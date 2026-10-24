Ελενα Χριστοπούλου – Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Νέα αγωγή της μάνατζερ στο μοντέλο για αμοιβές που υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ

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Στην αντεπίθεση περνάει πλέον η γνωστή μάνατζερ Έλενα Χριστοπούλου σε ό,τι αφορά τη σκληρή, όπως εξελίσσεται, διαμάχη της με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αφού πριν από λίγες ημέρες κατέθεσε αγωγή κατά του μοντέλου.

Η αγωγή κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και σύμφωνα με αυτήν η Χριστοπούλου ζητάει να της αποδοθούν από την Παπαγεωργίου οι οφειλόμενες αμοιβές της για τις τηλεοπτικές συνεργασίες που είχε κλείσει στην τελευταία όταν οι δύο γυναίκες συνεργάζονταν.

Σύμφωνα με την αγωγή, οι συγκεκριμένες αμοιβές της μάνατζερ για τη δεδομένη συνεργασία ανέρχονται σε ποσό άνω των 150.000 ευρώ.

Η τελευταία κίνηση της Χριστοπούλου σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου επεισοδίου στη σκληρή διαμάχη ανάμεσα στο μοντέλο και την πρώην μάνατζέρ του.

Εκτός από τη συγκεκριμένη αγωγή, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έρχεται αντιμέτωπη με μια ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμηση της Ελενας Χριστοπούλου, η οποία θα εκδικαστεί τον Νοέμβριο του ερχόμενου έτους.

Από «μάνα» και «κόρη» στα χαρακώματα

Η ποινική δίωξη προήλθε μετά από έγκληση της Χριστοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση εις βάρος της Παπαγεωργίου, η οποία αφορούσε το περιεχόμενο της συνέντευξης που έδωσε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ως προς αυτή την έγκληση διεξήχθη προκαταρκτική εξέταση και εντέλει ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, οπότε το μοντέλο-παρουσιάστρια παραπέμπεται ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για να δικαστεί τον Νοέμβριο του 2027.

Αυτή η εξέλιξη θα φάνταζε τουλάχιστον παράλογη μέχρι την έλευση του 2024, αφού μέχρι τότε η σχέση των δύο γυναικών δεν χαρακτηριζόταν απλώς από την απόλυτη επαγγελματική συνεργασία, αλλά ήταν και αυτοκόλλητες φίλες.

Έφτανε να δει κανείς αναρτήσεις και stories από τις κοινές διακοπές στα αγαπημένα τους Κουφονήσια για να διαπιστώσει πόσο δεμένες και αγαπημένες ήταν οι δύο αυτές γυναίκες για δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια.

Όπως έλεγαν πολλοί στον χώρο, ήταν μια τρυφερή σχέση που παρέπεμπε σε αυτήν που έχει μια μάνα με την κόρη της, αλλά στα τέλη Ιουλίου του 2024 όλα αυτά άλλαξαν. Καταρχάς έληξε η επαγγελματική συνεργασία μεταξύ των δύο γυναικών και ήρθε σχεδόν σε παράλληλο χρόνο και το unfollow της Ηλιάνας στην πρώην μάνατζέρ της από την προσωπική της σελίδα στο Instagram.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 ξεκίνησαν oι συναντήσεις μεταξύ των δύο γυναικών, παρουσία των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, για την εκκαθάριση των όποιων επαγγελματικών εκκρεμοτήτων υπήρχαν μεταξύ τους.

Η Χριστοπούλου ζήτησε να λάβει, μεταξύ άλλων οφειλόμενων από την Παπαγεωργίου και τις αμοιβές της από τις τηλεοπτικές συνεργασίες της, τις οποίες είχε κλείσει.

Άλλωστε, σύμφωνα με όλα όσα υποστηρίζει η πρώην πλέον μάνατζερ του γνωστού μοντέλου και παρουσιάστριας, αυτή ήταν που διαπραγματεύτηκε και διεκπεραίωσε εξ ολοκλήρου τους όρους των συνεργασιών αυτών, ώστε να αποτυπωθούν στα τελικά κείμενα των σχετικών συμβάσεων.

Οι συναντήσεις αυτές διακόπηκαν μονομερώς από την πλευρά της Παπαγεωργίου, η οποία αρνήθηκε να υπογράψει σύμβαση εμπιστευτικότητας.

