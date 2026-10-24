Axios: Συναγερμός στις ΗΠΑ για σχέδια δολοφονίας αξιωματούχων από το Ιράν – Η επείγουσα προειδοποίηση προς τον Ρούμπιο

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Το Ιράν έχει εντείνει σημαντικά τις προσπάθειές του να στοχοποιήσει Αμερικανούς διπλωμάτες και αξιωματούχους στη Μέση Ανατολή και σε άλλες περιοχές του κόσμου, με ορισμένα σχέδια δολοφονίας να έχουν φτάσει σε «προχωρημένο στάδιο», σύμφωνα υπόμνημα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών το οποίο αποκαλύπτει το Axios.

Το υπόμνημα, με ημερομηνία 23 Οκτωβρίου, απευθύνεται στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών για το ενδεχόμενο η κρίση στη Μέση Ανατολή να εξελιχθεί σε ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι συγκεκριμένες πληροφορίες αποτελούν έναν από τους λόγους για τους οποίους το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προχωρά στη μείωση του προσωπικού σε αρκετές αμερικανικές πρεσβείες στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, στην Ουάσιγκτον επικρατεί ανησυχία ότι οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ενδέχεται να διευρύνουν τις επιθέσεις τους πέρα από τη Σαουδική Αραβία, στοχοποιώντας και άλλες χώρες της περιοχής.

Την ήδη τεταμένη κατάσταση ασφαλείας επιβαρύνει και το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, πιθανώς μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ απειλεί με νέο στρατιωτικό χτύπημα το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε την Παρασκευή στο ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Τεχεράνης, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στη Φλόριντα.

«Μπορεί να κάνουμε άλλη μία μικρή επιχείρηση “Επική Οργή” (Epic Fury) ή [οι Ιρανοί] να συμφωνήσουν [σε μια συμφωνία]», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αν είναι έξυπνοι, θα πουν απλώς “Ας περάσουμε στην ουσία”, αλλά αμφιβάλλω ότι θα το κάνουν, γιατί ίσως δεν είναι έξυπνοι», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η επείγουσα προειδοποίηση προς τον Ρούμπιο

Στο μονοσέλιδο, μη διαβαθμισμένο υπόμνημα που εξασφάλισε το Axios, ο διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζέι Κλέιτον, προειδοποίησε τον Μάρκο Ρούμπιο ότι οι πληροφορίες για τα ιρανικά σχέδια δολοφονίας πρέπει να κοινοποιηθούν σε περισσότερους Αμερικανούς υπαλλήλους, από όσους έχουν σήμερα εξουσιοδότηση πρόσβασης σε αυτές.

Το έγγραφο δεν κατονομάζει συγκεκριμένους στόχους, χώρες εκτός της Μέσης Ανατολής ή τη φύση των σχεδιαζόμενων επιθέσεων. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι οι πληροφορίες στις οποίες βασίζεται έχουν ήδη κοινοποιηθεί σε υψηλόβαθμα στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Κλέιτον προσφέρθηκε να αποχαρακτηρίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των ευαίσθητων πληροφοριών, ώστε ο Ρούμπιο να μπορέσει να τις κοινοποιήσει σε περισσότερους εργαζομένους που ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο.

Οι ΗΠΑ αποσύρουν προσωπικό από πρεσβείες σε χώρες της Μέσης Ανατολής

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέταξε την αποχώρηση των μελών των οικογενειών του προσωπικού και των μη απαραίτητων υπαλλήλων από την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, καθώς και από τα προξενεία στην Τζέντα και το Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας.

Την Παρασκευή, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών διέταξε επίσης τη μείωση του διπλωματικού και κυβερνητικού προσωπικού των ΗΠΑ στις πρεσβείες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στον Λίβανο, στο Κατάρ και στην Ιορδανία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

«Αποφασίσαμε ότι, λόγω της απειλής επιθέσεων από τους Χούθι και των ιρανικών τρομοκρατικών σχεδίων, πρέπει να περιορίσουμε την παρουσία μας και να διατηρήσουμε μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό», ανέφερε ο αξιωματούχος.

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