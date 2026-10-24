Τσίπρας για Γκράβα: «Να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος, να γυρίσουν πίσω με ασφάλεια στις αίθουσες οι μαθητές» (Video)

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Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας επισκέφθηκε χθες, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, όπου είχε διεξοδική συζήτηση με γονείς και εκπαιδευτικούς, για το πρόβλημα που ανέκυψε.

Όπως ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του, «εδώ και τρεις εβδομάδες, μια οσμή αερίου διατηρεί κλειστό το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Οι μέχρι τώρα έρευνες παραμένουν άκαρπες ως προς την αιτία της οσμής, όμως είναι πολύ αποκαλυπτικές για μια σειρά από άλλα, εξίσου σοβαρά, ζητήματα», τονίζει.

Ενώ διαπιστώνει παραλλήλως «σημαντικότατες ελλείψεις στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων, οι οποίες ήρθαν να προστεθούν στην πολιτική απαξίωσης του δημόσιου σχολείου από μια κυβέρνηση η οποία κρύβεται και αδυνατεί να αναλάβει τις ευθύνες πετώντας το μπαλάκι όπου τη βολεύει.

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είχε στα χέρια της τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μπόρεσε να δώσει πολλά από αυτά σε κολλητούς και απευθείας αναθέσεις, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει τίποτα για τον εκσυγχρονισμό και την ανθεκτικότητα υποδομών όπως τα σχολεία», καταγγέλλει ακόμη.

Και, η τοποθέτηση του Αλ. Τσίπρα καταλήγει: «Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Οι έρευνες των αρμόδιων φορέων πρέπει να ενταθούν, να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να γυρίσουν πίσω με ασφάλεια στις αίθουσες οι μαθητές».

Στο βίντεο της ανάρτησης, ακούγοντας την αγωνία των γονέων που συνομιλούν μαζί του υπογραμμίζει την ανάγκη για «άμεση συντήρηση των εγκαταστάσεων. Αυτό που έβγαλε το πόρισμα του ΤΕΕ (σ.σ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) να τα δούμε ως ένα καμπανάκι και με αφορμή αυτό να ελέγξουμε όλα τα χιλιάδες συγκροτήματα. Χιλιάδες ‘Γκράβες’ υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, όχι στο μέγεθος αυτό, αλλά είναι το ίδιο πράγμα».

Ακόμη, ο Αλ. Τσίπρας μίλησε για την «ανάγκη να μιλήσουμε για την ανθεκτικότητα των υποδομών και να μην αισθάνεται ο μέσος πολίτης ότι έχει ένα κράτος, το οποίο βρίσκει απέναντί του, αντί να είναι δίπλα του». Πρακτικά, συνέχισε, ο πολίτης αισθάνεται να γίνεται «‘μπαλάκι’ μεταξύ δήμων και κυβέρνησης, βλέπω ότι κάποιοι προσπαθούν να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη. Βλέπω ευθύνες στη δημοτική αρχή και στην κυβέρνηση». Ωστόσο, κατέληξε, «βλέπω μια δημοτική αρχή που προσπαθεί να τις αναλάβει να κάνει κάτι, και μια κυβέρνηση που κρύβεται».

Μαζί με τον πρόεδρο της Συμπαράταξης στην επίσκεψή του στην Γκράβα ήταν η τομεάρχης Παιδείας και ο αναπληρωτής της, Ιωάννα Λαλιώτου και Παναγιώτης Κασσιανός αντιστοίχως.

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