Μπάσκετ: Το ΠΑΣΟΚ είχε ανοίξει από τον Μάιο το θέμα – Τσουκαλάς: Είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως

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Οι τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και η δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη φέρνουν ξανά στο προσκήνιο μια κοινοβουλευτική παρέμβαση που είχε γίνει πολύ πριν η υπόθεση πάρει τις σημερινές διαστάσεις. Το ΠΑΣΟΚ είχε θέσει από τις αρχές Μαΐου στη Βουλή σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία της ΕΟΚ, τη διαιτησία, ενδεχόμενα ασυμβίβαστα και κυρίως για το κατά πόσο λειτουργούσαν αποτελεσματικά οι θεσμικοί μηχανισμοί ελέγχου.

Αυτό ακριβώς υπενθυμίζει τώρα και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών.

Η πολιτική διάσταση της υπόθεσης για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι σαφής: οι καταγγελίες για όσα συνέβαιναν στον χώρο του μπάσκετ δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά τον Οκτώβριο, αλλά υπήρχαν πολύ νωρίτερα και είχαν φτάσει επισήμως μέχρι τη Βουλή.

Η ερώτηση του Μαΐου για Λιόλιο, διαιτησία και ασυμβίβαστα

Στις 7 Μαΐου 2026, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά και Δημήτρης Μπιάγκης κατέθεσαν ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αντικείμενο τον «έλεγχο νομιμότητας και τη θεσμική θωράκιση της ακεραιότητας στο ελληνικό μπάσκετ».

Η παρέμβαση δεν ήταν γενικόλογη. Αφορμή αποτέλεσαν δημοσιεύματα και δημόσιες καταγγελίες που αφορούσαν τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλη Λιόλιο και τη λειτουργία της Ομοσπονδίας.

Οι δύο βουλευτές σημείωναν χαρακτηριστικά ότι είχαν αναδειχθεί ζητήματα που δημιουργούσαν εύλογα ερωτήματα «ως προς την τήρηση της νομιμότητας, την ύπαρξη ενδεχόμενων ασυμβίβαστων και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας κρίσιμων λειτουργιών, όπως η διαιτησία».

Και ζητούσαν συγκεκριμένες απαντήσεις από την Πολιτεία: σε ποιο στάδιο βρισκόταν ο έλεγχος των καταγγελιών, τι θα γινόταν εφόσον προέκυπταν παραβιάσεις της νομιμότητας και ποιες πρωτοβουλίες θα αναλαμβάνονταν για την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποτροπή αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον.

Με άλλα λόγια, περίπου πεντέμισι μήνες πριν από τις σημερινές εξελίξεις, το θέμα της εποπτείας του ελληνικού μπάσκετ, της διαιτησίας και των καταγγελιών που υπήρχαν είχε τεθεί θεσμικά και με συγκεκριμένα ερωτήματα.

Τσουκαλάς: Το θέμα είχε τεθεί πολύ πριν από τις σημερινές εξελίξεις

Σε αυτό ακριβώς το ιστορικό επανέρχεται τώρα ο Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είχε εγκαίρως αναδείξει το πρόβλημα και είχε ζητήσει να διερευνηθούν όσα καταγγέλλονταν στον χώρο του μπάσκετ.

Η παρέμβασή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το βάρος όσων ερευνώνται σήμερα. Και θέτει ένα πολιτικό ερώτημα που είναι διαφορετικό από την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης: από τη στιγμή που οι καταγγελίες υπήρχαν και είχαν φτάσει μέχρι τη Βουλή, τι έκαναν στο μεσοδιάστημα οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί;

Αυτό είναι άλλωστε το σημείο στο οποίο μπορεί να ασκηθεί πολιτική κριτική χωρίς να προκαταλαμβάνεται η Δικαιοσύνη. Οι ποινικές ευθύνες, εφόσον υπάρχουν, θα κριθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και κανείς δεν μπορεί να θεωρείται ένοχος πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το εάν όμως η Πολιτεία αντέδρασε εγκαίρως στις καταγγελίες που είχε ενώπιόν της αποτελεί αυτοτελές πολιτικό και θεσμικό ζήτημα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Τσουκαλάς είχε τοποθετηθεί δημόσια για την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ και αρκετούς μήνες νωρίτερα. Τον Μάιο, με αφορμή τον τελικό της EuroLeague, είχε μιλήσει για την ανάγκη να μη μεταφέρεται η οπαδική λογική στην πολιτική, ενώ στη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε για τα προβλήματα του αθλήματος είχε επιμείνει στην ανάγκη εφαρμογής των κανόνων και αντιμετώπισης του αισθήματος ατιμωρησίας.

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