Τίρανα: Επεισόδια έξω από το υπουργείο Παιδείας, σπασμένα πεζοδρόμια και φωτιές σε κάδους – Ξεχωριστή συγκέντρωση φοιτητών και αντιπολίτευσης (Photos/Video)

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Ένταση σημειώθηκε σήμερα έξω από το υπουργείο Παιδείας στα Τίρανα, όπου εκατοντάδες φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, που συμπληρώνουν 12 ημέρες.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και η αστυνομία έκανε περιορισμένη χρήση χημικών για να απομακρύνει κουκουλοφόρους.

Οι φοιτητές έφτασαν στο υπουργείο και έβαλαν φωτιά σε δύο κάδους. Η αστυνομία δεν αντέδρασε αρχικά, προειδοποίησε όμως ότι θα κάνει χρήση νερού από το όχημα αύρα, αν συνεχιστούν οι φωτιές.

Στη συνέχεια έκανε μικρή χρήση χημικών για να διώξει τουςδιαδηλωτές από το στενό και να σβηστεί η φωτιά.

Οι διαδηλωτές είχαν σπάσει πλακόστρωτα και πλησίαζαν την είσοδο του υπουργείου, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας φαίνεται ότι ενδέχεται να τους αφήσουν να εκτονωθούν για λίγο, καθώς τα τζάμια είναι ήδη κατεστραμμένα από προηγούμενες κινητοποιήσεις μέσα στην εβδομάδα.

Οι προσπάθειες του πρωθυπουργού Έντι Ράμα να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τους εξεγερμένους φοιτητές έχουν πέσει στο κενό, ενώ χιλιάδες αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους για τον φόβο επεισοδίων. Στους διαδηλωτές προστίθενται νέες επαγγελματικές ομάδες.

Τρία καλέσματα, ξεχωριστές συγκεντρώσεις

Τα καλέσματα ήταν τρία. Ορισμένοι επαγγελματικοί φορείς πέρασαν πρώτα για λίγο από το πρωθυπουργικό γραφείο και στη συνέχεια πήγαν στο υπουργείο Παιδείας, για να περιμένουν τους φοιτητές που συγκεντρώθηκαν στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Το τρίτο κάλεσμα ήταν του Δημοκρατικού Κόμματος, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπό τον Σαλί Μπερίσα, που κάλεσε σε συγκέντρωση έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης διαδηλώνει ήρεμα, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από τους φοιτητές, οι οποίοι δεν θέλουν καμία εμπλοκή με κόμματα. Στα φυλλάδια που μοιράζουν στον κόσμο, οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι πρέπει να φύγουν και οι δύο ηγέτες, τόσο της κυβέρνησης όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Εκεί που τελειώνει η πορεία των φοιτητών, ξεκινά το συλλαλητήριο των επαγγελματιών και των φορέων που πρόσκεινται στο κόμμα Μπερίσα.

Η κλιμάκωση της πολιτικής κρίσης

Η πολιτική κρίση κλιμακώθηκε μετά τον καβγά μέσα στο Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια έξι βουλευτές της αντιπολίτευσης αποπέμφθηκαν από το κοινοβουλευτικό τους έργο για 60 ημέρες, χωρίς να υπάρξει κύρωση για κανέναν βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος. Αυτό ενόχλησε τον αρχηγό της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα, ο οποίος εντάχθηκε στη διοργάνωση των συλλαλητηρίων.

Οι φοιτητές διαχώρισαν τη θέση τους από το κάλεσμα του κόμματος του Μπερίσα, δηλώνοντας ότι δεν θέλουν κομματικό χρώμα στις διαδηλώσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Εσωτερικών, οι αστυνομικές δυνάμεις αναμένεται να ξεπεράσουν τους 2.500 αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί αυτοί λαμβάνουν ήδη το επίδομα περίπου 2.800 ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για όσους βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των επεισοδίων στα Τίρανα.

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