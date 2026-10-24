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24.10.2026 16:30

Γιώργος Ζυγούρης για «Σέρρες»: «Έλαβα πολλά μηνύματα από γονείς που αναρωτήθηκαν τι λάθος έχουν κάνει με τα παιδιά τους»

24.10.2026 16:30
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Για τη συγκινητική ανταπόκριση του κοινού στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετώπισε μέσα από τον ρόλο του «Οδυσσέα» μίλησε ο Γιώργος Ζυγούρης στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Ο ηθοποιός, ο οποίος πήρε τη θέση του Πάνου Νάτση στις «Σέρρες», έκανε ιδιαίτερη αναφορά σην επικοινωνία που είχε με ανθρώπους οι οποίοι αναγνώρισαν μέσα από τις ιστορίες της σειράς δικά τους βιώματα και προβληματισμούς.

«Έλαβα πολλά μηνύματα από γονείς και μέλη της LGBTQ+ κοινότητας. Και από γονείς που αναρωτήθηκαν τι λάθος έχουν κάνει με τα παιδιά τους, αλλά και από παιδιά που μου είπαν πόσο με βοήθησε αυτή η σειρά», εξήγησε.

Ο Γιώργος Ζυγούρης στάθηκε, επίσης, στη συμβολή του Γιώργου Καπουτζίδη, επισημαίνοντας πως, παρότι η δημιουργία της σειράς είναι δική του, οι ηθοποιοί γίνονται και εκείνοι αποδέκτες της αγάπης του κοινού.

«Είναι δουλειά του Γιώργου, αλλά παίρνουμε κι εμείς ως ηθοποιοί», πρόσθεσε.

Μάλιστα, αναφέρθηκε στην ευθύνη που ένιωσε αναλαμβάνοντας έναν ρόλο με ουσιαστικό κοινωνικό περιεχόμενο, αλλά και για τη χαρά που του προσέφερε η καλλιτεχνική εμπειρία.

«Στις Σέρρες, όταν έχεις έναν μεγάλο ρόλο και εκπροσωπείς κάτι τόσο βαθύ και ουσιαστικό, είναι και δύσκολο και πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα πολύ ευχάριστο. Για εμένα ήταν η πρώτη φορά που το έκανα και το ευχαριστήθηκα», εξομολογήθηκε.

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