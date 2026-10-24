Γαλλία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους του Παρισίου – Δακρυγόνα και συλλήψεις σε 4 μεγάλες πόλεις, «απαγορευμένο» σημείο η πλατεία της Βαστίλης

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Με δακρυγόνα στο Παρίσι, τη Λυών, τη Λιλ, την Τουλούζη και τη Νάντη και 135 συλλήψεις, εξελίσσεται το δεύτερο Σαββατοκύριακο κινητοποιήσεων στη Γαλλία, με τη χρηματοδότηση των σχολείων και την αύξηση του κόστους διαβίωσης στα βασικά συνθήματα.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ως τις 13.00 ώρα Γαλλίας δηλαδή μία ώρα πριν την έναρξη της πορείας που πραγματοποιούν τα συνδικάτα, οι μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις και το κίνημα των κίτρινων γιλέκων στο Παρίσι, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε 136 προσαγωγές ενώ την ίδια ώρα το προηγούμενο Σάββατο είχαν πραγματοποιηθεί 264 προσαγωγές.

Σχετικά περιορισμένη είναι και η συμμετοχή στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες εκτιμούν ότι σήμερα βρίσκονται στους δρόμους του Παρισιού περίπου 35.000 άτομα ενώ το Σάββατο την ίδια ώρα ήταν περίπου 60.000 άτομα. Εξαιρετικά έντονη είναι η αστυνομική παρουσία στους δρόμους του Παρισιού, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν έρευνες και ελέγχους τόσο στους δρόμους όσο και στα μέσα μαζικών μεταφορών πέριξ της πλατείας της Ιταλίας στο Παρίσι.

Η Πλας ντ’Ιταλί, έγινε αφετηρία της πορείας στο Παρίσι με εκατοντάδες διαδηλωτές, να δηλώνουν ότι έμαθαν την αλλαγή διαδρομής την τελευταία στιγμή, ενώ διαπίστωσαν ότι η διαδρομή συμπίπτει με γραμμές του τραμ τις οποίες και διέσχισαν.

«Siamo tutti antifascisti»

Το σύνθημα «siamo tutti antifascisti» ακούστηκε από την αριστερή πτέρυγα της πομπής, με τις πολλές μωβ σημαίες της «Ανυπότακτης Γαλλίας». Η ηθοποιός Τζούντιθ Γκοντρές βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, ανάμεσα στη Σαμπρίν Χάρμπαχ, εκπρόσωπο της Φοιτητικής Ένωσης, και τον Ριάντ Ράνι, πρόεδρο της Ένωσης Λυκείων.

«Δεν θα ανεχτούμε διαταράξεις της δημόσιας τάξης», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών ο οποίος έκανε λόγο και για ακροαριστερές οργανώσεις και κινήματα έτοιμες να προσφύγουν σε πράξεις βίας. Ερωτηθείς για ποιο λόγο θεωρεί ότι ακροαριστερές οργανώσεις είναι έτοιμες να προσφύγουν στη βία ο υπουργός επικαλέστηκε τις υπηρεσίες πληροφοριών αλλά και καλέσματα μέσω του διαδικτύου «να συνεχιστεί η εξέγερση στους δρόμους».

Από την άλλη, ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, και υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Ζαν-Λυκ Μελανσόν, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύτηκε την «κατάσταση σοκ» που ακολούθησε τη χθεσινή ρατσιστική δολοφονική επίθεση στο Τραπ για να ακυρώσει τη συμφωνία για τη διαδρομή της διαδήλωσης στο Παρίσι. Μία ακύρωση την οποία χαρακτήρισε ύποπτη και επικίνδυνη.

«Για άλλη μια φορά, δημιουργούν τις συνθήκες για αταξία», υποστήριξε, επαινώντας την «μεγαλοπρεπή μαζική αντίδραση συλλογικής πειθαρχίας και αυτοσυγκράτησης».«Αυτή είναι μια πραγματικά όμορφη στιγμή στην ιστορία των λαϊκών κινημάτων στη χώρα μας», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι «αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα» και ότι «μια γενική απεργία επίκειται».

Ορλεάνη: Η διαδήλωση διαλύεται ειρηνικά

Στην Ορλεάνη, η πομπή, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 10:30 π.μ., διαλύθηκε ειρηνικά γύρω στις 2:00 μ.μ. ενώ ο Ζορντάν Μπαρντελά και η Μαρίν Λε Πεν μιλούσαν στο συνέδριο της άκρας δεξιάς λίγα μέτρα μακριά. Για την περίσταση τέθηκαν σε επιφυλακή σχεδόν 3.000 «καλά εξοπλισμένοι» άνδρες με δύο τεθωρακισμένα οχήματα Centaure, οχήματα εκτόξευσης νερού, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μπορντό: Πομπή προς την Πύλη της Βουργουνδίας

Στις 2:30 μ.μ., ο αριθμός των διαδηλωτών ανερχόταν σε αρκετές χιλιάδες, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας τηρούσαν διακριτική παρουσία.

Ο νομάρχης της Οτ-Βιέν εξέδωσε στο μεταξύ νέο διάταγμα που απαγορεύει όλες τις συγκεντρώσεις άνω των 20 ατόμων σε ένα μεγάλο μέρος της Λιμόζ, λίγες ώρες αφότου ένα παρόμοιο διάταγμα ανατράπηκε από το διοικητικό δικαστήριο. Επικαλούμενος τον κίνδυνο περαιτέρω διατάραξης της δημόσιας τάξης μετά την πυρκαγιά στο δημαρχείο στις 17 Οκτωβρίου, ο εκπρόσωπος της πολιτείας, ανακοίνωσε απαγόρευση «όλων των συγκεντρώσεων άνω των δέκα ατόμων» από τις 7:00 π.μ. του Σαββάτου έως τις 5:00 π.μ. της Κυριακής.

Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε ένα σημείο συγκέντρωσης στο κέντρο της Λιμόζ, το οποίο είχε προωθηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν μάθουν, λίγο πριν τις 2 μ.μ., την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της διαδήλωσης, ότι ο νομάρχης είχε εκδώσει νέα εντολή.

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