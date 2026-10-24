search
ΣΑΒΒΑΤΟ 24.10.2026 09:26
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.10.2026 07:45

Μπάσκετ: Το ΠΑΣΟΚ είχε ανοίξει από τον Μάιο το θέμα – Τσουκαλάς: Είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως

24.10.2026 07:45
tsoukalas_0309_1920-1080_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και η δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη φέρνουν ξανά στο προσκήνιο μια κοινοβουλευτική παρέμβαση που είχε γίνει πολύ πριν η υπόθεση πάρει τις σημερινές διαστάσεις. Το ΠΑΣΟΚ είχε θέσει από τις αρχές Μαΐου στη Βουλή σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία της ΕΟΚ, τη διαιτησία, ενδεχόμενα ασυμβίβαστα και κυρίως για το κατά πόσο λειτουργούσαν αποτελεσματικά οι θεσμικοί μηχανισμοί ελέγχου.

Αυτό ακριβώς υπενθυμίζει τώρα και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών.

Η πολιτική διάσταση της υπόθεσης για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι σαφής: οι καταγγελίες για όσα συνέβαιναν στον χώρο του μπάσκετ δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά τον Οκτώβριο, αλλά υπήρχαν πολύ νωρίτερα και είχαν φτάσει επισήμως μέχρι τη Βουλή.

Η ερώτηση του Μαΐου για Λιόλιο, διαιτησία και ασυμβίβαστα

Στις 7 Μαΐου 2026, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά και Δημήτρης Μπιάγκης κατέθεσαν ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αντικείμενο τον «έλεγχο νομιμότητας και τη θεσμική θωράκιση της ακεραιότητας στο ελληνικό μπάσκετ».

Η παρέμβαση δεν ήταν γενικόλογη. Αφορμή αποτέλεσαν δημοσιεύματα και δημόσιες καταγγελίες που αφορούσαν τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλη Λιόλιο και τη λειτουργία της Ομοσπονδίας. 

Οι δύο βουλευτές σημείωναν χαρακτηριστικά ότι είχαν αναδειχθεί ζητήματα που δημιουργούσαν εύλογα ερωτήματα «ως προς την τήρηση της νομιμότητας, την ύπαρξη ενδεχόμενων ασυμβίβαστων και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας κρίσιμων λειτουργιών, όπως η διαιτησία»

Και ζητούσαν συγκεκριμένες απαντήσεις από την Πολιτεία: σε ποιο στάδιο βρισκόταν ο έλεγχος των καταγγελιών, τι θα γινόταν εφόσον προέκυπταν παραβιάσεις της νομιμότητας και ποιες πρωτοβουλίες θα αναλαμβάνονταν για την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποτροπή αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον. 

Με άλλα λόγια, περίπου πεντέμισι μήνες πριν από τις σημερινές εξελίξεις, το θέμα της εποπτείας του ελληνικού μπάσκετ, της διαιτησίας και των καταγγελιών που υπήρχαν είχε τεθεί θεσμικά και με συγκεκριμένα ερωτήματα.

Τσουκαλάς: Το θέμα είχε τεθεί πολύ πριν από τις σημερινές εξελίξεις

Σε αυτό ακριβώς το ιστορικό επανέρχεται τώρα ο Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είχε εγκαίρως αναδείξει το πρόβλημα και είχε ζητήσει να διερευνηθούν όσα καταγγέλλονταν στον χώρο του μπάσκετ.

