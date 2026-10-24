search
ΣΑΒΒΑΤΟ 24.10.2026 17:54
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.10.2026 16:35

Αλέξης Τσίπρας: Έχετε ακούσει τη φράση «Αυτά δεν γίνονται ούτε στις ταινίες»; – Προτείνει τον «Νονό» (Video)

24.10.2026 16:35
Alexis-Tsipras (3)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Κάθε Σάββατο θα προτείνει και από μία ταινία, εν είδει σχολίου της επικαιρότητας, όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας.

Προτεινόμενη, για αυτήν την εβδομάδα, ταινία, ο «Νονός» του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Η ανάρτηση του προέδρου της ΕΛΑΣ έχει ως εξής:

«Έχετε ακούσει τη φράση ‘Αυτά δεν γίνονται ούτε στις ταινίες’;

Κι όμως πολλές φορές η επικαιρότητα μας δίνει ειδήσεις και γεγονότα που θυμίζουν πλοκή κινηματογραφικής ταινίας. Με αφορμή την επικαιρότητα, λοιπόν, κάθε Σάββατο θα σας προτείνω μια ταινία αντί σχολίου. Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις, είναι απολύτως συμπτωματική.

Είναι;», διερωτάται και συνεχίζει με την επισήμανση ότι «τη βδομάδα που πέρασε είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις».

Στο σημείο αυτό, παραθέτει κάποιους τίτλους από τις ειδήσεις:

  • «Ξεκίνησε μια υπόθεση φοροδιαφυγής μαμούθ σε μεγάλη αλυσίδα εστίασης»
  • «Καταγγελίες για παρεμβάσεις στην διαιτησία, χρηματισμούς και χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ»
  • «Επιδότηση ύψους 200.000 ευρώ για την ανάπτυξη δραστηριότητας θαλάσσιου τουρισμού στην Πιερία έλαβε εταιρεία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Κουλκουδίνα».

Τούτων δοθέντων, καταλήγει, «δεν θα μπορούσα παρά να σας προτείνω τον Νονό του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Καλή θέαση!».

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Φαντασιώνεται να αναβιώσει ημιπιτσιρικάδες να κάνουν επαναστατική γυμναστική

ΕΛΑΣ για Μονή Σινά: Να δημοσιοποιηθεί η συμφωνία – Σοβαρές οι ευθύνες της κυβέρνησης

Παρέμβαση Γιάννη Μανιάτη στην Κάγια Κάλας για την προστασία των Χριστιανών στην Ιορδανία – Τι ζητά μετά από το μακελειό στην ελληνορθόδοξη εκκλησία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Policia
Χωρίς κατηγορία

Τίρανα: Επεισόδια έξω από το υπουργείο Παιδείας, σπασμένα πεζοδρόμια και φωτιές σε κάδους – Ξεχωριστή συγκέντρωση φοιτητών και αντιπολίτευσης (Photos/Video)

karvouniaris
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το τηλέφωνο των 3 π.μ. χτυπά και η κυβέρνηση είναι σε αφασία

gallia_main
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους του Παρισίου – Δακρυγόνα και συλλήψεις σε 4 μεγάλες πόλεις, «απαγορευμένο» σημείο η πλατεία της Βαστίλης

PAPAGEORGIOY-XRISTOPOYLOY
LIFESTYLE

Ελενα Χριστοπούλου – Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Νέα αγωγή της μάνατζερ στο μοντέλο για αμοιβές που υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ

gallia_main
ΚΟΣΜΟΣ

«Ήθελα να εκδικηθώ» για τους βανδαλισμούς της 17ης Οκτωβρίου, δήλωσε ο νεοναζί δράστης της ρατσιστικής επίθεσης στη Γαλλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kavalieratos-8324
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος ο Σπύρος Καβαλιεράτος από το SPORT24 εν μέσω των εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ

metritis_deddie_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Τέλος τα αναλογικά ρολόγια στα σπίτια - Τι φέρνουν οι 2 εκατ. «έξυπνοι» μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ

BODIROGA vucic
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Ο Μποντίρογκα απέναντι στον Βούτσιτς – Ο θρύλος του μπάσκετ υποψήφιος με τους φοιτητές 

xorostasio-34
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το Χοροστάσιο βάζει «λουκέτο» μετά από 31 χρόνια και μαζί του ολοκληρώνεται ένα κεφάλαιο της αθηναϊκής νύχτας

alexandris_stimenoi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλεξανδρής για Λιόλιο: Δεν ήξερα να κλάψω ή να γελάσω με όσα είπε ο δικηγόρος του - Βλέπω ότι δικαιώθηκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.10.2026 17:54
Policia
Χωρίς κατηγορία

Τίρανα: Επεισόδια έξω από το υπουργείο Παιδείας, σπασμένα πεζοδρόμια και φωτιές σε κάδους – Ξεχωριστή συγκέντρωση φοιτητών και αντιπολίτευσης (Photos/Video)

karvouniaris
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το τηλέφωνο των 3 π.μ. χτυπά και η κυβέρνηση είναι σε αφασία

gallia_main
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους του Παρισίου – Δακρυγόνα και συλλήψεις σε 4 μεγάλες πόλεις, «απαγορευμένο» σημείο η πλατεία της Βαστίλης

1 / 3