταλείψουν το σημείο. Την ώρα της επίθεσης, μέσα και έξω από την εκκλησία βρίσκονταν περίπου 150 έως 200 άνθρωποι.

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν ηλικίας 50 έως 70 ετών, με τις Αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

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