Η παρέμβασή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το βάρος όσων ερευνώνται σήμερα. Και θέτει ένα πολιτικό ερώτημα που είναι διαφορετικό από την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης: από τη στιγμή που οι καταγγελίες υπήρχαν και είχαν φτάσει μέχρι τη Βουλή, τι έκαναν στο μεσοδιάστημα οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί;

Αυτό είναι άλλωστε το σημείο στο οποίο μπορεί να ασκηθεί πολιτική κριτική χωρίς να προκαταλαμβάνεται η Δικαιοσύνη. Οι ποινικές ευθύνες, εφόσον υπάρχουν, θα κριθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και κανείς δεν μπορεί να θεωρείται ένοχος πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το εάν όμως η Πολιτεία αντέδρασε εγκαίρως στις καταγγελίες που είχε ενώπιόν της αποτελεί αυτοτελές πολιτικό και θεσμικό ζήτημα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Τσουκαλάς είχε τοποθετηθεί δημόσια για την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ και αρκετούς μήνες νωρίτερα. Τον Μάιο, με αφορμή τον τελικό της EuroLeague, είχε μιλήσει για την ανάγκη να μη μεταφέρεται η οπαδική λογική στην πολιτική, ενώ στη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε για τα προβλήματα του αθλήματος είχε επιμείνει στην ανάγκη εφαρμογής των κανόνων και αντιμετώπισης του αισθήματος ατιμωρησίας. 

Διαβάστε επίσης:

Τέλος ο Σπύρος Καβαλιεράτος από το SPORT24 εν μέσω των εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ

Στημένα στο μπάσκετ: Απολογήθηκε ο Παπαπέτρου, λέει ότι ήταν νόμιμες οι 820.000 ευρώ

Επίθεση του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό: Άλλα έλεγαν στη σύσκεψη της ΕΣΑΚΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alexandris_stimenoi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλεξανδρής για Λιόλιο: Δεν ήξερα να κλάψω ή να γελάσω με όσα είπε ο δικηγόρος του – Βλέπω ότι δικαιώθηκα

BODIROGA vucic
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Ο Μποντίρογκα απέναντι στον Βούτσιτς – Ο θρύλος του μπάσκετ υποψήφιος με τους φοιτητές 

skertsos_vroutsis_opadiki-via_0207_3
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βρούτσης για Basketgate: Δεν μπορώ να επιβάλω, αλλά να υποδείξω – Θα τοποθετηθώ από Τρίτη (Video)

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο του Δημοσίου οι «ορφανές» κληρονομιές – Πώς θα εντοπίζονται ακίνητα και κληρονόμοι

rubio 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρούμπιο σε Κουβανούς: Συνεργαστείτε «διακριτικά» με τη CIA για να φέρετε την αλλαγή που επιθυμείτε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kavalieratos-8324
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος ο Σπύρος Καβαλιεράτος από το SPORT24 εν μέσω των εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ

metritis_deddie_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Τέλος τα αναλογικά ρολόγια στα σπίτια - Τι φέρνουν οι 2 εκατ. «έξυπνοι» μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ

xorostasio-34
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το Χοροστάσιο βάζει «λουκέτο» μετά από 31 χρόνια και μαζί του ολοκληρώνεται ένα κεφάλαιο της αθηναϊκής νύχτας

tsapas-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στημένοι αγώνες: Ο Βαγγέλης Τσάπας αποκαλύπτει γιατί έγινε προστατευόμενος μάρτυρας - Οι καταγγελίες που προκαλούν τριγμούς στο ελληνικό μπάσκετ

papapetrou-127312
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στημένα στο μπάσκετ: Προφυλακίστηκε ο Πέτρος Παπαπέτρου - Πώς δικαιολόγησε τα 820.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.10.2026 09:09
alexandris_stimenoi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλεξανδρής για Λιόλιο: Δεν ήξερα να κλάψω ή να γελάσω με όσα είπε ο δικηγόρος του – Βλέπω ότι δικαιώθηκα

BODIROGA vucic
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Ο Μποντίρογκα απέναντι στον Βούτσιτς – Ο θρύλος του μπάσκετ υποψήφιος με τους φοιτητές 

skertsos_vroutsis_opadiki-via_0207_3
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βρούτσης για Basketgate: Δεν μπορώ να επιβάλω, αλλά να υποδείξω – Θα τοποθετηθώ από Τρίτη (Video)

1 / 3