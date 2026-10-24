Γεραπετρίτης: «Ιστορική συμφωνία» για τη Μονή Σινά – Νομική κατοχύρωση μετά από 1.500 χρόνια

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Ιστορική χαρακτήρισε σε δήλωση του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τη συμφωνία μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά και του αιγυπτιακού Δημοσίου, καθώς, όπως ανέφερε, έπειτα από 1.500 χρόνια κατά τα οποία το νομικό καθεστώς της Μονής παρέμενε αρρύθμιστο, διαμορφώνεται πλέον ένα στέρεο νομικό πλαίσιο που κατοχυρώνει στο διηνεκές τον θρησκευτικό χαρακτήρα της και των εκκλησιαστικών κτημάτων.

Όπως σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών, η συμφωνία διασφαλίζει παράλληλα τη συνέχεια της λειτουργίας της Μονής, με την απονομή αδειών παραμονής μακράς διάρκειας στους μοναχούς.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία», ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, σημειώνοντας ότι «ο Φάρος της Ορθοδοξίας, η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, αποκτά ένα στέρεο νομικό θεμέλιο με τη συμφωνία μεταξύ της Μονής και του αιγυπτιακού Δημοσίου».

Ο υπουργός Εξωτερικών απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική παρέμβαση του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για την επίτευξη της συμφωνίας. Εκ μέρους του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης ευχαρίστησε τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι, με τον οποίο, όπως είπε, τον συνδέει «βαθιά εκτίμηση και εμπιστοσύνη».

Ο κ. Γεραπετρίτης συνέδεσε τη συμφωνία και με το επίπεδο των ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων, χαρακτηρίζοντάς την «επιτομή μιας βαθιάς στρατηγικής σχέσης, αλλά και μιας αδελφικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, που εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στήριξη που παρείχαν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες. Όπως σημείωσε, τη συμφωνία «αγκάλιασαν και στήριξαν» το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Εκκλησία της Κύπρου και η Εκκλησία της Ελλάδας.

«Σε χαλεπούς καιρούς, με κοσμογονικές αλλαγές, η Ορθόδοξη Πίστη παραμένει ενωμένη και σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον του Ελληνισμού», ανέφερε.

Ο υπουργός Εξωτερικών κατέληξε διαβεβαιώνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης, κάνοντας λόγο για «έργα τα οποία σπάνε την αδράνεια αιώνων και όχι με ανέξοδα λόγια και έπεα πτερόεντα», και προσθέτοντας ότι «η ευθύνη και η σοβαρότητα είναι η σφραγίδα της δικής μας Πολιτείας».

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