Παρέμβαση Γιάννη Μανιάτη στην Κάγια Κάλας για την προστασία των Χριστιανών στην Ιορδανία – Τι ζητά μετά από το μακελειό στην ελληνορθόδοξη εκκλησία

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Την ανάληψη συγκεκριμένων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την προστασία των Χριστιανών και των τόπων λατρείας τους στην Ιορδανία ζητά ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, με ερώτησή του προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Κάγια Κάλας, μετά την αιματηρή τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Χαμούντ, Αλ-Καράκ.

Άμεσα μέτρα για την προστασία των πιστών και τη στήριξη των πληγέντων

Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, σε συνέχεια των προηγούμενων παρεμβάσεών του για την προστασία των Χριστιανών και των άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων στη Συρία, τη θρησκευτική ελευθερία στην Τουρκία, καθώς και της ερώτησης για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά της Αιγύπτου και των προτάσεων ψηφίσματος για τις επιθέσεις και τις διώξεις κατά Χριστιανών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Νιγηρία, υπογραμμίζει ότι η επίθεση, κατά τη διάρκεια θρησκευτικής τελετής, αποτελεί ευθεία προσβολή της θρησκευτικής ελευθερίας και πλήγμα στην ειρηνική συνύπαρξη στη χώρα.

Απευθυνόμενος στην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, ζητά άμεσα μέτρα σε συνεργασία με τις ιορδανικές αρχές και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για την προστασία των πιστών και τη στήριξη των πληγέντων. Παράλληλα, ζητά αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την πρόληψη εξτρεμιστικών επιθέσεων και ειδική πρωτοβουλία με συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιάγραμμα για την ασφάλεια των Χριστιανών και των άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων στην Ιορδανία.

Η δήλωση του Γιάννη Μανιάτη

«Η τρομοκρατική επίθεση στον Άγιο Γεώργιο της Ιορδανίας μάς συγκλονίζει. Άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στην εκκλησία, την ώρα μιας κηδείας. Στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες που θρηνούν, στους τραυματίες και στην κοινωνία της Ιορδανίας. Ο θρησκευτικός φανατισμός απειλεί τη ζωή των ανθρώπων και τη συνύπαρξη ολόκληρων κοινωνιών. Με την ερώτησή μου ζητώ από την Κομισιόν να συνδράμει τις ιορδανικές αρχές στην προστασία των Χριστιανών και των τόπων λατρείας τους, στη στήριξη των θυμάτων και στην πρόληψη νέων επιθέσεων. Η Ευρώπη έχει χρέος να σταθεί δίπλα στην Ιορδανία. Η ασφάλεια των Χριστιανών και η ελευθερία της λατρείας πρέπει να αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της συνεργασίας μας».

Το κείμενο της ερώτησης προς την Κάγια Κάλας

«Θέμα: Προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων και των τόπων λατρείας στην Ιορδανία μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Χαμούντ

Στις 23 Οκτωβρίου 2026, τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Χαμούντ, Αλ-Καράκ της Ιορδανίας, κατά τη διάρκεια θρησκευτικής τελετής, προκάλεσε νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Η αποτρόπαια επίθεση αναδεικνύει την ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των χριστιανικών κοινοτήτων και των άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων στην Ιορδανία από την τρομοκρατία και το θρησκευτικό μίσος. Στην κοινή δήλωση της Συνόδου ΕΕ–Ιορδανίας της 8ης Ιανουαρίου 2026, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων και την προώθηση του διαθρησκευτικού και διαπολιτισμικού διαλόγου, καθώς και για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού.

Ερωτάται η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος:

Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει, σε συνεργασία με τις ιορδανικές αρχές και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, για την προστασία των πιστών και των τόπων λατρείας και τη στήριξη των πληγέντων;

Πώς θα αξιοποιήσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη συνεργασία ΕΕ–Ιορδανίας για την πρόληψη εξτρεμιστικών επιθέσεων και την αντιμετώπιση του θρησκευτικού μίσους;

Θα αναλάβει ειδική πρωτοβουλία, με συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιάγραμμα, για την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων και των άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων στην Ιορδανία;».

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