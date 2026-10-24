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24.10.2026 18:20

Γαλλία: Κύμα αντιδράσεων για τον αστυνομικό που πέταγε βλήμα σε διαδήλωση μαθητών

24.10.2026 18:20
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Αστυνομικός διαπιστώθηκε πως ήταν ένας από τους «κουκουλοφόρους» που πετούσαν βλήμα σε μαθητική διαδήλωση στη Γαλλία και ο οποίος κλήθηκε να λογοδοτήσει όταν ένας διαδηλωτής και βουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλία τον ακινητοποίησε.

Το γεγονός ότι ο άνδρας που καταγράφεται να πετάει κάτι προς το πλήθος είναι πράγματι αστυνομικός, επιβεβαίωσε ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ICI TV Champagne-Ardenne, τις οποίες επικαλείται το ladepeche, ο αστυνομικός φέρεται να ανήκει στην ομάδα καταπολέμησης του εγκλήματος (BAC).

Το σκηνικό που εκτυλίσσεται στις αρχές Οκτωβρίου σε πορεία στη Ρεμς καταγράφει λεπτό προς λεπτό βίντεο ντοκουμέντο, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, ένας άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του πρόσωπου του καταγράφεται ανάμεσα σε μια ομάδα μαθητών. Φαίνεται να πετάει κάτι προς μια ομάδα νέων που βρίσκονται έξω από το κάδρο της κάμερας. Όταν τον προκαλεί ο ευρωβουλευτής Άντονι Σμιθ (LFI), το άτομο αυτό απομακρύνεται μαζί με δύο άλλους άνδρες των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν ταιριάζουν με αυτά των μαθητών.

Ο δικαστής Φρανσουά Σνάιντερ ανέφερε: «Πράγματι, επρόκειτο για αστυνομικό που έριξε χειροβομβίδα καπνού διατηρώντας παράλληλα τη δημόσια τάξη, επομένως είναι απόλυτα εντός θεσμικού πλαισίου, δεδομένων των συνθηκών» δήλωσε ο Φρανσουά Σνάιντερ. «Επομένως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και υποστηρίζουμε την αστυνομία», κατέληξε ο εισαγγελέας.

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