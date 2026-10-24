search
ΣΑΒΒΑΤΟ 24.10.2026 17:55
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.10.2026 15:46

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Φαντασιώνεται να αναβιώσει ημιπιτσιρικάδες να κάνουν επαναστατική γυμναστική

24.10.2026 15:46
pavlos marinakis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και της Ακροδεξιάς άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην Παναττική Συνδιάσκεψη της ΟΝΝΕΔ, ενώ έθεσε ως βασικό διακύβευμα των εκλογών του 2027 τη σύγκρουση, όπως είπε, ανάμεσα στη «σοβαρή και αποτελεσματική πολιτική» και στον λαϊκισμό και τα άκρα.

«Η μάχη που έρχεται είναι ιδεολογική. Δεν είναι μάχη για ποσοστά. Είναι μάχη για το ποια χώρα θέλουμε», ανέφερε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι και πάλι πρώτη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Κάλεσε παράλληλα την ΟΝΝΕΔ να βρεθεί «στην πρώτη γραμμή», επισημαίνοντας ότι οι εκλογές του 2027 θα κριθούν από το κυβερνητικό έργο μέχρι την ημέρα της κάλπης.

Ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή και τις πρόσφατες αναφορές στις κινητοποιήσεις που καταγράφονται σε ευρωπαϊκές χώρες. «Η νεολαία σήμερα δεν είναι οι ημιπιτσιρικάδες που φαντασιώνεται να αναβιώσει ο κ. Τσίπρας να βγαίνουν στον δρόμο για επαναστατική γυμναστική, όπως έκανε ο ίδιος στα νιάτα του», είπε, ενώ αναφέρθηκε και στη δήλωση «άντε και στα δικά μας, να πάρει σειρά η Ελλάδα».

Η …αναφορά στα δύο άκρα και οι δυσκολές που αντιμετωπίζει η νέα γενιά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα δύο άκρα, σημειώνοντας ότι «μοιάζουν περισσότερο απ’ όσο θέλουν να παραδεχτούν», καθώς, όπως είπε, «περιφρονούν τη Δημοκρατία, τη μετριοπάθεια και τον διάλογο». Για την Ακροδεξιά τόνισε ότι «ο πατριωτισμός δεν είναι μίσος, δεν είναι ρόπαλα, δεν είναι νοσταλγία για σκοτεινές εποχές», ενώ αναφέρθηκε και στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, χαρακτηρίζοντάς την «έγκλημα» για το οποίο «δεν χωράει κανένα “ναι μεν, αλλά”».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, από το κόστος στέγασης και την ακρίβεια έως την επαγγελματική αποκατάσταση. Υποστήριξε ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι οι «εύκολες υποσχέσεις», υπενθυμίζοντας την εμπειρία της οικονομικής κρίσης και τις ουρές στα ΑΤΜ. «Όποιος υπόσχεται τα πάντα σε όλους, στην πραγματικότητα δανείζεται από το δικό σας μέλλον», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν θα χρεώσουμε το αύριο στις επόμενες γενιές, για να χειροκροτηθούμε σήμερα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μείωση της ανεργίας, στην προσέλκυση επενδύσεων και στην επιστροφή νέων που είχαν φύγει στο εξωτερικό, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση πέρασε «από τα λόγια, στις πολιτικές, στα έργα, στις πράξεις».

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε τα στελέχη της ΟΝΝΕΔ να απευθυνθούν πέρα από το κομματικό ακροατήριο και ιδιαίτερα στους νέους που αντιμετωπίζουν με δυσπιστία την πολιτική. «Οι νέοι δεν ψηφίζουν όποιον τους χαϊδεύει τα αυτιά. Ψηφίζουν όποιον τους σέβεται», σημείωσε, καλώντας την ΟΝΝΕΔ να δώσει τη μάχη «της Δημοκρατίας απέναντι στα άκρα» και «της ψυχραιμίας απέναντι στην τοξικότητα».

Διαβάστε επίσης:

ΕΛΑΣ για Μονή Σινά: Να δημοσιοποιηθεί η συμφωνία – Σοβαρές οι ευθύνες της κυβέρνησης

Παρέμβαση Γιάννη Μανιάτη στην Κάγια Κάλας για την προστασία των Χριστιανών στην Ιορδανία – Τι ζητά μετά από το μακελειό στην ελληνορθόδοξη εκκλησία

Θεοδωρικάκος: Η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται μέσα από επενδύσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Policia
Χωρίς κατηγορία

Τίρανα: Επεισόδια έξω από το υπουργείο Παιδείας, σπασμένα πεζοδρόμια και φωτιές σε κάδους – Ξεχωριστή συγκέντρωση φοιτητών και αντιπολίτευσης (Photos/Video)

karvouniaris
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το τηλέφωνο των 3 π.μ. χτυπά και η κυβέρνηση είναι σε αφασία

gallia_main
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους του Παρισίου – Δακρυγόνα και συλλήψεις σε 4 μεγάλες πόλεις, «απαγορευμένο» σημείο η πλατεία της Βαστίλης

PAPAGEORGIOY-XRISTOPOYLOY
LIFESTYLE

Ελενα Χριστοπούλου – Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Νέα αγωγή της μάνατζερ στο μοντέλο για αμοιβές που υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ

gallia_main
ΚΟΣΜΟΣ

«Ήθελα να εκδικηθώ» για τους βανδαλισμούς της 17ης Οκτωβρίου, δήλωσε ο νεοναζί δράστης της ρατσιστικής επίθεσης στη Γαλλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kavalieratos-8324
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος ο Σπύρος Καβαλιεράτος από το SPORT24 εν μέσω των εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ

metritis_deddie_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Τέλος τα αναλογικά ρολόγια στα σπίτια - Τι φέρνουν οι 2 εκατ. «έξυπνοι» μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ

BODIROGA vucic
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Ο Μποντίρογκα απέναντι στον Βούτσιτς – Ο θρύλος του μπάσκετ υποψήφιος με τους φοιτητές 

xorostasio-34
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το Χοροστάσιο βάζει «λουκέτο» μετά από 31 χρόνια και μαζί του ολοκληρώνεται ένα κεφάλαιο της αθηναϊκής νύχτας

alexandris_stimenoi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλεξανδρής για Λιόλιο: Δεν ήξερα να κλάψω ή να γελάσω με όσα είπε ο δικηγόρος του - Βλέπω ότι δικαιώθηκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.10.2026 17:55
Policia
Χωρίς κατηγορία

Τίρανα: Επεισόδια έξω από το υπουργείο Παιδείας, σπασμένα πεζοδρόμια και φωτιές σε κάδους – Ξεχωριστή συγκέντρωση φοιτητών και αντιπολίτευσης (Photos/Video)

karvouniaris
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το τηλέφωνο των 3 π.μ. χτυπά και η κυβέρνηση είναι σε αφασία

gallia_main
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους του Παρισίου – Δακρυγόνα και συλλήψεις σε 4 μεγάλες πόλεις, «απαγορευμένο» σημείο η πλατεία της Βαστίλης

1 / 3