Η ρήξη και ο πόλεμος

Λίγες ημέρες μετά τη λήξη των συγκεκριμένων συναντήσεων-συζητήσεων, για την ακρίβεια στις 20 Νοεμβρίου του 2024, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παραχώρησε τηλεοπτική συνέντευξη στο «The 2Night Show» με οικοδεσπότη τον Αρναούτογλου.

Σε αυτήν κατηγόρησε την Ελενα Χριστοπούλου πως την είχε σε «συσκότιση» κάτω από το «μανδύα της αγάπης» και ότι δεν γνώριζε τι συνέβαινε κάτω από τη μύτη της.

Δύο ημέρες μετά δημοσιοποιήθηκε ότι η Παπαγεωργίου κατάθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επίδειξης εγγράφων κατά της Χριστοπούλου.

Με αυτά ζητούσε να της παραδοθούν όλες οι συμβάσεις που αφορούσαν στις συνεργασίες της μαζί της, δηλώνοντας ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενό τους.

Οι δεδομένες ενέργειες της Παπαγεωργίου έλαβαν τεράστια δημοσιότητα και πολύ εκτεταμένη συνεχή αναπαραγωγή για μεγάλο χρονικό διάστημα και σίγουρα μέχρι τα Χριστούγεννα του 2024.

Με την είσοδο του νέου έτους η Παπαγεωργίου κατέθεσε έγκληση εις βάρος της Χριστοπούλου για υπεξαίρεση, επικαλούμενη πως δεν της είχε εξοφλήσει κάποια τιμολόγια παροχής υπηρεσιών της.

Μάλιστα, για μία ακόμη φορά γνωστοποιήθηκε δημόσια η συγκεκριμένη της ενέργεια με τη γνωστή, πολύ μεγάλη αναπαραγωγή, από τα ΜΜΕ.

Η Χριστοπούλου από την πλευρά της βρέθηκε να βάλλεται επαγγελματικά τόσο αυτή όσο και η εταιρεία της, FAB, όπως υποστήριζε στον κύκλο της λίγες ημέρες πριν από την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που ήταν προγραμματισμένη για τις 5 Μαρτίου του 2025.

Η μήνυση και οι συμβάσεις

Η αλήθεια είναι πως από τη μία πλευρά δικονομικά δεν θεωρείται υπεξαίρεση χρημάτων η μη εξόφληση τιμολογίων, αφού επρόκειτο για τιμολόγια ροής.

Από την άλλη πλευρά δεν θα μπορούσαν να εξοφληθούν τιμολόγια της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από την FAB, αν πρώτα δεν είχαν εξοφληθεί τα τιμολόγια της FAB από τον πελάτη.

Εξάλλου, μετά από 15 χρόνια συνεργασίας μεταξύ των δύο γυναικών -από το 2009 μέχρι και τον Ιούλιο του 2024-, αλλά και τόσα χρόνια έντονης δραστηριοποίησης στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο, η Παπαγεωργίου γνώριζε πολύ καλά τους οικονομικούς όρους της αγοράς, δηλαδή ότι οι καθυστερήσεις στην αγορά είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

Έτσι και η FAB εισέπραττε με μεγάλη καθυστέρηση. Οταν λοιπόν εξοφλήθηκε ολοσχερώς η εταιρεία, τότε εξόφλησε την Παπαγεωργίου, γι’ αυτό η συγκεκριμένη μήνυση τέθηκε στο αρχείο μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης.

Οταν πέρυσι τον Μάρτιο συζητήθηκαν τελικά τα ασφαλιστικά μέτρα επίδειξης εγγράφων, η Χριστοπούλου δήλωσε πως, αφενός η Παπαγεωργίου είχε γνώση όλων των συμβατικών κειμένων και άρα επί της ουσίας τα ζητούσε προσχηματικά.

Γι’ αυτό, όπως είπε, προσχηματικά κατέθεσε και τη μήνυση για υπεξαίρεση, ενώ τόνισε ότι οι συμβάσεις ήταν πάντα στη διάθεση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου υπό την προϋπόθεση ότι θα υπέγραφε σύμβαση εμπιστευτικότητας.

