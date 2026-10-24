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24.10.2026 15:38

ΕΛΑΣ για Μονή Σινά: Να δημοσιοποιηθεί η συμφωνία – Σοβαρές οι ευθύνες της κυβέρνησης

24.10.2026 15:38
Sina

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Να δημοσιοποιήσει το πλήρες κείμενο της συμφωνίας για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά ζητά από την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, θέτοντας ερωτήματα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων και τις εγγυήσεις για τη μελλοντική λειτουργία της.

Σε ανακοίνωσή του, ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τους χειρισμούς της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις, το ζήτημα έφτασε σε οριακό σημείο.

Παράλληλα, ζητά από την κυβέρνηση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο συμβιβασμός με τις αιγυπτιακές Αρχές φέρεται να αναγνωρίζει την κυριότητα των ακινήτων στο αιγυπτιακό Δημόσιο, περιορίζοντας τη Μονή σε δικαιώματα κατοχής και χρήσης.

Η ΕΛΑΣ καλεί την κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, μαζί με τυχόν συνοδευτικές δεσμεύσεις, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα για τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται, τις διεκδικήσεις που εγκαταλείπονται, τα ακίνητα που καλύπτονται και τις εγγυήσεις απέναντι σε νέες αμφισβητήσεις.

Στην ανακοίνωση εκφράζονται ανησυχίες για την προστασία των ιστορικών περιουσιακών δικαιωμάτων της Μονής, την τύχη των ακινήτων και των κήπων εκτός των τειχών, που συμβάλλουν στην επιβίωσή της, καθώς και τους όρους για τη συνέχιση της λειτουργίας της.

Τέλος, ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ τονίζει ότι πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστές η αυτονομία της Μονής, οι αποφάσεις της αδελφότητας και το εκκλησιαστικό σκέλος της συμφωνίας, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι αυτά δεν απαλλάσσουν την ελληνική κυβέρνηση από την ευθύνη για τους χειρισμούς της.

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