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«Ψωμί, στέγη, ελευθερία» ζητούν Ισπανοί διαδηλωτές – Στους δρόμους για τις συντάξεις (Photos)

24.10.2026 18:24
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Το κέντρο της Μαδρίτης κατέκλυσαν το μεσημέρι του Σαββάτου (24/10), χιλιάδες διαδηλωτές για να διαμαρτυρηθούν κατά της μερικής ιδιωτικοποίησης του συστήματος συντάξεων.

Έναν μήνα πριν από τις βουλευτικές εκλογές, η Αριστερά κατηγορεί τη Δεξιά πως θέλει να ανοίξει τον δρόμο σε μια μερική ιδιωτικοποίηση του συστήματος.

Οι συμμετέχοντες στην πορεία διέσχισαν, σε ειρηνικό κλίμα, μια απόσταση σχεδόν δύο χιλιομέτρων από τον σιδηροδρομικό σταθμό Atocha και την οδό Alcalá, περνώντας μεταξύ άλλων μπροστά από το διάσημο μουσείο Prado και από την πλατεία Cibeles, υπό το βλέμμα πολλών τουριστών, όπως διαπίστωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Εγγυημένες συντάξεις», «να τις προστατεύσουμε», ήταν μεταξύ των συνθημάτων που έγραφαν τα πλακάτ στα χέρια ορισμένων από τους 25.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με έναν αριθμό που ανέφερε η περιφέρεια της Μαδρίτης στο AFP.

O 38χρονος Χουάν Φερνάντες, υπάλληλος στις δημόσιες υπηρεσίες της Σεβίλης, είπε πως νιώθει «ανασφάλεια» σε σχέση με το συνταξιοδοτικό του μέλλον, ενώ τόνισε πως αντιτίθεται σε μια μεταρρύθμιση του συστήματος, η οποία θα άνοιγε τον δρόμο στην ιδιωτικοποίηση, με «κέρδη ή απώλειες».

«Οι συντάξεις πρέπει να μείνουν ανέγγιχτες», υποστήριξε η Πιλάρ, μια 64χρονη που βρίσκεται σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης, η οποία δεν θέλησε να πει το επίθετό της, καταγγέλλοντας «την τάση όλα να ιδιωτικοποιούνται».

Η ίδια διατύπωσε την ικανοποίησή της βλέποντας πως «το ζήτημα της στέγασης προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση» τις τελευταίες εβδομάδες, ιδίως μεταξύ των νέων, οι οποίοι «έχουν αφυπνιστεί», όπως τόνισε, προτού απευθύνει έκκληση για «υπεράσπιση όλων των δημόσιων υπηρεσιών», όπως «η εκπαίδευση και η υγεία».

Τη Δευτέρα, ο ηγέτης της δεξιάς αντιπολίτευσης, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, διαβεβαίωσε ότι το κόμμα του, το Λαϊκό Κόμμα (PP), θα προχωρήσει στην αναπροσαρμογή των συντάξεων σύμφωνα με τον νόμο, εάν κερδίσει τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Με τη δήλωσή του αυτή απάντησε στις κατηγορίες της κυβέρνησης του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, η οποία κατηγορεί το PP ότι επιδιώκει να μεταρρυθμίσει το συνταξιοδοτικό σύστημα, αμφισβητώντας τον ισχύοντα μηχανισμό αναπροσαρμογής των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό, ο οποίος εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Στα τέλη του 2021, το PP είχε καταψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, επικρίνοντας το κόστος του για τα δημόσια οικονομικά.

Στην Ισπανία, η μέση σύνταξη γήρατος ανερχόταν τον Σεπτέμβριο σε 1.576 ευρώ τον μήνα, για σχεδόν 6,8 εκατομμύρια δικαιούχους, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης.

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