Ο λόγος που το ζητούσε αυτό η πρώην πλέον μάνατζερ του μοντέλου ήταν επειδή μέσα σε αυτές τις συμβάσεις υπήρχαν τα προσωπικά δεδομένα άλλων κοριτσιών, τα οποία έχουν μάνατζερ την Ελενα Χριστοπούλου, αλλά και εμπιστευτικές πληροφορίες εμπορικού περιεχομένου των πελατών. Οι συμβάσεις αυτές στην πλειοψηφία τους ήταν μεταξύ της εταιρείας FAB και των πελατών της και σε ελάχιστες εξ αυτών συμβαλλόμενο μέρος ήταν και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η Χριστοπούλου στο δικαστήριο δήλωσε ότι προτιμά να δώσει τις συμβάσεις με δικαστική απόφαση, διότι έτσι δεν θα ήταν εκτεθειμένη για τη μη υπογραφή σύμβασης εμπιστευτικότητας από την Παπαγεωργίου, εφόσον πλέον θα ήταν υποχρεωμένη με δικαστική απόφαση να επιδείξει τις συμβάσεις.

Ελενα Χριστοπούλου – Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Νέα αγωγή της μάνατζερ στο μοντέλο για αμοιβές που υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ

Πόλεμος μηνύσεων

Τον Απρίλιο του 2024 εκδόθηκε η απόφαση που διέταζε την επίδειξη των συμβάσεων αλλά όχι την παράδοσή τους, όμως πάρα ταύτα η Χριστοπούλου παρέδωσε όλες τις συμβάσεις στα πλαίσια των τεσσάρων συναντήσεων που έγιναν μεταξύ των δύο γυναικών και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Στη συνάντηση αυτή ήταν παρών και γραφολόγος. Αυτό που συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών στο τέλος αυτών των συναντήσεων που έλαβαν χώρα τον Μάιο του 2025 ήταν να ξανασυναντηθούν, αφού ολοκληρωνόταν το έργο του γραφολόγου, για να προχωρήσουν με τους λογιστές τους οι δύο πλευρές στην εκκαθάριση των μεταξύ τους πάσης φύσεως εκκρεμοτήτων στα πλαίσια της λήξης της συνεργασίας τους.

Λίγες ημέρες μετά, τον Ιούνιο του 2025, η Παπαγεωργίου έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στη Χριστοπούλου για τη συνέντευξη που είχε δώσει τον Μάρτιο του 2025 στην εκπομπή «Buongiorno» και στην παρουσιάστρια Φαίη Σκορδά.

Κατέθεσε τη μήνυση επειδή η Χριστοπούλου ανέφερε ότι δεν έχει πάρει από το μοντέλο τις αμοιβές που της αναλογούν για την εκπροσώπηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στις τηλεοπτικές της συνεργασίες όταν συνεργάζονταν αγαστά και πολύ στενά και ακολούθησε η προκαταρκτική εξέταση, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.

Ενώ η Χριστοπούλου ανέμενε, όπως είχε συμφωνηθεί, τη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών για εκκαθάριση των πάσης φύσεως εκκρεμοτήτων ώστε να λάβει επιτέλους και τις αμοιβές της από τις τηλεοπτικές συνεργασίες, αυτό όχι μόνο δεν έγινε, αλλά για μία ακόμη φορά η Παπαγεωργίου κατέθεσε μήνυση εις βάρος της και αγωγή για ηθική βλάβη.

Δημοσιοποίησε τις κινήσεις της την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αγωγής της, δηλαδή στις 14 Νοεμβρίου 2025, σχεδόν την ίδια στιγμή με την επίδοσή της στη Χριστοπούλου.

Την ώρα που η μάνατζερ παραλάμβανε το δικόγραφο, λίγα λεπτά αργότερα έπαιξε όχι μόνο η είδηση, αλλά και αρκετά αποσπάσματα του δικογράφου, τα οποία αναπαράχθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη μήνυση της Παπαγεωργίου εις βάρος της Έλενας Χριστοπούλου, το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης ολοκληρώθηκε στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού.

Η Χριστοπούλου από την πλευρά της κατέθεσε άμεσα μήνυση για παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων κατά της Παπαγεωργίου και αυτήν τη φορά χωρίς να γίνει καν προκαταρκτική εξέταση ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος του μοντέλου.

Η συνέχεια θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες και πιθανότατα στα πάνελ των lifestyle τηλεοπτικών εκπομπών που τρέφονται από τέτοια θέματα, ειδικά όταν πρωταγωνιστούν σε αυτό δύο γυναίκες που κάποτε ήταν αχώριστες και τώρα βρίσκονται εντελώς απέναντι η μία από την άλλη.

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