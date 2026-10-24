Πινγκ πονγκ δηλώσεων Μαρινάκη-Τσίπρα με… προτάσεις ταινιών – Το «Υπάρχει και φιλότιμο» αντιπροτείνει στον «Νονό» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

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Την ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο» που θυμίζει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα αντιπροτείνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στον πρόεδρο της ΕΛ.ΑΣ που νωρίτερα πρότεινε την ταινία «ο Νονός», κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να αποδώσει στην κυβέρνηση ευθύνη για υποθέσεις παρανομίας, οι οποίες, όπως ανέφερε, αποκαλύπτονται από τις αρμόδιες Αρχές και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

«Μιας και η (σύντομη) συγγραφική του καριέρα δεν βοήθησε στο rebranding, με χαρά βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας ξεκινά μια νέα διαδρομή ως κριτικός κινηματογράφου», αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι, αντί να αναγνωρίσει τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, επιχειρεί να εμφανίσει τις αποκαλύψεις ως στοιχείο ενοχής της κυβέρνησης.

«Θα ήταν διασκεδαστικό, αν δεν ήταν πραγματικά εξοργιστικό, ένας πρώην Πρωθυπουργός να επιχειρεί να χρεώσει στην Κυβέρνηση υποθέσεις παρανομίας που αποκαλύπτονται από τις αρμόδιες αρχές επί των ημερών της», προσθέτει και συνεχίζει:

«Αντί να αναγνωρίσει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν τη δουλειά τους, και μάλιστα όσο ποτέ στο παρελθόν, επιχειρεί με έναν ακραία γκεμπελικό τρόπο να παρουσιάσει την αποκάλυψη της παρανομίας ως απόδειξη κυβερνητικής ενοχής.

Σε μια Δημοκρατία, για κάθε δικαστική υπόθεση τον τελευταίο λόγο έχει πάντα η Δικαιοσύνη.

Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα υπήρξε επί ημερών του κυρίου Τσίπρα, όπου τον τελευταίο λόγο τον είχε εκείνος και τα «παρα-υπουργεία» δικαιοσύνης. Τότε που με τα δικά του νομοθετήματα άνοιξε ο δρόμος για την πρόωρη αποφυλάκιση του βαρέως εγκλήματος της χώρας.

Επειδή, λοιπόν, ο πρώην πρωθυπουργός αρέσκεται να μπερδεύει τον κινηματογράφο με την πραγματική ζωή, υπάρχουν και άλλες ταινίες να του θυμίζουν τα πολιτικά του πεπραγμένα. Όπως για παράδειγμα το “Υπάρχει και φιλότιμο”».

Αλέξης Τσίπρας: Έχετε ακούσει τη φράση «Αυτά δεν γίνονται ούτε στις ταινίες»; – Προτείνει τον «Νονό»

Κάθε Σάββατο θα προτείνει και από μία ταινία, εν είδει σχολίου της επικαιρότητας, όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας.

Προτεινόμενη, για αυτήν την εβδομάδα, ταινία, ο «Νονός» του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Η ανάρτηση του προέδρου της ΕΛΑΣ έχει ως εξής:

«Έχετε ακούσει τη φράση ‘Αυτά δεν γίνονται ούτε στις ταινίες’;

Κι όμως πολλές φορές η επικαιρότητα μας δίνει ειδήσεις και γεγονότα που θυμίζουν πλοκή κινηματογραφικής ταινίας. Με αφορμή την επικαιρότητα, λοιπόν, κάθε Σάββατο θα σας προτείνω μια ταινία αντί σχολίου. Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις, είναι απολύτως συμπτωματική.

Είναι;», διερωτάται και συνεχίζει με την επισήμανση ότι «τη βδομάδα που πέρασε είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις».

Στο σημείο αυτό, παραθέτει κάποιους τίτλους από τις ειδήσεις:

«Ξεκίνησε μια υπόθεση φοροδιαφυγής μαμούθ σε μεγάλη αλυσίδα εστίασης»

«Καταγγελίες για παρεμβάσεις στην διαιτησία, χρηματισμούς και χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ»

«Επιδότηση ύψους 200.000 ευρώ για την ανάπτυξη δραστηριότητας θαλάσσιου τουρισμού στην Πιερία έλαβε εταιρεία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Κουλκουδίνα».

Τούτων δοθέντων, καταλήγει, «δεν θα μπορούσα παρά να σας προτείνω τον Νονό του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Καλή θέαση!».

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