Αλέξης Τσίπρας: Έχετε ακούσει τη φράση «Αυτά δεν γίνονται ούτε στις ταινίες»; – Προτείνει τον «Νονό» (Video)

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Κάθε Σάββατο θα προτείνει και από μία ταινία, εν είδει σχολίου της επικαιρότητας, όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας.
Προτεινόμενη, για αυτήν την εβδομάδα, ταινία, ο «Νονός» του Φράνσις Φορντ Κόπολα.
Η ανάρτηση του προέδρου της ΕΛΑΣ έχει ως εξής:
«Έχετε ακούσει τη φράση ‘Αυτά δεν γίνονται ούτε στις ταινίες’;
Κι όμως πολλές φορές η επικαιρότητα μας δίνει ειδήσεις και γεγονότα που θυμίζουν πλοκή κινηματογραφικής ταινίας. Με αφορμή την επικαιρότητα, λοιπόν, κάθε Σάββατο θα σας προτείνω μια ταινία αντί σχολίου. Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις, είναι απολύτως συμπτωματική.
Είναι;», διερωτάται και συνεχίζει με την επισήμανση ότι «τη βδομάδα που πέρασε είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις».
Στο σημείο αυτό, παραθέτει κάποιους τίτλους από τις ειδήσεις:
Τούτων δοθέντων, καταλήγει, «δεν θα μπορούσα παρά να σας προτείνω τον Νονό του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Καλή θέαση!».
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